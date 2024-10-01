À medida que as organizações procuram adotar tecnologias emergentes, como a IA generativa, é cada vez mais crítico estabelecer equipes que tenham o propósito central de aproveitar novas tecnologias para gerar valor. As equipes de inovação impulsionam o desenvolvimento de novas ideias, produtos e processos, promovendo o crescimento e a vantagem competitiva. Ao se concentrar na solução criativa de problemas e nas tendências futuras, essas equipes ajudam as empresas a permanecerem relevantes e se adaptarem às mudanças nas condições do mercado. No entanto, mais de 95% das inovações corporativas falham. Então, como podemos preparar equipes de inovação para o sucesso?

As equipes de inovação são únicas dentro de uma empresa porque devem atingir várias metas distintas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, educação e entrega de projetos. Elas exigem flexibilidade para testar coisas novas e, ao mesmo tempo, são capazes de causar impacto de forma madura. Três elementos fundamentais podem ajudar a preparar as equipes de inovação para o sucesso — uma estrutura de equipe única, parceria com o negócio e processos específicos de inovação — usando a metodologia IBM Garage™ para inovação como um blueprint.