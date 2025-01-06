Artificial Intelligence Compute and servers IT automation

As organizações de hoje estão afogadas em aplicações. Com centenas e, às vezes, milhares de ferramentas desconectadas, os silos de dados retêm informações valiosas e isolam as equipes dos insights necessários para impulsionar os negócios.

Com estimativas de cerca de 1 bilhão de novas aplicações lógicas sendo criadas em todo o mundo até 2028, gerenciar dados de forma eficaz em sistemas díspares se tornou um desafio urgente. Quando informações críticas são bloqueadas em aplicações individuais, elas se tornam inacessíveis para outras equipes que poderiam se beneficiar delas.

Estima-se que existam, em média, mais de 500 dependências por aplicação atualmente. Novas empresas estão entrando no mercado de ferramentas de desenvolvimento com uma CAGR de 14,6%. O crescimento das aplicações está fragmentando os dados entre as organizações, e elas precisam de estratégias praticáveis para preencher essas lacunas de forma eficaz.

O ecossistema de aplicações em constante expansão

Hoje, as organizações estão adotando mais aplicação em nuvem, SaaS e aplicações personalizadas para lidar com as suas necessidades únicas. O que costumava ser um ambiente de TI centralizado evoluiu para um vasto ecossistema de ferramentas que abrangem departamentos, regiões e equipes.

Pesquisas mostram que as organizações usam, em média, mais de 130 aplicações e, para empresas maiores, esse número pode exceder 1.000. Esse crescimento de aplicações aumenta a complexidade, tornando o gerenciamento de dados e a acessibilidade um desafio cada vez maior.

O crescimento das aplicações leva a silos de dados

Com mais aplicações, vem um aumento na complexidade. Silos de dados são criados quando as aplicações operam de forma independente, impedindo o acesso às informações essenciais e dificultando a colaboração. Essa fragmentação não só complica o gerenciamento de dados, mas também dificulta a tomada de decisão, já que insights valiosos permanecem inexplorados.

Na verdade, segundo um post de blog de junho de 2023 escrito pela IDC, 33% dos executivos admitem que muitas vezes não conseguem usar os dados que recebem. Isso ressalta o custo real dos silos de dados: informações críticas são coletadas, mas não conseguem impulsionar a ação porque são inacessíveis, mal integradas ou simplesmente difíceis de gerenciar. Alguns desafios dessa fragmentação incluem:

  • Descentralização: à medida que as organizações mudam de arquiteturas monolíticas para arquiteturas de microsserviços, o número de aplicações que operam de forma independente cresce. Esse ecossistema descentralizado fragmenta os dados, complicando tanto o gerenciamento quanto a acessibilidade.
  • TI invisível: os funcionários frequentemente adotam suas próprias ferramentas sem a supervisão da TI. Isso frequentemente resulta em aplicações não gerenciadas que não estão em conformidade com os padrões organizacionais, deixando os dados isolados e sem monitoramento.
  • Ineficiência: as equipes perdem tempo coletando dados manualmente entre sistemas e esses processos manuais introduzem um fator de erro humano que pode causar resultados imprecisos.
  • Tomada de decisão deficiente: dados incompletos levam à perda de insights, limitando as escolhas estratégicas.
  • Riscos de segurança: dados isolados dificultam a aplicação de medidas de segurança consistentes, aumentando a vulnerabilidade.

Silos de dados em ação: um cenário desafiador

Imagine uma empresa de varejo global gerenciando seu estoque em vários mercados regionais. Cada região usa uma aplicação diferente para acompanhar estoque, vendas e pedidos de clientes. Esses sistemas não estão conectados globalmente e, portanto, não se comunicam entre si, criando silos de dados. Os desafios específicos desta empresa incluem:

  • Ineficiência: a equipe de operações passa horas por dia reunindo e consolidando manualmente dados de várias aplicações regionais. Isso atrasa decisões críticas sobre quais produtos precisam ser reabastecidos ou migrados entre mercados.
  • Tomada de decisão inadequada: sem uma visão unificada dos dados, a liderança da empresa toma decisões incompletas ou atrasadas, levando à falta de estoque em algumas regiões e ao excesso de estoque em outras. Essa má gestão impacta diretamente a receita e a satisfação do cliente.
  • Riscos de segurança: diferentes regiões aplicam protocolos de segurança inconsistentes devido ao uso de sistemas independentes. Isso abre portas para possíveis violações de dados, principalmente em regiões onde os padrões são menos rigorosos, criando vulnerabilidades que podem levar ao não cumprimento das leis internacionais de proteção de dados.

5 melhores práticas para gerenciar o crescimento das aplicações e acabar com os silos de dados

A implementação dessas estratégias ajudará as organizações a gerenciar melhor a complexidade do crescimento das aplicações, ao mesmo tempo em que conectará os silos de dados de forma eficaz.

