Seguindo os passos do setor privado, o governo federal está começando a abraçar o poder transformador da inteligência artificial (IA). Em dezembro de 2023, o Governo Accountability Office (GAO) relatou quase 1.200 casos de uso de IA atuais e planejados em 20 órgãos federais.



A AI Intelligence Community of Practice do Office of Management and Budget já atraiu 12.000 membros em mais de 100 órgãos governamentais federais, estaduais e locais.

Enquanto a IA cria raízes, a IBM continua a desenvolver sua profunda experiência com o governo federal, ajudando os órgãos governamentais a entender como implementar essa nova tecnologia. Na base de nossas atividades de IA está nossa parceria com a Amazon Web Services (AWS), que nos permite oferecer soluções inovadoras de IA desenvolvidas nos stacks de tecnologia AWS.

Juntas, IBM e AWS estão auxiliando os órgãos federais a navegar pelas complexidades da implementação da IA e identificar áreas de oportunidade, desde provas de conceito (POCs) até sistemas totalmente operacionais, ao mesmo tempo em que ajudam a garantir a conformidade com os rigorosos requisitos de segurança e gestão de dados.



Cinco perguntas-chave podem orientar os órgãos federais na implementação da IA: