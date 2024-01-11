Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, a IA generativa pode oferecer recursos poderosos de otimização aos fabricantes nas áreas mais importantes para eles: produtividade, qualidade do produto, eficiência, segurança do trabalhador e conformidade regulatória. A IA generativa pode trabalhar com outros modelos de IA para aumentar a exatidão e o desempenho, como aumentar imagens para melhorar a avaliação da qualidade de um modelo de computer vision. Com a IA generativa, há menos "leituras erradas" e avaliações geralmente de melhor qualidade.

Vejamos cinco maneiras específicas pelas quais a IBM fornece soluções de especialista que ajudaram clientes reais a incorporar a IA generativa no planejamento de operações futuras.