Três regras que moldam o futuro dos negócios modernos

A expansão das expectativas de clientes e funcionários não é um fenômeno novo. Novas expectativas sempre impulsionaram as empresas a se transformarem e a lidar com novos desafios, criando novas oportunidades de crescimento e aceleração. Mas o mundo de hoje é diferente e nos encontramos em uma encruzilhada ampliada pela pandemia e implacável para as empresas que seguram e esperam que as coisas voltem ao que costumava ser.

No entanto, as empresas que olham para o futuro, abraçam desafios e se comprometem com a transformação real são as que continuam se destacando da concorrência. Elas estão emergindo como as empresas modernas de hoje e estarão mais bem posicionadas para atrair os clientes mais valiosos, funcionários leais e parceiros comprometidos.

Essa nova dinâmica de negócios — com prioridades em constante mudança, condições de mercado em transformação e modelos de negócios emergentes — ofereceu à IBM a oportunidade de reimaginar e expandir nosso relatório anual O Estado do Salesforce. Este ano, em nossa 10ª edição, olhamos para o futuro e compartilhamos insights sobre como líderes de nível de diretoria em todo o mundo enxergam a Salesforce, seu portfólio em expansão e como ela possibilita uma abordagem moderna para a liderança empresarial.

Explore O Estado do Salesforce: Futuro dos Negócios 2021-2022

Veja abaixo um resumo das três novas regras que moldam o futuro dos negócios — regras que orientarão a criação de vantagem competitiva e o engajamento de seus clientes e funcionários em todo o mundo. Espero que este resumo seja útil para você e incentivo você a ler o relatório completo e se aprofundar em nossa pesquisa, opiniões de especialistas e orientações.