Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, a IA generativa pode oferecer recursos poderosos de otimização aos fabricantes nas áreas mais importantes para eles: produtividade, qualidade do produto, eficiência, segurança do trabalhador e conformidade regulatória. A IA generativa pode trabalhar com outros modelos de IA para aumentar a exatidão e o desempenho, como aumentar imagens para melhorar a avaliação da qualidade de um modelo de computer vision. Com a IA generativa, há menos "leituras erradas" e avaliações geralmente de melhor qualidade.
Vejamos cinco maneiras específicas pelas quais a IBM fornece soluções de especialista que ajudaram clientes reais a incorporar a IA generativa no planejamento de operações futuras.
O treinamento dos trabalhadores é uma parte importante da criação de um ambiente de fabricação seguro e eficiente, mas consome tempo dos gerentes. A IA generativa pode assistir vídeos e rastrear as etapas de treinamento dos trabalhadores, incluindo a observação de eventos específicos e a validação da conclusão adequada. A IA generativa então pode resumir os resultados, incluindo carimbos de data/hora para os gerentes avaliarem o evento, economizando tempo para todos. Em setores altamente regulamentados, ter “prova” além de um certificado melhorará a prontidão e as operações da força de trabalho. Testes iniciais sugerem que a IA generativa pode reduzir o tempo de treinamento em cerca de 30% e aumentar a conclusão do treinamento e a certificação em 25%.
Os trabalhadores que acessam os procedimentos operacionais padrão (SOPs) geralmente têm muitas perguntas, especialmente em fábricas complexas, que podem ter mais de 3.000 SOPs. Obter respostas rápidas com suporte visual e sonoro da IA generativa pode melhorar a eficiência operacional em cerca de 15% e aumentar a solução de problemas do usuário final em até 90%. A capacidade de consultar e confirmar as etapas operacionais reduz o tempo consumido por outros trabalhadores, aumenta a confiança da equipe júnior e melhora a adesão geral aos procedimentos.
Em alguns setores, a configuração e a inicialização podem ser tarefas muito complexas, que podem levar a consequências econômicas significativas se não forem tratadas corretamente. Um exemplo é a configuração da liberação de linha na fabricação de produtos biofarmacêuticos, onde a liberação de linha de produção corretamente executada pode significar a diferença entre um lote de medicamento de alto valor vendido ou uma sucata cara. A IA generativa pode analisar vídeos para fornecer verificação automatizada das configurações da linha de fabricação, verificando e limpando a configuração correta de execução de produção. Juntamente com vídeo e computer vision, a IA generativa pode aumentar proativamente as verificações manuais dos trabalhadores, reduzindo substancialmente o retrabalho e diminuindo os erros de configuração em cerca de 75%.
Muitos setores já estão usando IA e visão computacional para verificar a qualidade. A IA generativa pode melhorar a fidelidade das imagens que são então avaliadas para garantia de qualidade. Identificar e resumir defeitos com estratégias de mitigação ajuda a melhorar a qualidade geral de primeira aprovação e pode gerar um aumento de 80% na detecção de erros de qualidade em relação a outros métodos. Permitir que os trabalhadores ajustem rapidamente uma configuração de fabricação para eliminar problemas de qualidade pode reduzir significativamente o número subsequente de problemas de qualidade, melhorar a produtividade e fortalecer a reputação no mercado.
As multas regulamentares não são brincadeira e podem custar milhões de dólares aos fabricantes a cada ano. À medida que mais países criam órgãos reguladores e emitem regulamentações, as empresas globais enfrentam um ambiente complexo e em constante mudança. A capacidade de verificar os processos e políticas atuais em bancos de dados regulatórios em busca de atualizações necessárias aumentará a adesão, reduzirá multas e evitará o possível embaraço público de requisitos não atendidos. A IA generativa pode gerar uma redução de 25% nas multas e uma melhoria de 60% na conformidade usando texto em tempo real e acesso a consultas faladas a órgãos regulatórios para ajudar os usuários finais.
