2025 forçou as organizações a ir além do hype e fazer perguntas difíceis sobre onde a IA generativa e os fluxos de trabalho impulsionados por IA realmente agregam valor. 2026 é um ponto de inflexão para a IA corporativa: a virada agêntica.

Os números projetados são significativos. Segundo o Gartner, 40% das interações com serviços de IA generativa usarão modelos de ação e agentes autônomos para a execução de tarefas até 2028. Ao mesmo tempo, a Deloitte informa que apenas um quarto das organizações testou sistemas agênticos neste ano, número que deve dobrar até 2027.

Esses sinais são inequívocos. A perspectiva de negócios aponta para uma rápida adoção de agentes e para o aumento da complexidade dos agentes de IA, mesmo com muitas organizações ainda em estágios iniciais de pilotos. Dadas essas dinâmicas, 2026 promete ser um ano empolgante para organizações que navegam pelo cenário agêntico e esperam capturar valor duradouro dessas ferramentas.

Aqui estão quatro metas para ajudar você a operacionalizar a IA agêntica com disciplina em 2026, liderando com responsabilidade, inovando com ousadia e entregando impacto mensurável além dos pilotos.