Seis verdades duras que os CEOs devem enfrentar na era da IA generativa

A ascensão da IA generativa é um momento decisivo para os CEOs. Todos os olhos estão voltados para eles e para as decisões que tomam agora para conduzir suas organizações para o futuro.
Há uma tela de oportunidades empolgante com a IA generativa: melhorar a produtividade em praticamente todas as funções empresariais, oferecer novos tipos de experiências do cliente e impulsionar o desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais, tudo sustentado pela entrega de Tecnologia transformada.
Para transformar essas oportunidades em realidade, o recente episódio da IBM na AI Academy identifica cinco pilares-chave que precisam estar em prática.
Uma coisa é perfeitamente clara: os CEOs não podem gerenciar os negócios de amanhã com a mentalidade de hoje. A IA generativa é mais do que uma ferramenta para melhorias incrementais. Isso mudará a própria empresa se os líderes aceitarem algumas verdades duras.
O novo estudo do IBM Institute for Business Value 2024 CEO identificou seis verdades duras que os CEOs precisam enfrentar de frente para prosperar nesta nova era de negócios e tecnologia.
A ascensão da IA generativa iniciou um debate vigoroso sobre seu impacto na força de trabalho. Enquanto alguns argumentam que criará novos empregos, outros alertam que os eliminará. A realidade é que ele fará as duas coisas. Considere isto: uma pequena porcentagem de empregos pode ser criada recentemente, uma pequena porcentagem pode desaparecer; E quanto à grande porcentagem no meio que será transformada?
À medida que os CEOs migrarem rapidamente em relação à IA generativa, eles entendem que essa Tecnologia redefinirá empregos e tarefas em todos os níveis. Já 51% dos CEOs afirmam que estão contratando para funções relacionadas à IA generativa que não existiam no ano passado. No entanto, apesar desse ritmo acelerado de mudança, apenas 44% afirmam ter avaliado o impacto da IA generativa em sua força de trabalho.
Os líderes precisam considerar o futuro e perguntar quais habilidades rotineiras e mundanas os assistentes de IA abrangerão e quais serão mais importantes para as pessoas? Isso destacará a importância de habilidades inatas humanas, como criatividade, projeto, ética, pensamento crítico, comunicação e capacidade de fazer as perguntas certas.
Cabe aos líderes capacitar seus funcionários a aproveitar a IA generativa para reinventar a maneira como trabalham. Isso significa procurar pelas pessoas que realizam hoje os trabalhos do futuro, recompensando a tomada de riscos ponderada e equipando os funcionários com os recursos e o treinamento necessários para explorar a IA generativa com confiança e responsabilidade.
Lembre-se de que a IA generativa não substituirá as pessoas, mas as pessoas que usam a IA generativa substituirão as que não o fazem.
“Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos.”
A famosa citação frequentemente atribuída a Henry Ford vem à mente quando se considera o potencial da IA generativa na experiência do cliente. Visualizar uma solução melhor é uma coisa, mas conceituar uma abordagem completamente nova para um problema é outra história. Muitos CEOs já estão adotando essa mentalidade; eles classificaram a inovação como sua maior prioridade em nossa pesquisa de 2024, acima do sexto lugar no ano passado.
Experiências verdadeiramente inovadoras baseiam-se no feedback dos clientes para dar às pessoas o que elas querem antes mesmo de saberem que querem. Mas essa conveniência só é valiosa quando é construída sobre uma base de confiança.
Pense na tecnologia vestível. Os aplicativos impulsionados por IA generativa podem coletar dados sobre hábitos de exercício, padrões de sono, dieta e biometria dos usuários, e resumir os resultados. Mas primeiro, os usuários precisam aceitar que seus dados sejam coletados e analisados. Explicar claramente como a IA generativa protegerá e processará os dados dos clientes pode promover o engajamento, a lealdade e a confiança à medida que os clientes se sentem mais confortáveis com a IA generativa.
