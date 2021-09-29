Três regras que moldam o futuro dos negócios modernos

A expansão das expectativas de clientes e funcionários não é um fenômeno novo. Novas expectativas sempre impulsionaram as empresas a se transformarem e a lidar com novos desafios, criando novas oportunidades de crescimento e aceleração. Mas o mundo de hoje é diferente e nos encontramos em uma encruzilhada ampliada pela pandemia e implacável para as empresas que seguram e esperam que as coisas voltem ao que costumava ser.
No entanto, as empresas que olham para o futuro, abraçam desafios e se comprometem com a transformação real são as que continuam se destacando da concorrência. Elas estão emergindo como as empresas modernas de hoje e estarão mais bem posicionadas para atrair os clientes mais valiosos, funcionários leais e parceiros comprometidos.
Essa nova dinâmica de negócios — com prioridades em constante mudança, condições de mercado em transformação e modelos de negócios emergentes — ofereceu à IBM a oportunidade de reimaginar e expandir nosso relatório anual O Estado do Salesforce. Este ano, em nossa 10ª edição, olhamos para o futuro e compartilhamos insights sobre como líderes de nível de diretoria em todo o mundo enxergam a Salesforce, seu portfólio em expansão e como ela possibilita uma abordagem moderna para a liderança empresarial.
Explore O Estado do Salesforce: Futuro dos Negócios 2021-2022
Veja abaixo um resumo das três novas regras que moldam o futuro dos negócios — regras que orientarão a criação de vantagem competitiva e o engajamento de seus clientes e funcionários em todo o mundo. Espero que este resumo seja útil para você e incentivo você a ler o relatório completo e se aprofundar em nossa pesquisa, opiniões de especialistas e orientações.
As formas modernas de trabalhar consistem em várias áreas, como cultivo de cultura, formas de promover conectividade, políticas, tecnologia e, claro, talentos de nível mundial. Os funcionários hoje estão trabalhando de forma diferente, com nova tecnologia que envolve, informa e cria conexão e colaboração. Construir uma força de trabalho digital flexível e com experiência em tecnologia é, e continuará sendo, um grande desafio e uma oportunidade para as empresas em 2022 e além. Os líderes de negócios precisarão adotar portfólios na nuvem como Salesforce e Slack para projetar sistemas mais inteligentes e intuitivos para expandir suas estratégias de talentos e esforços de capacitação de funcionários.
O Slack apresenta uma nova oportunidade para engajar seus funcionários e solicitar feedback deles de uma forma muito conversacional, semelhante à maneira como se comunicam fora do trabalho. Acreditamos que investir nesse tipo de plataforma colaborativa e conversacional é uma tendência importante para o futuro da força de trabalho e terá um impacto significativo na capacidade das empresas de atrair, reter e capacitar uma força de trabalho dinâmica e diversificada. Ele conectará sua empresa, seus funcionários e seus clientes às informações e experiências que mais importam.
Os investimentos em IA nos canais de atendimento ao cliente continuam, com investimentos emergentes em colaboração com funcionários e personalização —a área de crescimento futuro mais rápido para IA e automação é a colaboração, com um aumento de +81%.
– O Estado do Salesforce: Pesquisa sobre o Futuro dos Negócios, 2021
Fluxos de trabalho, em seu sentido genérico, são processos. Eles representam simplesmente a maneira como as coisas são feitas em sua empresa. Mas fluxos de trabalho inteligentes são preditivos, automatizados, ágeis e transparentes. E quanto mais você expande, mais inteligente sua empresa se torna. As empresas modernas precisam adotar uma visão holística e avaliar todo o seu processo de ponta a ponta, identificando pontos de atrito e aplicando IA e business intelligence estrategicamente para criar experiências integradas e flexíveis em toda a empresa.
Muitos líderes de negócios com os quais trabalhamos expressam o maior interesse em fluxos de trabalho integrados com tecnologia porque veem isso como uma das vantagens competitivas mais importantes para eles nos próximos anos. Investir em fluxos de trabalho inteligentes em uma plataforma tão robusta e expansiva como o Salesforce criará valor contínuo e significativo e experiências aprimoradas para seus clientes e funcionários.
Salesforce é mais do que um CRM—é uma plataforma conectada a negócios principais, permitindo uma Transformação mais ampla. +80% dos entrevistados acreditam que o Salesforce é importante para oferecer IA e automação.
– O Estado do Salesforce: Pesquisa sobre o Futuro dos Negócios, 2021
O futuro dos negócios depende do valor único das comunidades concêntricas que interligam tecnologia, ideias e recursos que geram o máximo valor para os clientes. Quando essas comunidades se conectam, o ecossistema se expande e o valor do cliente aumenta. A Salesforce é um exemplo excelente dessa regra, e Trailhead, o AppExchange e a rede de parceiros mais ampla trabalham em uníssono para criar valor incremental para os clientes.
Há muitos exemplos de setores que dependem do ecossistema da Salesforce e abraçaram novas parcerias e modelos de negócios enquanto eram forçados a se tornar digitais da noite para o dia durante a pandemia. Governos, prestadores de serviços de saúde e varejistas buscavam e continuam buscando novas maneiras de atender seus constituintes, pacientes e clientes. Os requisitos de negócios em constante evolução para inovação, velocidade e flexibilidade significam que as empresas modernas continuarão a depender de suas comunidades e recursos de ecossistema para impulsionar experiências baseadas em valor.
À medida que as disrupções do mercado forçam as empresas a se adaptarem, muitas estão recorrendo à plataforma Salesforce. Oito em cada dez líderes de nível de diretoria acreditam que a Salesforce transforma os modelos de negócios, enquanto metade deles o considera essencial.
– O Estado do Salesforce: Pesquisa sobre o Futuro dos Negócios, 2021
