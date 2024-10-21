A adoção da IA generativa (IA generativa) não é mais uma questão de especulação futura. Com o vasto potencial que ela oferece, as empresas já estão maximizando seu uso para otimizar as operações, aumentar a produtividade e repassar esses benefícios aos seus clientes.

Essa transformação traz novos desafios. À medida que os clientes começam a implementar IA em locais, o primeiro passo é avaliar se os seus data center estão prontos: a atualização da infraestrutura de TI envolve energia e resfriamento adequados, preparar a rede para lidar com grandes volumes de dados, otimizar e expandir a capacidade da infraestrutura e implementar medidas de proteção permitindo escalabilidade. De acordo com um relatório do IBM Institute for Business Value (IBM IBV), em colaboração com a Oxford Economics, que entrevistados 2.500 líderes em 34 país e 26 setores, 43% dos executivos de tecnologia de nível de diretoria afirmam que suas preocupações com a infraestrutura de tecnologia aumentaram nos últimos seis meses devido à IA generativa e que agora estão focados em atualizá-la para escalar a tecnologia.

As organizações devem ter uma estratégia de implementação que ajude a garantir operações eficientes, downtime mínimo e respostas rápidas aos requisitos de TI, ao mesmo tempo em que lida com a conformidade regulatória, considerações éticas e ameaças à segurança. Ter um parceiro-chave com experiência interna em IA e capacidade de gerenciar todo o ciclo de vida dessa infraestrutura subjacente é importante para aproveitar os benefícios dessa evolução tecnológica.

O IBM Technology Lifecycle Services (TLS) oferece um pacote abrangente de soluções para suporte e serviços de infraestrutura, desde a implementação até o descomissionamento, ajudando as organizações a otimizar sua infraestrutura de TI com disponibilidade e resiliência. O IBM TLS auxilia na atualização dos data centers para estarem prontos para IA, usando uma cadeia de suprimentos global e framework de logística para atender às demandas de cargas de trabalho de IA de alta intensidade para produtos IBM e vários fabricantes de equipamentos originais (OEMs), em escala. Aqui estão alguns dos principais desafios que os centros de dados podem enfrentar ao executar cargas de trabalho de IA, juntamente com as maneiras como o IBM TLS lida com eles: