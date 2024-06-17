Seis verdades duras que os CEOs devem enfrentar na era da IA generativa

A ascensão da IA generativa é um momento decisivo para os CEOs. Todos os olhos estão voltados para eles e para as decisões que tomam agora para conduzir suas organizações para o futuro.

Há uma tela de oportunidades empolgante com a IA generativa: melhorar a produtividade em praticamente todas as funções empresariais, oferecer novos tipos de experiências do cliente e impulsionar o desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais, tudo sustentado pela entrega de Tecnologia transformada.

Para transformar essas oportunidades em realidade, o recente episódio da IBM na AI Academy identifica cinco pilares-chave que precisam estar em prática.

Estratégia : defina uma estratégia clara para a IA generativa, identificando casos de uso prioritários vinculados ao valor comercial tangível e ao ROI.

Centro de controle de IA : ao escalar a IA, você terá muitas tecnologias e modelos de IA em execução em diferentes locais. Um centro de controle de IA pode ser a camada que conecta e envolve vários modelos, fornecendo governança de IA e acesso seguro aos seus dados proprietários.

Dados : libere todo o potencial dos seus dados, reunindo o tesouro de seus dados proprietários com os modelos certos para você poder explorar novas fontes de valor.

Modelo operacional : repense todo o seu modelo operacional de transformação para ajudar sua organização a migrar rapidamente da ideia para o produto mínimo viável (MVP) e uma solução dimensionada, com foco no fornecimento de experiências humanas perfeitas.

Pessoas: pense além de apenas tornar as pessoas mais eficientes. Você precisa repensar a forma como o trabalho é realizado e criar novas habilidades, cargos e carreiras para impulsionar a organização do futuro alimentada por IA.

Uma coisa é perfeitamente clara: os CEOs não podem gerenciar os negócios de amanhã com a mentalidade de hoje. A IA generativa é mais do que uma ferramenta para melhorias incrementais. Isso mudará a própria empresa se os líderes aceitarem algumas verdades duras.

O novo estudo do IBM Institute for Business Value 2024 CEO identificou seis verdades duras que os CEOs precisam enfrentar de frente para prosperar nesta nova era de negócios e tecnologia.