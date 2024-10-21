A adoção da IA generativa (IA generativa) não é mais uma questão de especulação futura. Com o vasto potencial que ela oferece, as empresas já estão maximizando seu uso para otimizar as operações, aumentar a produtividade e repassar esses benefícios aos seus clientes.
Essa transformação traz novos desafios. À medida que os clientes começam a implementar IA em locais, o primeiro passo é avaliar se os seus data center estão prontos: a atualização da infraestrutura de TI envolve energia e resfriamento adequados, preparar a rede para lidar com grandes volumes de dados, otimizar e expandir a capacidade da infraestrutura e implementar medidas de proteção permitindo escalabilidade. De acordo com um relatório do IBM Institute for Business Value (IBM IBV), em colaboração com a Oxford Economics, que entrevistados 2.500 líderes em 34 país e 26 setores, 43% dos executivos de tecnologia de nível de diretoria afirmam que suas preocupações com a infraestrutura de tecnologia aumentaram nos últimos seis meses devido à IA generativa e que agora estão focados em atualizá-la para escalar a tecnologia.
As organizações devem ter uma estratégia de implementação que ajude a garantir operações eficientes, downtime mínimo e respostas rápidas aos requisitos de TI, ao mesmo tempo em que lida com a conformidade regulatória, considerações éticas e ameaças à segurança. Ter um parceiro-chave com experiência interna em IA e capacidade de gerenciar todo o ciclo de vida dessa infraestrutura subjacente é importante para aproveitar os benefícios dessa evolução tecnológica.
O IBM Technology Lifecycle Services (TLS) oferece um pacote abrangente de soluções para suporte e serviços de infraestrutura, desde a implementação até o descomissionamento, ajudando as organizações a otimizar sua infraestrutura de TI com disponibilidade e resiliência. O IBM TLS auxilia na atualização dos data centers para estarem prontos para IA, usando uma cadeia de suprimentos global e framework de logística para atender às demandas de cargas de trabalho de IA de alta intensidade para produtos IBM e vários fabricantes de equipamentos originais (OEMs), em escala. Aqui estão alguns dos principais desafios que os centros de dados podem enfrentar ao executar cargas de trabalho de IA, juntamente com as maneiras como o IBM TLS lida com eles:
Os data centers de hoje se tornaram mais complexos devido à adoção de IA e à dependência de tecnologias de vários fornecedores. De acordo com o relatório “Navigating the Evolving AI Infrastructure Landscape” do TechTarget Enterprise Strategy Group, 30% das organizações esperam implementar IA em ambientes de nuvem híbrida, o que ressalta a necessidade de ter uma infraestrutura modernizada e conectividade eficaz.
Manter a resiliência operacional exige infraestrutura atualizada e gerenciamento proativo de riscos, mas supervisionar vários contratos e solucionar problemas pode ser difícil e caro para a equipe interna de TI. A IBM TLS aprimora os recursos existentes dos clientes não apenas implementando e proporcionando compatibilidade com produtos da IBM (IBM® Z, Power e Storage), mas também integrando novas tecnologias de múltiplos fornecedores compatíveis com IA.
Os grandes modelos de linguagem exigem recursos significativos e vários computadores operando em paralelo nas configurações de grandes clusters de rede. Como a espinha dorsal da infraestrutura, essa rede deve ser compatível com arquiteturas de alta largura de banda, baixa latência e escaláveis, com otimizações específicas para comunicação da GPU, acesso ao armazenamento e tarefas de IA distribuída. O relatório “AI View” da IDC observa que a rede foi o maior item de gastos com infraestrutura para o treinamento em IA generativa, representando 44%. Ao oferecer uma abordagem integrada e holística focada em resiliência e disponibilidade, com equipes especializadas em todo o mundo e parcerias estratégicas, o IBM TLS atua como um fornecedor único para os clientes e como um consultor para adquirir, planejar, implementar, oferecer suporte, otimizar e atualizar a infraestrutura dos data centers (servidores, rede, armazenamento e software), facilitando uma transição tranquila para ambientes prontos para IA.
