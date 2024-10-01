Tags
Business operations

Cinco dicas para estabelecer uma equipe de inovação de sucesso

Vista aérea de uma equipe trabalhando

À medida que as organizações procuram adotar tecnologias emergentes, como a IA generativa, é cada vez mais crítico estabelecer equipes que tenham o propósito central de aproveitar novas tecnologias para gerar valor. As equipes de inovação impulsionam o desenvolvimento de novas ideias, produtos e processos, promovendo o crescimento e a vantagem competitiva. Ao se concentrar na solução criativa de problemas e nas tendências futuras, essas equipes ajudam as empresas a permanecerem relevantes e se adaptarem às mudanças nas condições do mercado. No entanto, mais de 95% das inovações corporativas falham. Então, como podemos preparar equipes de inovação para o sucesso?

As equipes de inovação são únicas dentro de uma empresa porque devem atingir várias metas distintas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, educação e entrega de projetos. Elas exigem flexibilidade para testar coisas novas e, ao mesmo tempo, são capazes de causar impacto de forma madura. Três elementos fundamentais podem ajudar a preparar as equipes de inovação para o sucesso — uma estrutura de equipe única, parceria com o negócio e processos específicos de inovação — usando a metodologia IBM Garage™ para inovação como um blueprint.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Estrutura da equipe

1. Defina uma estrutura organizacional:

As equipes de inovação são frequentemente estruturadas para apoiar várias metas em mudança, o que requer uma estrutura de equipe flexível e diversificada. Muitas vezes, as equipes de inovação têm a tarefa de cumprir as funções de R&D e implementação, cada uma com suas responsabilidades e fluxos de trabalho exclusivos. Essa abordagem necessita de grupos funcionais distintos com suas próprias equipes de suporte, que trabalham em prol de diversos objetivos:

  • A função de P&D está focada em pesquisa, experimentação e prototipagem, o que requer maior flexibilidade, um fluxo de experimentação contínuo e adaptabilidade.
  • A função de execução é normalmente estruturada em torno de metodologias Ágil scrum, que se organizam em esquadrões de produtos. Cada equipe é composta por um proprietário de produto (PO) e uma equipe de desenvolvimento ou engenharia. Essa estrutura ajuda a garantir que a equipe possa entregar valor comercial com eficiência, iterando os incrementos de seus produtos. Normalmente, o IBM aproveita talentos em "forma de T". Os profissionais em forma de T têm conhecimento de disciplinas híbridas com profunda expertise central relevante para seus produtos.

Essas estruturas distintas permitem que a equipe de inovação explore simultaneamente novas ideias e as leve ao mercado de forma eficaz.

2. Instrua sua organização:

Além das duas funções principais (execução e P&D), as equipes de inovação também devem se envolver em esforços de educação e ativação, em estreita parceria com o lado dos negócios. Eventos planejados, como hackathons, e a criação de ferramentas educacionais, são essenciais para promover uma cultura de inovação e mudança organizacional. Essas iniciativas exigem coordenação entre as funções de P&D e de execução, juntamente com a colaboração com os stakeholders para garantir que as ativações sejam relevantes e impactantes. À medida que as equipes de inovação crescem, a necessidade de estruturas e processos Escaláveis se torna crítica, garantindo que os aspectos exploratórios e de entrega da equipe possam se expandir sem perder a eficácia. Essa abordagem de função dupla permite que as equipes de inovação permaneçam responsivas às demandas do mercado e às oportunidades internas de crescimento.

AI Academy

Torne-se um especialista em IA

Adquira conhecimento para priorizar os investimentos em IA que estimulam o crescimento dos negócios. Comece a usar hoje mesmo a nossa AI Academy sem custo e lidere o futuro da IA na sua organização.
Assista à série

Parceria com a empresa

3. Crie governança e processos padronizados:

A parceria eficaz com unidades de negócios exige um modelo operacional bem definido, em que uma função central, como uma equipe de inovação, define a direção estratégica e as melhores práticas. Esse modelo permite que outras partes do negócio operem de forma independente, além de aderirem às diretrizes estabelecidas. A governança desempenha um papel crucial nessa colaboração, estabelecendo normas, garantindo o alinhamento com as metas organizacionais e orquestrando o valor entre as unidades. A equipe de governança ou PMO pode implementar gating de fase para monitorar o progresso e gerenciar riscos, ao mesmo tempo em que supervisiona o financiamento para garantir que os recursos sejam alocados para iniciativas que se alinhem com os objetivos estratégicos da empresa. Essa abordagem estruturada, porém flexível, promove a inovação, impulsiona a eficiência e mantém a consistência em toda a organização.

