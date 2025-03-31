Quando minutos de downtime podem custar milhões de dólares, os mainframes de hoje se destacam por sua lendária confiabilidade. Com Tempo de atividade de 99,99999% de desempenho— o que se traduz em meros segundos de downtime por ano ou menos — os mainframes atuais oferecem os recursos operacionais contínuos que as empresas modernas exigem. Não se trata apenas de manter os sistemas funcionando; trata-se de manter a confiança de clientes, parceiros e stakeholders que dependem de serviços sempre disponíveis.

Por exemplo, quando os principais bancos processam milhões de transações durante as festas de fim de ano, eles precisam de um processamento confiável e de alta velocidade que não deixe os clientes esperando na hora de finalizar a compra. Com os setores bancário, de saúde e outros com computação intensiva de dados, o risco mínimo de downtime oferecido pelos mainframes é um imperativo estratégico.

Conforme esses setores integram ferramentas de IA em suas próprias operações, esse tempo de atividade ajuda a reduzir uma infinidade de desafios, incluindo a manutenção do acesso a dados e insights valiosos. O mainframe simplesmente não tem concorrente em termos de tempos de resposta rápidos para insights de negócios mais rápidos, habilmente fornecidos por soluções de IA.