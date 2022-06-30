Cinco recomendações para acertar sua estratégia de dados

Há um interesse renovado em refletir sobre o que pode e deve ser feito com os dados, como atingir essas metas e como verificar o alinhamento da estratégia de dados com os objetivos de negócios. A incrível evolução da tecnologia, da nuvem e da análise de dados — e o que isso significa para o uso de dados — muda rapidamente, o que facilita ficar para trás se sua estratégia de dados e processos relacionados não forem revisados com frequência.
De multinuvem e multidados a multiprocesso e multitecnologia, vivemos em um cenário de multitudo. Felizmente, as abordagens atuais de gerenciamento de dados não estão limitadas pelas restrições tradicionais, como localização ou padrões de dados. A estratégia e a arquitetura de dados corretas permitem que os usuários acessem diferentes tipos de dados em diferentes locais — no local, em qualquer nuvem pública ou no edge — de maneira de autoatendimento. Com tecnologias como aprendizado de máquina, inteligência artificial ou IoT, os insights resultantes são mais sofisticados e valiosos, especialmente quando integrados aos processos e fluxos de trabalho da sua organização.
À medida que os ecossistemas se transformaram nos últimos anos e simultaneamente aumentaram as oportunidades de melhorar os resultados impulsionados por dados, alguns dos principais fatores que contribuíram impulsionaram grandes mudanças na forma como você deve Think sobre sua estratégia de dados:
Quando se trata de acertar uma estratégia de dados, gosto de aplicar alguns dos princípios básicos de um modelo de negócios bem-sucedido (escalabilidade, custo-benefício e flexibilidade para mudanças) e estender esses conceitos à tecnologia, aos processos e à organização. Organizações com estratégias de dados que não possuem esses fatores geralmente capturam apenas uma pequena porcentagem do valor potencial de seus dados e podem até mesmo aumentar os custos sem benefícios significativos.
Além das considerações tradicionais sobre estratégia de dados, como reconhecer os dados como um ativo corporativo ou mudar para uma cultura baseada em dados com equipes multifuncionais, aqui estão cinco recomendações para uma estratégia de dados que aproveita o cenário multitudo:
Embora os princípios fundamentais de uma estratégia de dados permaneçam os mesmos, o "como" mudou drasticamente no novo cenário de dados e análises, e as organizações mais bem-sucedidas são as mais adaptáveis às mudanças ao revisitar as estratégias de dados. Atualmente, abordagens e padrões arquitetônicos como malha de dados e data mesh desempenham um papel cada vez mais relevante por meio de tecnologias e plataformas capacitadoras, como a multinuvem híbrida. Olhando para o futuro, faça avaliações da sua estratégia de dados com base nas oportunidades apresentadas no novo cenário e prepare-se para a mudança.
