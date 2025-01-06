As organizações de hoje estão afogadas em aplicações. Com centenas e, às vezes, milhares de ferramentas desconectadas, os silos de dados retêm informações valiosas e isolam as equipes dos insights necessários para impulsionar os negócios.
Com estimativas de cerca de 1 bilhão de novas aplicações lógicas sendo criadas em todo o mundo até 2028, gerenciar dados de forma eficaz em sistemas díspares se tornou um desafio urgente. Quando informações críticas são bloqueadas em aplicações individuais, elas se tornam inacessíveis para outras equipes que poderiam se beneficiar delas.
Estima-se que existam, em média, mais de 500 dependências por aplicação atualmente. Novas empresas estão entrando no mercado de ferramentas de desenvolvimento com uma CAGR de 14,6%. O crescimento das aplicações está fragmentando os dados entre as organizações, e elas precisam de estratégias praticáveis para preencher essas lacunas de forma eficaz.
Hoje, as organizações estão adotando mais aplicação em nuvem, SaaS e aplicações personalizadas para lidar com as suas necessidades únicas. O que costumava ser um ambiente de TI centralizado evoluiu para um vasto ecossistema de ferramentas que abrangem departamentos, regiões e equipes.
Pesquisas mostram que as organizações usam, em média, mais de 130 aplicações e, para empresas maiores, esse número pode exceder 1.000. Esse crescimento de aplicações aumenta a complexidade, tornando o gerenciamento de dados e a acessibilidade um desafio cada vez maior.
Com mais aplicações, vem um aumento na complexidade. Silos de dados são criados quando as aplicações operam de forma independente, impedindo o acesso às informações essenciais e dificultando a colaboração. Essa fragmentação não só complica o gerenciamento de dados, mas também dificulta a tomada de decisão, já que insights valiosos permanecem inexplorados.
Na verdade, segundo um post de blog de junho de 2023 escrito pela IDC, 33% dos executivos admitem que muitas vezes não conseguem usar os dados que recebem. Isso ressalta o custo real dos silos de dados: informações críticas são coletadas, mas não conseguem impulsionar a ação porque são inacessíveis, mal integradas ou simplesmente difíceis de gerenciar. Alguns desafios dessa fragmentação incluem:
Imagine uma empresa de varejo global gerenciando seu estoque em vários mercados regionais. Cada região usa uma aplicação diferente para acompanhar estoque, vendas e pedidos de clientes. Esses sistemas não estão conectados globalmente e, portanto, não se comunicam entre si, criando silos de dados. Os desafios específicos desta empresa incluem:
A implementação dessas estratégias ajudará as organizações a gerenciar melhor a complexidade do crescimento das aplicações, ao mesmo tempo em que conectará os silos de dados de forma eficaz.
1. Centralize o gerenciamento de aplicações
O uso de uma abordagem de gerenciamento centralizada oferece aos líderes modernos de TI e de negócios uma maneira de manter a eficiência, a segurança e o controle em todo o seu portfólio de aplicações. Isso proporciona às empresas uma visão clara e estruturada das aplicações, seu uso e os dados que elas gerenciam para promover a agilidade dos negócios. Uma abordagem de gerenciamento centralizado inclui:
2. Garanta a interoperabilidade de dados entre aplicações
Os sistemas devem se comunicar perfeitamente para reduzir os silos de dados e melhorar a acessibilidade. Isso permite que as empresas melhorem os resultados das análises, conduzam o planejamento estratégico, aumentem a eficiência operacional e gerenciem com facilidade os riscos e a conformidade. As soluções de comunicação do sistema incluem:
3. Estabelecer um framework de gestão de dados
Uma estratégia de gestão de dados robusta com alinhamento organizacional e infraestrutura técnica mantém a consistência e protege a qualidade de dados em toda a empresa. Os elementos desta estratégia incluem:
4. Aproveite a IA e a automação
A automação e a IA podem simplificar o acesso a dados, melhorando a eficiência e a colaboração multifuncional. As soluções incluem:
5. Promova uma cultura de colaboração
Embora as soluções técnicas sejam essenciais, uma cultura colaborativa é fundamental para eliminar silos enquanto se gerencia o crescimento das aplicações. Criar uma cultura de colaboração combina tecnologia, pessoas e processos para melhorar a qualidade de dados, a conectividade e o planejamento estratégico baseado em dados. Aumente a colaboração com:
Embora as melhores práticas possam ajudar a mitigar os desafios do crescimento das aplicações e dos silos de dados, as organizações precisam de ferramentas avançadas para gerenciar essa complexidade em escala. O IBM® Concert fornece uma visão centralizada das aplicações, incluindo desempenho e integridade.
Ele também mapeia dependências e consolida insights sobre vulnerabilidades, conformidade e certificados. Com insights orientados por IA, fluxos de trabalho, dashboards personalizados em tempo real, remediação automatizada e métricas personalizáveis para avaliar o desempenho em relação às melhores práticas, o IBM Concert permite que as organizações otimizem as operações, aumentem a segurança e promovam uma colaboração eficaz entre os departamentos.
À medida que os ecossistemas de aplicações se expandem, também aumentam os desafios de gerir silos de dados e a proliferação de aplicações. Ao implementar essas melhores práticas e aproveitar ferramentas inovadoras como o IBM Concert, as organizações podem promover um ambiente mais integrado, eficiente e seguro.