Se a IA traz obstáculos cada vez mais complexos aos data centers, lidar com esses problemas também pode se beneficiar do uso da própria IA. Na vanguarda dessa mudança, o IBM TLS integra IA a ferramentas e processos para capacitar os agentes e melhorar a experiência do cliente. Para uma visão mais detalhada de como o IBM TLS usa a IA, leia o que Bina Hallman, Vice-presidente da TLS Support Services for IBM Infrastructure, tem a dizer.
Os sistemas de IA generativa, que dependem de componentes complexos, como GPUs, rede e armazenamento, podem enfrentar taxas de falhas mais altas devido às cargas de trabalho intensas. Além disso, as vastas quantidades de dados processados e compartilhados podem aumentar a vulnerabilidade. Downtime não planejado e possíveis violações de dados são dispendiosos para as empresas, mas proactive support acelera a resolução de problemas e antecipa problemas antes que eles ocorram.
A pesquisa da IBM IBV “The CEO’s guide to generative AI: Platforms, data, and governance” revela que a maioria deles diz que as preocupações com a linhagem e proveniência dos dados (61%) e a segurança dos dados (57%) serão uma barreira para a adoção da IA generativa. Para enfrentar esses desafios, o IBM TLS oferece soluções como o IBM Support Insights, que gerencia um inventário de mais de 3.000 clientes e 3,5 milhões de ativos de TI, identificando e alertando mais de 1,5 milhão de vulnerabilidades de segurança ativa com recomendações para resolução. Essa abordagem ajuda a manter a integridade da infraestrutura de IA, mitigar interrupções e problemas de suporte de contratos expirados. Além disso, o IBM TLS auxilia os clientes a apagar dados de ativos legados e oferece serviços de destruição de mídia, ajudando a garantir que a higienização esteja em conformidade com as Diretrizes para Higienização de Mídia do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST).
As crescentes demandas de energia dos data centers, resultantes do aumento da integração de IA, podem levar a maiores despesas operacionais decorrentes do consumo de energia e emissões de carbono, prejudicando as metas de sustentabilidade. Conforme relatado pela Agência Internacional de Energia (IEA) em janeiro, o consumo global de eletricidade dos data center pode aumentar para mais de 1.000 TWh em 2026, contra os estimados 460 TWh em 2022. A adoção da IA não deve negligenciar as metas de sustentabilidade, e o portfólio IBM TLS ajuda os clientes a tomar decisões informadas, avaliando as demandas de carga de trabalho e a utilização da infraestrutura, além de monitorar o consumo de energia e a pegada de carbono. O IBM IT Sustainability Optimization Assessment usa o software IBM Turbonomic, que executa cenários de planejamento hipotéticos selecionados para entender as possibilidades e os impactos da otimização de data center. Após a avaliação, os clientes recebem um relatório detalhado com ações recomendadas, reduções de custo estimadas, consumo de energia projetado e melhorias na pegada de carbono, ajudando-os a alinhar suas iniciativas de IA com os objetivos de sustentabilidade.
Conforme surgem novos obstáculos, estar bem preparado, antecipar possíveis problemas e fazer parceria com um parceiro de suporte e serviços de TI confiável e experiente pode afetar o sucesso da adoção da IA e a manutenção contínua. Durante décadas, a IBM seguiu princípios fundamentais que dão suporte a uma stack completa de soluções de IA com tecnologias de vários fornecedores. Não importa onde os clientes estejam em sua jornada, a IBM está posicionada para aproveitar sua experiência para ajudar organizações com infraestrutura para oportunidades de IA, ofertas de produtos personalizadas, consultoria abrangente, serviços de ciclo de vida de tecnologia e colaboração com nosso amplo ecossistema de parceiros em expansão.