IBM Garage™ demonstra como as três etapas de cocriar, coexecutar e cooperar impulsionam a inovação e o valor por meio da colaboração estruturada. Saiba mais sobre como você pode aproveitar a metodologia IBM Garage na seção "Nosso método"!

Processos específicos para inovação

4. Estabeleça um processo de ingestão:

As equipes de inovação enfrentam frequentemente um fluxo interminável de oportunidades em potencial, tornando crucial estabelecer um framework para a ingestão de trabalho. Essa abordagem estruturada permite o gerenciamento eficiente e eficaz das solicitações de entrada, garantindo que a equipe possa se concentrar nas iniciativas mais promissoras, mantendo a flexibilidade necessária para se adaptar às mudanças de prioridades.

Um processo de entrada pode abranger muitas bases, incluindo envio de novas ideias, dimensionamento de camisetas, priorização, desenvolvimento de produtos e atividades de entrada no mercado, até o lançamento. Esse processo deve ser combinado com estruturas de governança apropriadas que englobem líderes funcionais de negócios relevantes de toda a empresa, incluindo produtos, jurídico, marketing e finanças. Nos portões de estágio identificados, mantenha as avaliações feitas pelo órgão governante para fornecer aprovação para avançar. Ao receber a demanda de forma estruturada, as equipes de inovação podem ajudar a garantir um fluxo tranquilo entre as equipes de P&D e de execução, minimizando o risco de desalinhamento e maximizando o potencial de resultados bem-sucedidos. Este framework é particularmente importante dada a amplitude de pontos de contato que as equipes de inovação têm com o negócio, pois permite que priorizem projetos que se alinhem com a estratégia geral e os objetivos da empresa.

5. Cultive uma cultura de feedback:

Falhar e iterar rapidamente é um componente crítico do processo de inovação. Como evidenciado pela imagem acima, a metodologia Garage depende de iteração rápida e frequente para entregar valor. As equipes de inovação precisam cultivar uma forte cultura de colaboração e uma forte cultura de feedback que incentive a comunicação aberta e honesta. Para conseguir isso, os líderes precisam tornar esses processos a norma em suas equipes:

  • Estabeleça um alto nível de segurança psicológica na equipe. Líderes de equipe desempenham um papel crítico na criação desse ambiente, promovendo uma atmosfera de confiança, empatia e apoio, onde os membros da equipe se sentem à vontade para correr riscos e aprender com seus erros. Isso pode incluir reuniões informais com a equipe, incentivando os membros a compartilhar sua vida fora do trabalho e atividades de formação de equipes.
  • Forneça orientação e estabeleça normas para a equipe em relação ao feedback. Por exemplo, você pode incentivar as pessoas a compartilhar feedback usando o método de Stanford: "Eu gosto; Eu desejo; e se… ?”. Defina normas para a equipe sobre quando e como fornecer feedback.
  • Crie oportunidades e canais variados para feedback, incluindo verificações individuais, retrospectivas regulares e sessões de feedback just-in-time não planejadas.

Ao priorizar a segurança psicológica e o feedback, as equipes de inovação podem transformar o fracasso em uma experiência de aprendizado valiosa, que impulsiona o crescimento e a melhoria ao longo do tempo.

O framework IBM Garage permite que as empresas gerem ideias inovadoras e equipa os clientes com as práticas e tecnologias para transformar essas ideias em valor em um cronograma acelerado. O IBM Garage ajudou clientes a gerar dez vezes mais ideias inovadoras e a alcançar resultados 67% mais rapidamente. Saiba mais sobre as práticas do Garage e como o Garage pode turbinar a inovação para você.

Autora

Sebastian Zuniga

Managing Consultant, Enterprise Strategy & Customer Transformation

IBM

Suman Gidwani

Senior Managing Consultant

IBM Consulting
Soluções relacionadas
Soluções de transformação em nuvem

Acelere e elimine o risco da sua jornada de transformação para a nuvem híbrida.

 Explore as soluções de transformação da nuvem
IBM® Instana Observability

O IBM Instana é um software que oferece monitoramento de desempenho de aplicações em tempo real e insights impulsionados por IA. Está disponível como SaaS ou para auto-hospedagem.

 Conheça o Instana Observability
Soluções de experiências do cliente do SAP (CX)

A IBM ativa as soluções de experiência do cliente de nível empresarial do SAP utilizando dados e IA para criar experiências de ponta para os clientes.

 Explore os serviços de experiência do cliente do sap
Dê o próximo passo

Faça sua empresa crescer e se transformar remodelando sua estratégia corporativa e sua maneira de trabalhar

 Explore serviços de estratégia empresarial Explore os serviços de inteligência artificial