A implementação dessas estratégias ajudará as organizações a gerenciar melhor a complexidade do crescimento das aplicações, ao mesmo tempo em que conectará os silos de dados de forma eficaz.

1. Centralize o gerenciamento de aplicações

O uso de uma abordagem de gerenciamento centralizada oferece aos líderes modernos de TI e de negócios uma maneira de manter a eficiência, a segurança e o controle em todo o seu portfólio de aplicações. Isso proporciona às empresas uma visão clara e estruturada das aplicações, seu uso e os dados que elas gerenciam para promover a agilidade dos negócios. Uma abordagem de gerenciamento centralizado inclui:

Inventário de aplicação : crie um registro abrangente de aplicações que rastreie a propriedade, o mapeamento de dependências, o gerenciamento de licenças, o uso e a finalidade de cada aplicação. Isso garante que todas as aplicações sejam contabilizadas e conectadas aos objetivos estratégicos. Com todas as informações em um local central, as análises podem ser executadas em todo o seu portfólio de aplicações para gerar insights sobre o alinhamento do valor do negócio, benchmarking de desempenho, alocação de custos, métricas de uso e tendências.

2. Garanta a interoperabilidade de dados entre aplicações

Os sistemas devem se comunicar perfeitamente para reduzir os silos de dados e melhorar a acessibilidade. Isso permite que as empresas melhorem os resultados das análises, conduzam o planejamento estratégico, aumentem a eficiência operacional e gerenciem com facilidade os riscos e a conformidade. As soluções de comunicação do sistema incluem:

Interfaces de programação de aplicativos (APIs) : as APIs permitem que as aplicações troquem dados diretamente, reduzindo o isolamento e o tratamento manual de dados. A adoção de uma abordagem API-first ajuda a gerenciar o crescimento das aplicações com maior flexibilidade nas escolhas de tecnologia, redução da complexidade de integração, melhor interoperabilidade das aplicações e aumento da produtividade dos desenvolvedores.

3. Estabelecer um framework de gestão de dados

Uma estratégia de gestão de dados robusta com alinhamento organizacional e infraestrutura técnica mantém a consistência e protege a qualidade de dados em toda a empresa. Os elementos desta estratégia incluem:

Política e padrões de dados : estabeleça padrões de dados em toda a organização para promover a compatibilidade entre os sistemas, incluindo segurança, privacidade, uso e acesso. Os dados padronizados melhoram o compartilhamento, a confiança e a acessibilidade de dados por meio da consistência, integridade e precisão, garantindo que os dados sejam confiáveis. Isso permite que as organizações tomem decisões precisas baseadas em dados, reduzindo erros e ineficiências.

4. Aproveite a IA e a automação

A automação e a IA podem simplificar o acesso a dados, melhorando a eficiência e a colaboração multifuncional. As soluções incluem:

Insights orientados por IA : a IA pode identificar tendências e padrões em diversas aplicações, fornecendo insights praticáveis e identificando relações ocultas que as equipes humanas podem não perceber. Isso permite que as equipes sejam proativas, obtendo insights que melhoram a eficiência operacional e atendem às melhores práticas do setor em todo o seu cenário de aplicações.

5. Promova uma cultura de colaboração

Embora as soluções técnicas sejam essenciais, uma cultura colaborativa é fundamental para eliminar silos enquanto se gerencia o crescimento das aplicações. Criar uma cultura de colaboração combina tecnologia, pessoas e processos para melhorar a qualidade de dados, a conectividade e o planejamento estratégico baseado em dados. Aumente a colaboração com: