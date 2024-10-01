À medida que as organizações procuram adotar tecnologias emergentes, como a IA generativa, é cada vez mais crítico estabelecer equipes que tenham o propósito central de aproveitar novas tecnologias para gerar valor. As equipes de inovação impulsionam o desenvolvimento de novas ideias, produtos e processos, promovendo o crescimento e a vantagem competitiva. Ao se concentrar na solução criativa de problemas e nas tendências futuras, essas equipes ajudam as empresas a permanecerem relevantes e se adaptarem às mudanças nas condições do mercado. No entanto, mais de 95% das inovações corporativas falham. Então, como podemos preparar equipes de inovação para o sucesso?
As equipes de inovação são únicas dentro de uma empresa porque devem atingir várias metas distintas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, educação e entrega de projetos. Elas exigem flexibilidade para testar coisas novas e, ao mesmo tempo, são capazes de causar impacto de forma madura. Três elementos fundamentais podem ajudar a preparar as equipes de inovação para o sucesso — uma estrutura de equipe única, parceria com o negócio e processos específicos de inovação — usando a metodologia IBM Garage™ para inovação como um blueprint.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
As equipes de inovação são frequentemente estruturadas para apoiar várias metas em mudança, o que requer uma estrutura de equipe flexível e diversificada. Muitas vezes, as equipes de inovação têm a tarefa de cumprir as funções de R&D e implementação, cada uma com suas responsabilidades e fluxos de trabalho exclusivos. Essa abordagem necessita de grupos funcionais distintos com suas próprias equipes de suporte, que trabalham em prol de diversos objetivos:
Essas estruturas distintas permitem que a equipe de inovação explore simultaneamente novas ideias e as leve ao mercado de forma eficaz.
Além das duas funções principais (execução e P&D), as equipes de inovação também devem se envolver em esforços de educação e ativação, em estreita parceria com o lado dos negócios. Eventos planejados, como hackathons, e a criação de ferramentas educacionais, são essenciais para promover uma cultura de inovação e mudança organizacional. Essas iniciativas exigem coordenação entre as funções de P&D e de execução, juntamente com a colaboração com os stakeholders para garantir que as ativações sejam relevantes e impactantes. À medida que as equipes de inovação crescem, a necessidade de estruturas e processos Escaláveis se torna crítica, garantindo que os aspectos exploratórios e de entrega da equipe possam se expandir sem perder a eficácia. Essa abordagem de função dupla permite que as equipes de inovação permaneçam responsivas às demandas do mercado e às oportunidades internas de crescimento.
A parceria eficaz com unidades de negócios exige um modelo operacional bem definido, em que uma função central, como uma equipe de inovação, define a direção estratégica e as melhores práticas. Esse modelo permite que outras partes do negócio operem de forma independente, além de aderirem às diretrizes estabelecidas. A governança desempenha um papel crucial nessa colaboração, estabelecendo normas, garantindo o alinhamento com as metas organizacionais e orquestrando o valor entre as unidades. A equipe de governança ou PMO pode implementar gating de fase para monitorar o progresso e gerenciar riscos, ao mesmo tempo em que supervisiona o financiamento para garantir que os recursos sejam alocados para iniciativas que se alinhem com os objetivos estratégicos da empresa. Essa abordagem estruturada, porém flexível, promove a inovação, impulsiona a eficiência e mantém a consistência em toda a organização.
IBM Garage™ demonstra como as três etapas de cocriar, coexecutar e cooperar impulsionam a inovação e o valor por meio da colaboração estruturada. Saiba mais sobre como você pode aproveitar a metodologia IBM Garage na seção "Nosso método"!
As equipes de inovação enfrentam frequentemente um fluxo interminável de oportunidades em potencial, tornando crucial estabelecer um framework para a ingestão de trabalho. Essa abordagem estruturada permite o gerenciamento eficiente e eficaz das solicitações de entrada, garantindo que a equipe possa se concentrar nas iniciativas mais promissoras, mantendo a flexibilidade necessária para se adaptar às mudanças de prioridades.
Um processo de entrada pode abranger muitas bases, incluindo envio de novas ideias, dimensionamento de camisetas, priorização, desenvolvimento de produtos e atividades de entrada no mercado, até o lançamento. Esse processo deve ser combinado com estruturas de governança apropriadas que englobem líderes funcionais de negócios relevantes de toda a empresa, incluindo produtos, jurídico, marketing e finanças. Nos portões de estágio identificados, mantenha as avaliações feitas pelo órgão governante para fornecer aprovação para avançar. Ao receber a demanda de forma estruturada, as equipes de inovação podem ajudar a garantir um fluxo tranquilo entre as equipes de P&D e de execução, minimizando o risco de desalinhamento e maximizando o potencial de resultados bem-sucedidos. Este framework é particularmente importante dada a amplitude de pontos de contato que as equipes de inovação têm com o negócio, pois permite que priorizem projetos que se alinhem com a estratégia geral e os objetivos da empresa.
Falhar e iterar rapidamente é um componente crítico do processo de inovação. Como evidenciado pela imagem acima, a metodologia Garage depende de iteração rápida e frequente para entregar valor. As equipes de inovação precisam cultivar uma forte cultura de colaboração e uma forte cultura de feedback que incentive a comunicação aberta e honesta. Para conseguir isso, os líderes precisam tornar esses processos a norma em suas equipes:
Ao priorizar a segurança psicológica e o feedback, as equipes de inovação podem transformar o fracasso em uma experiência de aprendizado valiosa, que impulsiona o crescimento e a melhoria ao longo do tempo.
O framework IBM Garage permite que as empresas gerem ideias inovadoras e equipa os clientes com as práticas e tecnologias para transformar essas ideias em valor em um cronograma acelerado. O IBM Garage ajudou clientes a gerar dez vezes mais ideias inovadoras e a alcançar resultados 67% mais rapidamente. Saiba mais sobre as práticas do Garage e como o Garage pode turbinar a inovação para você.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Saiba como a Indústria 4.0 pode transformar suas operações, superar os desafios comuns e gerar resultados de negócios com a IA e a IoT industrial.
Acelere e elimine o risco da sua jornada de transformação para a nuvem híbrida.
O IBM Instana é um software que oferece monitoramento de desempenho de aplicações em tempo real e insights impulsionados por IA. Está disponível como SaaS ou para auto-hospedagem.
A IBM ativa as soluções de experiência do cliente de nível empresarial do SAP utilizando dados e IA para criar experiências de ponta para os clientes.
Faça sua empresa crescer e se transformar remodelando sua estratégia corporativa e sua maneira de trabalhar