Com confiança e princípios de IA responsável como espinha dorsal, a IA generativa pode revolucionar a forma como as empresas se conectam com os clientes, proporcionando experiências verdadeiramente personalizadas que não apenas atendem, mas superam as expectativas.
Ao adotarem a IA generativa em suas empresas, os CEOs se deparam com um desafio: buscar ganhos a curto prazo ou investir no sucesso a longo prazo. De fato, dois em cada três CEOs dizem que estão alcançando metas de curto prazo realocando Recursos de esforços de longo prazo.
Mas os atalhos de tecnologia são um beco sem saída. Os CEOs devem dar um passo atrás, avaliar sua infraestrutura de Tecnologia e decidir onde ela é estruturalmente sólida, onde precisam fortalecê-la e onde precisam recomeçar. As camadas de experiência da IA generativa podem funcionar como um paliativo, protegendo os usuários da complexidade e proporcionando uma experiência superior para clientes e funcionários. No entanto, eles ainda precisam fazer o trabalho árduo para consertar o que está por baixo.
Muitos líderes hoje sentem uma pressão intensa para "fazer algo" com a IA generativa. Em toda a diretoria executiva, diferentes diretores estão disputando liderança e controle, e os direitos de tomada de decisão nem sempre são claros.
Mesmo assim, a discordância pode ser produtiva. É o quadro completo que emerge da escuta da perspectiva de cada líder que mostra aos CEOs em qual direção a organização deve seguir.
Para garantir que o conflito aumente a criatividade, os líderes devem estabelecer regras básicas e construir o tipo certo de tensão construtiva. Em particular, CEOs precisam garantir que suas funções financeiras e tecnológicas tenham a dinâmica colaborativa certa; quase dois terços dos CEOs afirmam que o sucesso está diretamente ligado à qualidade da colaboração entre finanças e Tecnologia.
É tentador se apegar ao que é confortável e familiar em meio a mudanças tão rápidas. No entanto, parcerias comerciais bem-sucedidas exigem mais do que apenas história, confiança e valores compartilhados; exigem vontade de se adaptar, inovar e evoluir.
Para se manterem à frente da curva, as empresas devem avaliar suas parcerias de ecossistema com um olhar crítico. Isso significa definir claramente o que eles precisam de suas parcerias e fazer uma pergunta difícil, mas necessária: seus parceiros atuais estão acelerando a transformação ou atrasando?
Ninguém pode ser o melhor em tudo, mas ao se unir ao parceiro certo, as organizações podem aproveitar os pontos fortes de cada um para impulsionar o crescimento e criar resiliência.
A tecnologia é apenas uma ferramenta, e seu poder está nas mãos de seus usuários. Se as pessoas optarem por aproveitar o potencial da IA generativa, as empresas podem esperar uma transformação rápida. Mas se não o fizerem, os esforços serão estagnados. Na verdade, 64% dos CEOs concordam que o sucesso com a IA generativa depende mais da adoção pelas pessoas do que da Tecnologia em si.
No entanto, do jeito que as coisas estão, persiste uma desconexão. Muitos funcionários veem a IA generativa como algo que está acontecendo com eles, não como uma ferramenta que funciona para eles. Os CEOs devem se concentrar excessivamente em sua força de trabalho para cultivar uma cultura em que as pessoas se sintam parte da solução, especialmente quando grande parte das mudanças parece vir de cima para baixo. Imagine um futuro em que cada funcionário seja um criador, envolvido em reinventar suas funções e escrever a história do futuro da organização.
O futuro dos negócios pertence àqueles que ousam reimaginar, revolucionar e impulsionar a transformação com coragem e convicção. As seis verdades duras delineadas são um chamado à ação para os CEOs enfrentarem as realidades da IA generativa e aproveitarem o potencial para revolucionar as organizações. É hora de deixar de lado "o que sempre funcionou" e dar um salto de confiança em direção a uma nova tecnologia, um novo modelo de negócios e uma nova era de inovação.
