Seguindo os passos do setor privado, o governo federal está começando a abraçar o poder transformador da inteligência artificial (IA). Em dezembro de 2023, o Governo Accountability Office (GAO) relatou quase 1.200 casos de uso de IA atuais e planejados em 20 órgãos federais.
A AI Intelligence Community of Practice do Office of Management and Budget já atraiu 12.000 membros em mais de 100 órgãos governamentais federais, estaduais e locais.
Enquanto a IA cria raízes, a IBM continua a desenvolver sua profunda experiência com o governo federal, ajudando os órgãos governamentais a entender como implementar essa nova tecnologia. Na base de nossas atividades de IA está nossa parceria com a Amazon Web Services (AWS), que nos permite oferecer soluções inovadoras de IA desenvolvidas nos stacks de tecnologia AWS.
Juntas, IBM e AWS estão auxiliando os órgãos federais a navegar pelas complexidades da implementação da IA e identificar áreas de oportunidade, desde provas de conceito (POCs) até sistemas totalmente operacionais, ao mesmo tempo em que ajudam a garantir a conformidade com os rigorosos requisitos de segurança e gestão de dados.
Cinco perguntas-chave podem orientar os órgãos federais na implementação da IA:
Muitos órgãos governamentais adotam uma abordagem cautelosa e justificada ao aplicar a IA. A implementação de novas tecnologias não é isenta de riscos, e a IA é uma ferramenta poderosa que requer proteções.
Um bom lugar para começar é com processos de back-end que se concentram na síntese de informações para acelerar processos de tomada de decisão. Como primeiro passo, orientamos os órgãos governamentais a procurar fluxos de trabalho com o maior backlog da organização. Qual é o maior obstáculo para o trabalho de missão crítica? Esse é, muitas vezes, um bom ponto de partida para começar a usar a IA.
A partir daí, identificamos os negócios principais e desenvolvemos uma solução de IA que pode ajudar a otimizar drasticamente o fluxo de trabalho.
No curto período de tempo em que os órgãos governamentais têm explorado a IA, casos de uso distintos já surgiram. Se você faz parte de um órgão que busca otimizar processos, aqui estão quatro casos de uso de IA poderosos a serem considerados:
Estar aberto a buscar POCs e experimentar a tecnologia de IA é um bom começo, mas muitos órgãos governamentais ficam presos nessa fase quando seus esforços estagnam. Isso pode ter um impacto negativo na equipe, que já enxerga o potencial da solução em suas tarefas cotidianas.
A IBM ajuda os órgãos governamentais a migrar além das fases piloto desenvolvendo roteiros abrangentes. Esses roteiros consideram a stack necessária (incluindo infraestrutura e software de terceiros), estimativas de custos e orientações de aquisição para implementação em escala.
Trabalhamos com órgãos governamentais para determinar o modelo operacional final, incluindo responsabilidades operacionais, compatibilidade com o modelo de IA, monitoramento e manutenção contínuos e estratégias para lidar com o desvio do modelo.
Para os órgãos públicos, a segurança é fundamental. Felizmente, a AWS cria proteções de segurança em seus produtos de IA. Por exemplo, a Bedrock, que é usada para construir aplicações de inteligência artificial generativa (IA generativa), nunca usa dados de clientes para treinar seus modelos.
Em vez disso, os órgãos individuais mantêm o controle seguro de seus dados e modelos exclusivos, usando seus próprios dados para treinar seus modelos. Nosso uso de recursos da AWS nos permite minimizar os riscos de segurança de dados e, ao mesmo tempo, possibilita que os órgãos governamentais atendam com eficiência às necessidades de conformidade.
A parceria da IBM com a AWS utiliza os benefícios de conformidade e segurança do AWS GovCloud, que cumpre o FedRAMP e oferece a Joint Authorization Board Provisional Authority-to-Operate (JAB P-ATO) e múltiplas Agency Authorizations (A-ATO) para níveis de alto impacto. Também somos compatíveis com requisitos mais rigorosos de residência de dados dentro do GovCloud.
A manutenção da qualidade dos dados é fundamental para implementações seguras de IA. O IBM® InfoSphere Information Server for Data Quality utiliza o NLP para ajudar a limpar e classificar os dados, especialmente nos sistemas de planejamento de recursos empresariais de órgãos governamentais.
Órgãos governamentais que fazem parceria com a IBM obtêm acesso a três stacks de tecnologia de IA generativa da AWS que atendem a níveis de maturidade variados:
A IBM também oferece a plataforma de dados e IA IBM watsonx, que usa o nó GP2 da AWS para processamento. Nossa plataforma watsonx pode ser provisionada como uma solução totalmente gerenciada na AWS e inclui estes componentes:
Um dos benefícios do trabalho próximo da IBM com a AWS é que o watsonx permite que os órgãos governamentais combinem fontes de dados, incluindo os bancos de dados IBM Db2, AWS S3 e Aurora. O acesso a dados de várias fontes oferece aos órgãos insights mais rápidos, sem custos e complexidade adicionais.
O IBM Db2 também é oferecido como um serviço gerenciado por meio da AWS. Com acesso às GPUs Nvidia da AWS para instâncias de computação aceleradas, os órgãos governamentais podem usar o Db2 para treinar e implementar seus próprios LLMs.
Leia o ponto de vista: cinco áreas-chave para governos implementarem a IA generativa de forma responsável - Blog da IBM
A IBM Consulting, com um longo histórico de atendimento a órgãos governamentais, alcançou a competência de IA generativa da AWS, fortalecendo ainda mais nossa experiência federal. Em parceria com a AWS, estamos desenvolvendo soluções inovadoras e orientadas por IA para lidar com desafios comuns do governo, ajudando os órgãos governamentais a cumprir suas missões de forma segura e eficiente. Essas soluções proativas permitem um atendimento mais rápido e melhor aos constituintes, ao mesmo tempo em que preparam os órgãos governamentais para o futuro.
