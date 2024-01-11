Tags
Artificial Intelligence

Cinco maneiras de a IBM ajudar os fabricantes a maximizar os benefícios da IA generativa

Trabalhador de capacete usando iPaid observando máquinas de IA trabalhando com faíscas voando

Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, a IA generativa pode oferecer recursos poderosos de otimização aos fabricantes nas áreas mais importantes para eles: produtividade, qualidade do produto, eficiência, segurança do trabalhador e conformidade regulatória. A IA generativa pode trabalhar com outros modelos de IA para aumentar a exatidão e o desempenho, como aumentar imagens para melhorar a avaliação da qualidade de um modelo de computer vision. Com a IA generativa, há menos "leituras erradas" e avaliações geralmente de melhor qualidade.

Vejamos cinco maneiras específicas pelas quais a IBM fornece soluções de especialista que ajudaram clientes reais a incorporar a IA generativa no planejamento de operações futuras.

Boletim informativo do setor

As mais recentes tendências em IA, trazidas a você por especialistas

Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

1. Validação do treinamento

O treinamento dos trabalhadores é uma parte importante da criação de um ambiente de fabricação seguro e eficiente, mas consome tempo dos gerentes. A IA generativa pode assistir vídeos e rastrear as etapas de treinamento dos trabalhadores, incluindo a observação de eventos específicos e a validação da conclusão adequada. A IA generativa então pode resumir os resultados, incluindo carimbos de data/hora para os gerentes avaliarem o evento, economizando tempo para todos. Em setores altamente regulamentados, ter “prova” além de um certificado melhorará a prontidão e as operações da força de trabalho. Testes iniciais sugerem que a IA generativa pode reduzir o tempo de treinamento em cerca de 30% e aumentar a conclusão do treinamento e a certificação em 25%.

AI Academy

Torne-se um especialista em IA

Adquira conhecimento para priorizar os investimentos em IA que estimulam o crescimento dos negócios. Comece a usar hoje mesmo a nossa AI Academy sem custo e lidere o futuro da IA na sua organização.
Assista à série

2. Assistência aos trabalhadores para acessar os SOPs

Os trabalhadores que acessam os procedimentos operacionais padrão (SOPs) geralmente têm muitas perguntas, especialmente em fábricas complexas, que podem ter mais de 3.000 SOPs. Obter respostas rápidas com suporte visual e sonoro da IA generativa pode melhorar a eficiência operacional em cerca de 15% e aumentar a solução de problemas do usuário final em até 90%. A capacidade de consultar e confirmar as etapas operacionais reduz o tempo consumido por outros trabalhadores, aumenta a confiança da equipe júnior e melhora a adesão geral aos procedimentos.

3. Verificação da configuração da linha

Em alguns setores, a configuração e a inicialização podem ser tarefas muito complexas, que podem levar a consequências econômicas significativas se não forem tratadas corretamente. Um exemplo é a configuração da liberação de linha na fabricação de produtos biofarmacêuticos, onde a liberação de linha de produção corretamente executada pode significar a diferença entre um lote de medicamento de alto valor vendido ou uma sucata cara. A IA generativa pode analisar vídeos para fornecer verificação automatizada das configurações da linha de fabricação, verificando e limpando a configuração correta de execução de produção. Juntamente com vídeo e computer vision, a IA generativa pode aumentar proativamente as verificações manuais dos trabalhadores, reduzindo substancialmente o retrabalho e diminuindo os erros de configuração em cerca de 75%. 

4. Aprimoramento dos processos de garantia de qualidade

Muitos setores já estão usando IA e visão computacional para verificar a qualidade. A IA generativa pode melhorar a fidelidade das imagens que são então avaliadas para garantia de qualidade. Identificar e resumir defeitos com estratégias de mitigação ajuda a melhorar a qualidade geral de primeira aprovação e pode gerar um aumento de 80% na detecção de erros de qualidade em relação a outros métodos. Permitir que os trabalhadores ajustem rapidamente uma configuração de fabricação para eliminar problemas de qualidade pode reduzir significativamente o número subsequente de problemas de qualidade, melhorar a produtividade e fortalecer a reputação no mercado.

5. Manutenção da conformidade regulatória

As multas regulamentares não são brincadeira e podem custar milhões de dólares aos fabricantes a cada ano. À medida que mais países criam órgãos reguladores e emitem regulamentações, as empresas globais enfrentam um ambiente complexo e em constante mudança. A capacidade de verificar os processos e políticas atuais em bancos de dados regulatórios em busca de atualizações necessárias aumentará a adesão, reduzirá multas e evitará o possível embaraço público de requisitos não atendidos. A IA generativa pode gerar uma redução de 25% nas multas e uma melhoria de 60% na conformidade usando texto em tempo real e acesso a consultas faladas a órgãos regulatórios para ajudar os usuários finais. 

Agora é a hora de maximizar seu uso de IA generativa, e os especialistas da IBM Consulting podem ajudar você a projetar e dimensionar soluções de IA e automação de ponta em toda a sua empresa. ​

Autora

David Meek

Partner - Global Leader Manufacturing and Industry 4.0

Insights que você não pode perder. Inscreva-se em nossos boletins informativos.

Vá além da euforia com notícias de especialistas sobre IA, computação quântica, nuvem, segurança e muito mais.

Assine hoje

Recursos

Garantindo o ROI: agentes de IA em sua empresa

Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
IBM reconhecida como líder em ciência de dados e aprendizado de máquina

Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
De projetos de IA a lucros: como a IA agêntica pode sustentar retornos financeiros

Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.

Aumente o nível da sua experiência em IA

Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
Explore o IBM Granite

IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
IBM AI Academy

Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
IA em ação 2024

Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Guia do CEO para 2025: 5 mudanças de mentalidade para impulsionar o crescimento dos negócios

Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Liberar o poder da IA generativa e do aprendizado de máquina

Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Como prosperar nesta nova era da IA com confiança e convicção

Aprofunde-se nos três elementos críticos de uma estratégia de IA sólida: criar uma vantagem competitiva, escalar a IA em todo o negócio e avançar na direção de uma IA confiável.
Soluções relacionadas
IBM® watsonx.ai

Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.

 Explore o watsonx.ai
Soluções de inteligência artificial

Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.

 Explore as soluções de IA
Consultoria e serviços em inteligência artificial (IA)

Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.

 Explore os serviços de IA
Dê o próximo passo

Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.

 Explorar Concert Explore as soluções de automação de processos de negócios