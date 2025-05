As plataformas de nuvem do setor (ICPs) combinam serviços de nuvem pública—software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS) e infraestrutura como serviço (IaaS) . Esses serviços são combinados para atender às necessidades específicas de negócios e tecnologia de cada setor, sem exigir infraestrutura ou manutenção separadas.

Essas plataformas oferecem recursos de computação em nuvem e funcionalidades críticas para as operações de negócios específicas de setores, tudo completo em um sistema coesivo. As medidas de segurança são integradas em todas as camadas da plataforma para proteger dados confidenciais e garantir a conformidade com os regulamentos e padrões específicos do setor.

Vários fatores estão impulsionando essa mudança para nuvens de setores, incluindo a necessidade de conformidade rigorosa nos setores regulamentados. Outros fatores incluem o desejo de recursos que aceleram o time to value e um esforço mais amplo para aproveitar a escalabilidade, a agilidade e a eficiência de custos das soluções em nuvem.

“A nuvem do setor foi criada para atender a um setor específico, com soluções personalizadas que lidam com modelos de dados, conformidade, segurança, desempenho e outras exigências exclusivas do setor”, afirma Krishna Ratakonda, IBM Fellow e CTO da IBM Industry Cloud.

Em uma pesquisa da Gartner, cerca de 39% dos entrevistados disseram que iniciaram a adoção de plataformas de nuvem do setor, com outros 14% em pilotos. A Gartner espera que, até 2027, mais de 70% das empresas usem as nuvens do setor para acelerar suas iniciativas de negócios, contra menos de 15% em 2023.1

Juntamente com a crescente demanda por soluções personalizadas, medidas de segurança avançadas, edge computing e integração da IoT também estão impulsionando a adoção dessas plataformas.2