1. Centralize o gerenciamento de aplicações

O uso de uma abordagem de gerenciamento centralizada oferece aos líderes modernos de TI e de negócios uma maneira de manter a eficiência, a segurança e o controle em todo o seu portfólio de aplicações. Isso proporciona às empresas uma visão clara e estruturada das aplicações, seu uso e os dados que elas gerenciam para promover a agilidade dos negócios. Uma abordagem de gerenciamento centralizado inclui:

  • Inventário de aplicação: crie um registro abrangente de aplicações que rastreie a propriedade, o mapeamento de dependências, o gerenciamento de licenças, o uso e a finalidade de cada aplicação. Isso garante que todas as aplicações sejam contabilizadas e conectadas aos objetivos estratégicos. Com todas as informações em um local central, as análises podem ser executadas em todo o seu portfólio de aplicações para gerar insights sobre o alinhamento do valor do negócio, benchmarking de desempenho, alocação de custos, métricas de uso e tendências.
  • Dashboards em tempo real: configure dashboards em tempo real para monitoramento e alertas por meio de uma arquitetura orientada a eventos que permite um fluxo de dados contínuo. Isso cria uma fonte única da verdade para todas as métricas de aplicação, ao mesmo tempo em que fornece às empresas um método de rastreamento da utilização de recursos, gerenciamento de custos e desempenho integrado. Isso dá controle aos stakeholders por meio de insights para que eles tomem decisões baseadas em dados com rapidez.
  • Fluxos de trabalho padronizados: a automação de fluxos de trabalho padronizados migra os processos manuais para fluxos de trabalho eficientes que economizam tempo e custos. Mantenha todas as informações em um local centralizado usando processos de implementação automatizados, fluxos de aprovação, pipelines de CI/CD integrados e um sistema de gestão de mudanças unificado.
  • Gerenciamento de segurança integrado: desenvolva controles de segurança integrados para gerenciamento de acesso centralizado com políticas de segurança unificadas. Isso permite que os profissionais de TI monitorem as práticas de segurança, criem verificações de conformidade automatizadas e gerenciem vulnerabilidades. As empresas podem se manter à frente e gerenciar riscos com eficiência por meio de monitoramento de conformidade, manutenção de trilhas de auditoria e gerenciamento de incidentes para se tornarem proativas em vez de reativas.

 

2. Garanta a interoperabilidade de dados entre aplicações

Os sistemas devem se comunicar perfeitamente para reduzir os silos de dados e melhorar a acessibilidade. Isso permite que as empresas melhorem os resultados das análises, conduzam o planejamento estratégico, aumentem a eficiência operacional e gerenciem com facilidade os riscos e a conformidade.  As soluções de comunicação do sistema incluem:

  • Interfaces de programação de aplicativos (APIs): as APIs permitem que as aplicações troquem dados diretamente, reduzindo o isolamento e o tratamento manual de dados. A adoção de uma abordagem API-first ajuda a gerenciar o crescimento das aplicações com maior flexibilidade nas escolhas de tecnologia, redução da complexidade de integração, melhor interoperabilidade das aplicações e aumento da produtividade dos desenvolvedores.
  • Modelo de dados padronizado: ter um modelo de dados padronizado reduz os custos de manutenção, os custos de integração e melhora a eficiência em toda a organização, diminuindo as tarefas manuais. Também permite o crescimento estratégico por meio de uma expansão mais rápida do mercado e do desenvolvimento de novos produtos, ao mesmo tempo em que acelera a inovação por meio de iniciativas de ciência de dados e IA.
  • Middleware ou soluções impulsionadas por IA: o middleware e as ferramentas de IA atuam como camadas de tradução, padronizando e traduzindo formatos de dados entre aplicações isoladas para facilitar a comunicação entre sistemas.

 

3. Estabelecer um framework de gestão de dados

Uma estratégia de gestão de dados robusta com alinhamento organizacional e infraestrutura técnica mantém a consistência e protege a qualidade de dados em toda a empresa. Os elementos desta estratégia incluem:

  • Política e padrões de dados: estabeleça padrões de dados em toda a organização para promover a compatibilidade entre os sistemas, incluindo segurança, privacidade, uso e acesso. Os dados padronizados melhoram o compartilhamento, a confiança e a acessibilidade de dados por meio da consistência, integridade e precisão, garantindo que os dados sejam confiáveis. Isso permite que as organizações tomem decisões precisas baseadas em dados, reduzindo erros e ineficiências.
  • Master data management (MDM): use o MDM para criar uma fonte única da verdade, fornecendo aos departamentos dados consistentes e confiáveis. Isso fornece o framework para aumentar a precisão, reduzir a redundância, melhorar as insights baseadas em dados e criar dados consistentes em todas as aplicações.
  • Integração: garanta o alinhamento do framework de gestão de dados em todo o portfólio com a estratégia de negócios, gestão de riscos e governança de TI. Isso permite a redução de fluxos de trabalho duplicados e promove a conformidade regulatória com custo mínimo.

