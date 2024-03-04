Vantagens e desvantagens do 5G: o que os líderes empresariais precisam saber

Se você está no setor de tecnologia (ou seja, se está envolvido em algum negócio que dependa de tecnologia digital), provavelmente já ouviu falar do 5G. O mais recente padrão de rede celular de alta velocidade está preparado para transformar a conectividade sem fio como a conhecemos e dar início a uma nova era de transformação digital.
No entanto, como qualquer nova tecnologia, é prudente dar um passo atrás e considerar os prós e contras antes de mergulhar de cabeça. Neste artigo, vamos analisar algumas das vantagens e desvantagens das redes 5G para que você possa tomar uma decisão informada para sua empresa.
A tecnologia 5G (tecnologia móvel de quinta geração) é o novo padrão para redes celulares. Lançado pela primeira vez por empresas de telefonia móvel em 2019, ele se baseia em frequências de rádio para a transmissão de dados, como suas antecessoras, as redes 3G, 4G e 4G LTE. No entanto, melhorias na latência e na largura de banda dão ao 5G certas vantagens, como velocidades ultrarrápidas de download e upload, conectividade melhorada e maior confiabilidade.
Nos quatro anos desde que surgiu no mercado, o 5G tem sido amplamente divulgado como uma tecnologia disruptiva, capaz de transformação em escala semelhante à da inteligência artificial (IA), da Internet das Coisas (IoT) e do aprendizado de máquina (ML). Conforme a tecnologia de banda larga móvel se expande, a quantidade de dados gerados todos os dias aumenta exponencialmente ao ponto de as infraestruturas de rede 3G e 4G simplesmente não conseguirem lidar com isso. E aí que entra o 5G, com seus tempos de download e upload mais rápidos e larguras de banda mais amplas, capazes de lidar com volumes de dados muito maiores.
Além de velocidades e tempos de upload/download mais rápidos, existem várias outras diferenças importantes entre as redes 5G e 3G/4G que vale a pena observar:
O 5G usa transmissores menores do que seus antecessores, permitindo que eles sejam colocados discretamente em edifícios, dentro de árvores ou em outros lugares fora do caminho. As células (ou “pequenas células”) das quais as redes sem fio dependem para conectividade também são menores nas redes 5G e exigem menos energia para funcionar.
O Modulation and Coding Scheme (MCS) do 5G, um esquema para envio de dados de dispositivos Wi-Fi, é melhor do que o MCS usado em 4G e 3G. O resultado é que a Block Error Rate (BER), usada para medir as frequências de erros em uma rede, é extremamente baixa. Em uma rede 5G, quando a BER aumenta para um determinado nível, o transmissor reduz a velocidade de conexão até que a taxa de erro caia. Essencialmente, as redes 5G trocam velocidade por precisão em tempo real, para que sua BER esteja sempre próximo de zero.
As redes 5G podem utilizar uma gama muito mais ampla de larguras de banda do que as redes anteriores. Ao expandir o espectro de recursos que pode utilizar de abaixo de 3 GHz para 100 GHz e ainda mais, o alcance do 5G pode incluir frequências mais baixas e mais altas. Isso expande a capacidade geral e a taxa de transferência da rede, permitindo que ela funcione em um espectro muito mais amplo de larguras de banda, aumentando o número de dispositivos com os quais ela pode ser compatível de cada vez.
A baixa latência do 5G (o tempo que os dados levam para viajar de um ponto a outro em uma rede) permite que as velocidades que tornam atividades como baixar um arquivo ou interagir com a nuvem 10 vezes mais rápidas do que em uma rede 4G ou 3G. Enquanto as redes 4G fornecem latências de cerca de 200 milissegundos, as redes 5G entregam rotineiramente tão baixas quanto um único milissegundo.
Como qualquer tecnologia emergente, há tantos motivos para cautela com o 5G quanto para empolgação. Vamos analisar algumas das preocupações que impedem consumidores e empresas de adotá-la de todo o coração.
Embora os algoritmos do 5G sejam ainda mais abrangentes do que os de seus antecessores, os usuários ainda estão vulneráveis a ataques cibernéticos. Uma área de preocupação é a criptografia. Embora os aplicativos em redes 5G sejam criptografados, o padrão 5G NR não possui criptografia de ponta a ponta, deixando-o aberto a certos tipos de ataques.
Embora o fatiamento de rede seja uma funcionalidade popular das redes 5G, ele também é uma área de vigilância. Ao criar uma rede virtual para uma funcionalidade específica, o software 5G é exposto a hackers, malware e outras possíveis violações. Depois que uma violação ocorreu, o malware ou spyware tem o potencial de se espalhar por toda a infraestrutura de uma operadora ou pelos dispositivos em rede, causando problemas em empresas inteiras.
