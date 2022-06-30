Cinco recomendações para acertar sua estratégia de dados

Quando se trata de acertar uma estratégia de dados, gosto de aplicar alguns dos princípios básicos de um modelo de negócios bem-sucedido (escalabilidade, custo-benefício e flexibilidade para mudanças) e estender esses conceitos à tecnologia, aos processos e à organização. Organizações com estratégias de dados que não possuem esses fatores geralmente capturam apenas uma pequena porcentagem do valor potencial de seus dados e podem até mesmo aumentar os custos sem benefícios significativos.

Além das considerações tradicionais sobre estratégia de dados, como reconhecer os dados como um ativo corporativo ou mudar para uma cultura baseada em dados com equipes multifuncionais, aqui estão cinco recomendações para uma estratégia de dados que aproveita o cenário multitudo:

Dar prioridade máxima a ativos de dados e aceleradores: desenvolva um processo e uma cultura em torno dos dados que permita uma verdadeira padronização, reutilização, portabilidade, velocidade de ação e redução de riscos em todo o ciclo de vida dos dados de ponta a ponta. Desde o início dos casos de uso até o desenvolvimento, a implementação, a operação e a escala de seus ativos, sua estratégia de dados deve ser apoiada pelas tecnologias e plataformas certas para permitir soluções totalmente operacionais e escaláveis. Estabeleça um verdadeiro modelo operacional centrado na empresa: é crítico ter o modelo operacional certo que esteja totalmente alinhado com os objetivos de negócios da organização e seu ecossistema de parcerias. Isso requer uma compreensão profunda dos pontos fortes e fracos da organização. Adote as melhores práticas, mas evite abordagens estritamente acadêmicas. Pense grande, mas priorize e articule planos realistas e praticáveis, estabelecendo os modelos certos de parceria ao longo do caminho. Dito isso, adote e estenda técnicas ágeis assim que puder. Revisitar a extensão e a abordagem para a gestão de dados: Nesse cenário multitudo, as funções, os processos e as tecnologias de gestão de dados devem ser constantemente revisados para gerenciar a qualidade de dados, os metadados, a catalogação de dados, o acesso a dados por autoatendimento, a segurança e a conformidade em toda a sua empresa amplo ciclo de vida de dados e análise de dados. Amplie a gestão de dados para promover a confiança em seus dados, criando transparência, eliminando viés e garantindo a explicabilidade de dados e insights alimentados por aprendizado de máquina e IA. Não perca o básico: para melhorar os resultados comerciais, aproveite os dados de forma sustentável e priorize projetos escaláveis, econômicos, adaptáveis e repetíveis para entregar resultados a curto e longo prazo. Em todos os casos, a estratégia de dados deve estar estreitamente alinhada com seus objetivos e estratégia de negócios e construída com base em uma arquitetura sólida e de dados governados. Pode ser tentador mergulhar rápido em análises de dados avançadas e casos de uso de IA com a promessa de resultados surpreendentes sem ter considerado todas as implicações da equação, mas lembre-se de que não há IA sem IA. "Mostre e conte": aproveite as experiências comprovadas, novas tecnologias e ativos existentes o máximo possível e não se esqueça de mostrar resultados rapidamente. Com os recursos oferecidos por ambientes multinuvem híbridos e métodos inovadores de cocriação e aceleração, como o IBM Garage, você tem as ferramentas para projetar, implementar e desenvolver sua estratégia de dados para entregar continuamente resultados de negócios. Demonstrando resultados tangíveis, promovendo a adoção e operacionalizando em escala, você pode reduzir os riscos e acelerar a jornada para uma cultura duradoura e baseada em dados.

Embora os princípios fundamentais de uma estratégia de dados permaneçam os mesmos, o "como" mudou drasticamente no novo cenário de dados e análises, e as organizações mais bem-sucedidas são as mais adaptáveis às mudanças ao revisitar as estratégias de dados. Atualmente, abordagens e padrões arquitetônicos como malha de dados e data mesh desempenham um papel cada vez mais relevante por meio de tecnologias e plataformas capacitadoras, como a multinuvem híbrida. Olhando para o futuro, faça avaliações da sua estratégia de dados com base nas oportunidades apresentadas no novo cenário e prepare-se para a mudança.

Para saber mais sobre como projetar sua estratégia de dados, confira O diferenciador de dados.

Para saber mais sobre nossos dados e soluções de análises da IBM, visite nossa página Análise de dados orientada por IA.