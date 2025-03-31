A IA está na vanguarda de um número cada vez maior de decisões de negócios no cenário de negócios de TI. Desde o aumento da produtividade até o fornecimento de insights de alto nível, a IA está transformando fundamentalmente a forma como as empresas modernas operam. Enquanto isso, os mainframes continuam a lidar com mais de 70% das cargas de trabalho transacionais do mundo em diversos setores e evoluíram para impulsionar a inovação digital atual.
Organização que buscam alcançar a verdadeira inovação percebem que mainframe e IA são parceiros e catalisadores para iniciativas e estratégia futuras. As principais áreas de foco incluem recursos integrados de IA, confiabilidade crítica, arquitetura de segurança, conformidade, poder de processamento, adaptabilidade e flexibilidade. Simplificando, mainframes oferecem vantagens indispensáveis nas estratégias empresariais modernas de computação e negócios de IA.
Os mainframes redefiniram seu papel dentro de uma infraestrutura de TI moderna. Esses sistemas capacitam as organizações por meio de aceleradores de IA integrados no chip, aumentando a velocidade e a escala com menor latência para ajudar as empresas a alcançar mais. Os mainframes de hoje são potências capazes de lidar com 1 trilhão de transações na web diariamente, com segurança e confiabilidade como prioridades máximas. E, como as organizações estão rapidamente percebendo, as soluções impulsionadas por IA exigem enormes quantidades de energia e poder de processamento.
Com a IA integrada diretamente nas operações de mainframe para impulsionar o processamento, as empresas podem obter insights em tempo real com aumento de produtividade e tempos de resposta reduzidos. Ao manter a inferência vinculada ao mainframe, as organizações podem obter resultados de IA de forma mais rápida e econômica.
Quando minutos de downtime podem custar milhões de dólares, os mainframes de hoje se destacam por sua lendária confiabilidade. Com Tempo de atividade de 99,99999% de desempenho— o que se traduz em meros segundos de downtime por ano ou menos — os mainframes atuais oferecem os recursos operacionais contínuos que as empresas modernas exigem. Não se trata apenas de manter os sistemas funcionando; trata-se de manter a confiança de clientes, parceiros e stakeholders que dependem de serviços sempre disponíveis.
Por exemplo, quando os principais bancos processam milhões de transações durante as festas de fim de ano, eles precisam de um processamento confiável e de alta velocidade que não deixe os clientes esperando na hora de finalizar a compra. Com os setores bancário, de saúde e outros com computação intensiva de dados, o risco mínimo de downtime oferecido pelos mainframes é um imperativo estratégico.
Conforme esses setores integram ferramentas de IA em suas próprias operações, esse tempo de atividade ajuda a reduzir uma infinidade de desafios, incluindo a manutenção do acesso a dados e insights valiosos. O mainframe simplesmente não tem concorrente em termos de tempos de resposta rápidos para insights de negócios mais rápidos, habilmente fornecidos por soluções de IA.
Com o surgimento de ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas, os mainframes oferecem uma vantagem estratégica por meio de sua arquitetura de segurança abrangente.
Mainframes oferecem um nível de segurança que está entrelaçado em sua própria malha por meio destas funcionalidades:
Os mainframes modernos levam a detecção de ameaças em tempo real um passo adiante com recursos seguros contra ataques quânticos e acelerados por IA para lidar com o futuro das ameaças cibernéticas de forma proativa. As empresas podem reforçar as medidas de segurança usando IA, detectando anomalias e gerando relatórios que levam a informações valiosas relacionadas a ameaças.
Muitos mainframe modernos têm framework de conformidade integrado e rastreamento de auditoria robusto. Isso os torna valiosos para organizações que usam dados confidenciais em sua IA e precisam aderir a requisitos regulatórios rigorosos. Por exemplo, as seguradoras devem lidar com segurança de informações valiosas, como informações de pacientes, registros médicos e informações de faturamento. Essa arquitetura de segurança inerente pode reduzir os riscos, simplificar a conformidade e proporcionar tranquilidade para as organizações que lidam com operações confidenciais.
Embora as plataformas de nuvem se destaquem em muitas áreas, os mainframes continuam altamente eficazes no tratamento de cargas de trabalho transacionais complexas e de alto volume. Os mainframes têm o poder de Aproveite totalmente o potencial de soluções orientadas por IA.
Sua capacidade de processar milhões de transações por segundo com tempos de resposta de microssegundos torna os mainframes ideais para alcançar processamento financeiro em tempo real, transformações de dados em grande escala e operações de negócios crítico. A inferência de baixa latência para trabalhos urgentes, como cargas de trabalho em transações ou em tempo real, ajuda a garantir que resultados orientados por insight sejam entregues às empresas e seus clientes em um alto volume e com rapidez.
O poder de processamento de alta velocidade do mainframe se traduz diretamente em recursos de negócios, como a capacidade de lidar com picos de carga de trabalho durante as compras de fim de ano, processar transações bancárias globais de fim de dia ou gerenciar sistemas de reserva de companhias aéreas. Em cada um desses cenários, o mainframe é o herói oculto que gera valor para os clientes.
Embora os investimentos iniciais em tecnologia de mainframe sejam substanciais, os benefícios econômicos de longo prazo demonstraram superar os custos. Por meio de pegada de carbono de infraestrutura consolidadas, despesas operacionais reduzidas e desempenho previsíveis, os mainframes normalmente demonstram um custo total de propriedade menor em comparação com sistemas distribuídos que lidam com cargas de trabalho semelhantes.
Várias funcionalidades do mainframe contribuem para a eficiência econômica:
Os benefícios de custo também vão além do sistema. Sistemas orientados por IA exigem menos manutenção e esforço da força de trabalho devido aos controles, detecções e alertas inteligentes.
Os mainframes modernos são projetados para reduzir o consumo de energia e a pegada de carbono imobiliário, seja locais ou em um data center. Esse foco na sustentabilidade não apenas aumentará o ROI, mas também melhorará a eficiência do data center para um impacto ambiental positivo.
Os mainframes demonstram agilidade estratégica ao se integrarem perfeitamente aos serviços de nuvem para concluir uma estratégia de transformação digital com a IA no centro. Ao proporcionar compatibilidade com linguagens de programação populares, conteinerização e arquiteturas de microsserviços, os mainframes ajudam as organizações a usar seus investimentos e, ao mesmo tempo, adotam práticas de desenvolvimento modernas.
Entre os 2.500 executivos globais de TI entrevistados pelo IBM Institute for Business Value (IBV), 88% concordam que a modernização de aplicações em mainframes é essencial para o sucesso no longo prazo. Os desenvolvedores podem usar IA para modernizar ou criar aplicativos de forma mais rápida e eficiente, além de preencher as lacunas de qualificações.
A adaptabilidade é a chave para otimizar as cargas de trabalho e empregar novos recursos de IA, ao mesmo tempo em que reduz custos e protege os dados de missão crítica. Os mainframes servem como uma ponte entre os sistemas estabelecidos e as tecnologias emergentes, fornecendo uma plataforma estável para inovação e, ao mesmo tempo, mantendo a excelência operacional.
Enquanto as organizações redefinem o que é possível com soluções de IA, os mainframes continuam evoluindo e se adaptando como veículos para a transformação de negócios. Organizações com visão de futuro reconhecem o valor estratégico dos mainframes como base para a inovação e o crescimento. Sua combinação única de confiabilidade, segurança, poder de processamento, adaptabilidade e eficiência econômica os torna uma ferramenta essencial para operações empresariais bem-sucedidas.