Para migrar serviços e funcionalidades para uma rede 5G, as empresas devem ponderar o custo e o tempo necessários para atualizar seus equipamentos para que sejam compatíveis com 5G. Isso pode ser demorado e caro. Normalmente, uma empresa que utiliza redes 3G ou 4G por algum tempo já fez um grande investimento em seus equipamentos. Substituí-los e qualificar os trabalhadores para que possam implementar e manter a nova infraestrutura representa um obstáculo significativo.
Com a implementação da tecnologia 5G em todo o mundo, muitas grandes áreas urbanas agora têm cobertura 5G. No entanto, é importante observar que o 5G ainda não está em toda parte e não estará por muito tempo. Muitas áreas remotas, por exemplo, não têm conexão 5G ou oferecem apenas cobertura limitada. Antes de as empresas fazerem upgrade para 5G, elas devem analisar onde planejam usá-lo, especialmente se operarem em áreas rurais, para garantir que terão cobertura 5G.
As ondas de rádio de alta frequência com as quais os sinais 5G viajam são facilmente bloqueadas por objetos comuns, como edifícios e/ou árvores, de modo que garantir rotas perfeitas para as ondas viajarem pode ser um problema. Fábricas e escritórios apresentam desafios únicos que fizeram com que algumas empresas redesenhassem instalações de uma forma mais compatível com redes 5G.
As redes 5G são divididas em seções geográficas conhecidas como células. Dentro dessas células, dispositivos sem fio como smartphones, tablets e computadores se conectam à internet ou à rede telefônica enviando ondas de rádio entre uma estação de base e uma antena. A tecnologia subjacente de uma rede 5G é a mesma de uma rede 3G ou 4G, mas suas velocidades de download são muito mais rápidas. As velocidades de download de algumas redes 5G podem atingir até 10 gigabits por segundo (Gbps) se apenas alguns dispositivos estiverem na rede.
À medida que a tecnologia 5G alcança cada vez mais clientes, e o número de aplicações compatíveis com ela continua crescendo, sua popularidade junto às empresas de telecomunicações e provedores de serviços de internet (ISPs) também deve aumentar. Na América do Norte, por exemplo, os ISPs mais populares para internet doméstica — Verizon, Google e AT&T — já o adotaram e mais de 200 milhões de residências o assinam .
Três funcionalidades principais diferenciam a tecnologia 5G:
Veja a seguir cada uma dessas áreas, por que elas são exclusivas do 5G e como ajudam a tecnologia a funcionar.
O padrão 5G NR (New Radio) para redes celulares é a nova especificação de tecnologia de acesso por rádio (RAT) criada especificamente para redes móveis 5G. Em 2018, o Projeto de Parceria de 3ª Geração (3FPP) decidiu desenvolver um novo padrão global para redes móveis para orientar o desenvolvimento de dispositivos e aplicação em redes 5G. Atualmente, as redes celulares e fabricantes que desejam alimentar ou projetar dispositivos 5G simplesmente precisam seguir o padrão 5G NR para estarem em conformidade, aumentando a facilidade e a probabilidade da expansão do 5G. De acordo com um relatório recente da Ericsson, 45% das redes em todo o mundo eram compatíveis com o 5G até o final de 2023, com previsão de aumento de 85% até o final da década.
Em uma rede 5G, os operadores podem implementar várias redes virtuais independentes na mesma infraestrutura, alimentando numerosas aplicações de negócios e permitindo que os usuários realizem tarefas mais complexas remotamente do que podem atualmente. Por exemplo, as empresas que desejam dividir a funcionalidade sem fio por caso de uso ou modelo de negócios podem formar uma “coleção” em uma rede 5G. As coleções oferecem aos usuários dessa rede uma experiência mais confiável e consistente no dispositivo móvel de sua escolha do que teria sido possível nas gerações anteriores da tecnologia sem fio.
A tecnologia 5G permite que os usuários criem uma rede privada com funcionalidades aprimoradas, como acesso seguro, controle de qualidade aprimorado e mobilidade adicional. Devido a essas funcionalidades, o 5G privado está rapidamente se tornando popular entre empresas globais que desejam todo o poder e funcionalidades do 5G, mas com camadas de segurança adicionais para seus negócios. As redes 5G privadas permitem que as empresas gerenciem vários dispositivos, serviços e aplicações em um ambiente altamente privado, seguro e eficiente, mais do que qualquer rede pública.
Agora que temos uma visão mais completa dos prós e contras a considerar quando se trata do 5G e de como a nova tecnologia funciona, vamos dar uma olhada em como ela está sendo aplicada no mundo real.
