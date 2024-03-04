Vantagens e desvantagens do 5G: o que os líderes empresariais precisam saber

As redes 5G são divididas em seções geográficas conhecidas como células. Dentro dessas células, dispositivos sem fio como smartphones, tablets e computadores se conectam à internet ou à rede telefônica enviando ondas de rádio entre uma estação de base e uma antena. A tecnologia subjacente de uma rede 5G é a mesma de uma rede 3G ou 4G, mas suas velocidades de download são muito mais rápidas. As velocidades de download de algumas redes 5G podem atingir até 10 gigabits por segundo (Gbps) se apenas alguns dispositivos estiverem na rede.

À medida que a tecnologia 5G alcança cada vez mais clientes, e o número de aplicações compatíveis com ela continua crescendo, sua popularidade junto às empresas de telecomunicações e provedores de serviços de internet (ISPs) também deve aumentar. Na América do Norte, por exemplo, os ISPs mais populares para internet doméstica — Verizon, Google e AT&T — já o adotaram e mais de 200 milhões de residências o assinam .

Três funcionalidades principais diferenciam a tecnologia 5G:

Padrões de celulares Fatiamento de rede Redes privadas

Veja a seguir cada uma dessas áreas, por que elas são exclusivas do 5G e como ajudam a tecnologia a funcionar.

Novo padrão de celulares

O padrão 5G NR (New Radio) para redes celulares é a nova especificação de tecnologia de acesso por rádio (RAT) criada especificamente para redes móveis 5G. Em 2018, o Projeto de Parceria de 3ª Geração (3FPP) decidiu desenvolver um novo padrão global para redes móveis para orientar o desenvolvimento de dispositivos e aplicação em redes 5G. Atualmente, as redes celulares e fabricantes que desejam alimentar ou projetar dispositivos 5G simplesmente precisam seguir o padrão 5G NR para estarem em conformidade, aumentando a facilidade e a probabilidade da expansão do 5G. De acordo com um relatório recente da Ericsson, 45% das redes em todo o mundo eram compatíveis com o 5G até o final de 2023, com previsão de aumento de 85% até o final da década.

Fatiamento de rede

Em uma rede 5G, os operadores podem implementar várias redes virtuais independentes na mesma infraestrutura, alimentando numerosas aplicações de negócios e permitindo que os usuários realizem tarefas mais complexas remotamente do que podem atualmente. Por exemplo, as empresas que desejam dividir a funcionalidade sem fio por caso de uso ou modelo de negócios podem formar uma “coleção” em uma rede 5G. As coleções oferecem aos usuários dessa rede uma experiência mais confiável e consistente no dispositivo móvel de sua escolha do que teria sido possível nas gerações anteriores da tecnologia sem fio.

Redes privadas

A tecnologia 5G permite que os usuários criem uma rede privada com funcionalidades aprimoradas, como acesso seguro, controle de qualidade aprimorado e mobilidade adicional. Devido a essas funcionalidades, o 5G privado está rapidamente se tornando popular entre empresas globais que desejam todo o poder e funcionalidades do 5G, mas com camadas de segurança adicionais para seus negócios. As redes 5G privadas permitem que as empresas gerenciem vários dispositivos, serviços e aplicações em um ambiente altamente privado, seguro e eficiente, mais do que qualquer rede pública.