 

4. Aproveite a IA e a automação

A automação e a IA podem simplificar o acesso a dados, melhorando a eficiência e a colaboração multifuncional. As soluções incluem:

  • Insights orientados por IA: a IA pode identificar tendências e padrões em diversas aplicações, fornecendo insights praticáveis e identificando relações ocultas que as equipes humanas podem não perceber. Isso permite que as equipes sejam proativas, obtendo insights que melhoram a eficiência operacional e atendem às melhores práticas do setor em todo o seu cenário de aplicações.
  • Automação: a automação reduz a intervenção manual na coleta e no processamento de dados, economizando recursos valiosos e garantindo acesso oportuno à informação. Usando IA para automatizar o gerenciamento de metadados, classificando e sugerindo conexões entre dados isolados, as empresas podem rastrear a linhagem de dados para identificar o uso, as dependências e a origem, tornando-os mais detectáveis e acessíveis.
  • Sincronização de dados em tempo real: para reduzir a latência ao acessar dados entre sistemas e ferramentas, integre a IA para detectar e priorizar alterações entre dados e aplicações. Esse processo garante que as atualizações críticas sejam propagadas primeiro. A análise e a sincronização de dados em tempo real melhoram a agilidade dos negócios, permitindo que as equipes reajam rapidamente às mudanças com decisões baseadas nos dados mais atuais da empresa.
  • Federação de dados: deixe os dados na origem criando uma camada de virtualização sem movê-los fisicamente. Permita que a IA armazene em cache de forma inteligente dados acessados com frequência e otimize o desempenho das consultas. Isso proporciona uma visão unificada das fontes de dados e reduz a latência e os custos associados à consolidação de dados tradicional.
  • Integração de IA: preencha a lacuna do conhecimento usando processamento de linguagem natural e IA generativa. Isso permite que os funcionários não técnicos façam perguntas e recuperem insights praticáveis para tomar decisões informadas e baseadas em dados. Use a integração de IA para criar uma cultura que conecte silos de dados entre sistemas e gere mapeamento em tempo real, gerenciamento automatizado de metadados, análises de dados de autoatendimento e requisitos de regulamentação de conformidade e governança. Essa integração permite que as organizações destravem oportunidades importantes de crescimento e reduzam gargalos manuais para melhorar a tomada de decisão e manter a competitividade.

 

5. Promova uma cultura de colaboração

Embora as soluções técnicas sejam essenciais, uma cultura colaborativa é fundamental para eliminar silos enquanto se gerencia o crescimento das aplicações. Criar uma cultura de colaboração combina tecnologia, pessoas e processos para melhorar a qualidade de dados, a conectividade e o planejamento estratégico baseado em dados. Aumente a colaboração com:

  • Equipes multifuncionais: incentive as equipes de diferentes departamentos a trabalharem juntas em projetos relacionados a dados, promovendo uma abordagem compartilhada de informações e inovação. Torne insights de negócios acessíveis a todos os stakeholders e incentive o alinhamento entre funções para eliminar os silos organizacionais e de dados.
  • Compartilhamento transparente de dados: a liderança deve promover uma comunicação aberta entre as equipes de TI e de negócios, garantindo que os dados fluam livremente e que todos tenham acesso às informações necessárias.

Dê o próximo passo com o IBM Concert

Embora as melhores práticas possam ajudar a mitigar os desafios do crescimento das aplicações e dos silos de dados, as organizações precisam de ferramentas avançadas para gerenciar essa complexidade em escala. O IBM® Concert fornece uma visão centralizada das aplicações, incluindo desempenho e integridade.

Ele também mapeia dependências e consolida insights sobre vulnerabilidades, conformidade e certificados. Com insights orientados por IA, fluxos de trabalho, dashboards personalizados em tempo real, remediação automatizada e métricas personalizáveis para avaliar o desempenho em relação às melhores práticas, o IBM Concert permite que as organizações otimizem as operações, aumentem a segurança e promovam uma colaboração eficaz entre os departamentos.

À medida que os ecossistemas de aplicações se expandem, também aumentam os desafios de gerir silos de dados e a proliferação de aplicações. Ao implementar essas melhores práticas e aproveitar ferramentas inovadoras como o IBM Concert, as organizações podem promover um ambiente mais integrado, eficiente e seguro.

Elimine silos de dados e construa um futuro mais conectado com uma avaliação sem custo de 30 dias do IBM Concert

