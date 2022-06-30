Tags
Cinco recomendações para acertar sua estratégia de dados

A ascensão da estratégia de dados

Há um interesse renovado em refletir sobre o que pode e deve ser feito com os dados, como atingir essas metas e como verificar o alinhamento da estratégia de dados com os objetivos de negócios. A incrível evolução da tecnologia, da nuvem e da análise de dados — e o que isso significa para o uso de dados — muda rapidamente, o que facilita ficar para trás se sua estratégia de dados e processos relacionados não forem revisados com frequência.

De multinuvem e multidados a multiprocesso e multitecnologia, vivemos em um cenário de multitudo. Felizmente, as abordagens atuais de gerenciamento de dados não estão limitadas pelas restrições tradicionais, como localização ou padrões de dados. A estratégia e a arquitetura de dados corretas permitem que os usuários acessem diferentes tipos de dados em diferentes locais — no local, em qualquer nuvem pública ou no edge — de maneira de autoatendimento. Com tecnologias como aprendizado de máquinainteligência artificial ou IoT, os insights resultantes são mais sofisticados e valiosos, especialmente quando integrados aos processos e fluxos de trabalho da sua organização.

A evolução de um cenário multifuncional e o que isso significa para a estratégia de dados

À medida que os ecossistemas se transformaram nos últimos anos e simultaneamente aumentaram as oportunidades de melhorar os resultados impulsionados por dados, alguns dos principais fatores que contribuíram impulsionaram grandes mudanças na forma como você deve Think sobre sua estratégia de dados:

  • A realidade da multinuvem híbrida e sua adoção acelerada criaram novas possibilidades e desafios. De acordo com um estudo recente do Institute for Business Value (IBV), 97% das empresas já conduziram, implementaram ou integraram a nuvem em suas operações. Mas nem todos os dados são mais adequados para a nuvem. Enquanto a parcela dos gastos de TI dedicada à nuvem pública deve cair 4% entre 2020 e 2023, os gastos com ambientes híbridos e multinuvem devem aumentar até 17%. Mover, gerenciar e integrar dados em um ecossistema multinuvem híbrida exige a estratégia, design e governança de dados corretos para eliminar silos e simplificar o acesso a dados.
  • A diversidade de tipos de dados, processamento de dados, integração e padrões de consumo usados pelas organizações cresceu exponencialmente. Esses tipos de dados exigem plataformas abertas e arquiteturas de dados flexíveis para garantir consistência com uma orquestração adequada em todos os ambientes e uma forte reutilização de recursos e conjuntos de habilidades tradicionais.
  • As áreas de negócio precisam de mais valor, mais rápido — é um fato que o cenário multitudo  desencadeou um mundo mais exigente. A concorrência desempenha um papel mais forte e, todos os dias, novos modelos de negócios e alternativas impulsionados por dados e digitalização surgem em quase todos os setores. As linhas de negócios aumentaram a pressão para acelerar a entrada no mercado de inovações por meio de novas soluções, produtos ou negócios baseados em dados. A TI trabalha para gerenciar o risco, a segurança e o desempenho subjacentes por meio da governança, sem limitar a flexibilidade. Esse equilíbrio entre inovação e governança leva a novas formas de trabalhar, como a portabilidade de dados e soluções de análise de dados se tornou uma forma de antecipar e se adaptar às mudanças, permitindo alta flexibilidade para rodar em diferentes ambientes e evitar lock-in com fornecedor.
Cinco recomendações para uma estratégia de dados no novo cenário multitudo

Quando se trata de acertar uma estratégia de dados, gosto de aplicar alguns dos princípios básicos de um modelo de negócios bem-sucedido (escalabilidade, custo-benefício e flexibilidade para mudanças) e estender esses conceitos à tecnologia, aos processos e à organização. Organizações com estratégias de dados que não possuem esses fatores geralmente capturam apenas uma pequena porcentagem do valor potencial de seus dados e podem até mesmo aumentar os custos sem benefícios significativos.

Além das considerações tradicionais sobre estratégia de dados, como reconhecer os dados como um ativo corporativo ou mudar para uma cultura baseada em dados com equipes multifuncionais, aqui estão cinco recomendações para uma estratégia de dados que aproveita o cenário multitudo:

  1. Dar prioridade máxima a ativos de dados e aceleradores: desenvolva um processo e uma cultura em torno dos dados que permita uma verdadeira padronização, reutilização, portabilidade, velocidade de ação e redução de riscos em todo o ciclo de vida dos dados de ponta a ponta. Desde o início dos casos de uso até o desenvolvimento, a implementação, a operação e a escala de seus ativos, sua estratégia de dados deve ser apoiada pelas tecnologias e plataformas certas para permitir soluções totalmente operacionais e escaláveis.
  2. Estabeleça um verdadeiro modelo operacional centrado na empresa: é crítico ter o modelo operacional certo que esteja totalmente alinhado com os objetivos de negócios da organização e seu ecossistema de parcerias. Isso requer uma compreensão profunda dos pontos fortes e fracos da organização. Adote as melhores práticas, mas evite abordagens estritamente acadêmicas. Pense grande, mas priorize e articule planos realistas e praticáveis, estabelecendo os modelos certos de parceria ao longo do caminho. Dito isso, adote e estenda técnicas ágeis assim que puder.
  3. Revisitar a extensão e a abordagem para a gestão de dados: Nesse cenário multitudo, as funções, os processos e as tecnologias de gestão de dados devem ser constantemente revisados para gerenciar a qualidade de dados, os metadados, a catalogação de dados, o acesso a dados por autoatendimento, a segurança e a conformidade em toda a sua empresa amplo ciclo de vida de dados e análise de dados. Amplie a gestão de dados para promover a confiança em seus dados, criando transparência, eliminando viés e garantindo a explicabilidade de dados e insights alimentados por aprendizado de máquina e IA.
  4. Não perca o básico: para melhorar os resultados comerciais, aproveite os dados de forma sustentável e priorize projetos escaláveis, econômicos, adaptáveis e repetíveis para entregar resultados a curto e longo prazo. Em todos os casos, a estratégia de dados deve estar estreitamente alinhada com seus objetivos e estratégia de negócios e construída com base em uma arquitetura sólida e de dados governados. Pode ser tentador mergulhar rápido em análises de dados avançadas e casos de uso de IA com a promessa de resultados surpreendentes sem ter considerado todas as implicações da equação, mas lembre-se de que não há IA sem IA.
  5. "Mostre e conte": aproveite as experiências comprovadas, novas tecnologias e ativos existentes o máximo possível e não se esqueça de mostrar resultados rapidamente. Com os recursos oferecidos por ambientes multinuvem híbridos e métodos inovadores de cocriação e aceleração, como o IBM Garage, você tem as ferramentas para projetar, implementar e desenvolver sua estratégia de dados para entregar continuamente resultados de negócios. Demonstrando resultados tangíveis, promovendo a adoção e operacionalizando em escala, você pode reduzir os riscos e acelerar a jornada para uma cultura duradoura e baseada em dados.

Embora os princípios fundamentais de uma estratégia de dados permaneçam os mesmos, o "como" mudou drasticamente no novo cenário de dados e análises, e as organizações mais bem-sucedidas são as mais adaptáveis às mudanças ao revisitar as estratégias de dados. Atualmente, abordagens e padrões arquitetônicos como malha de dados e data mesh desempenham um papel cada vez mais relevante por meio de tecnologias e plataformas capacitadoras, como a multinuvem híbrida. Olhando para o futuro, faça avaliações da sua estratégia de dados com base nas oportunidades apresentadas no novo cenário e prepare-se para a mudança.

Para saber mais sobre como projetar sua estratégia de dados, confira O diferenciador de dados.

Para saber mais sobre nossos dados e soluções de análises da IBM, visite nossa página Análise de dados orientada por IA.

