Metas para 2026 de líderes de IA e tecnologia: agentes de IA e governança de IA

Publicado 14/01/2026
Um grupo de funcionários corporativos escreve em notas adesivas sobre um fundo transparente
By Suzanne Livingston

2025 forçou as organizações a ir além do hype e fazer perguntas difíceis sobre onde a IA generativa e os fluxos de trabalho impulsionados por IA realmente agregam valor. 2026 é um ponto de inflexão para a IA corporativa: a virada agêntica.

Os números projetados são significativos. Segundo o Gartner, 40% das interações com serviços de IA generativa usarão modelos de ação e agentes autônomos para a execução de tarefas até 2028. Ao mesmo tempo, a Deloitte informa que apenas um quarto das organizações testou sistemas agênticos neste ano, número que deve dobrar até 2027.

Esses sinais são inequívocos. A perspectiva de negócios aponta para uma rápida adoção de agentes e para o aumento da complexidade dos agentes de IA, mesmo com muitas organizações ainda em estágios iniciais de pilotos. Dadas essas dinâmicas, 2026 promete ser um ano empolgante para organizações que navegam pelo cenário agêntico e esperam capturar valor duradouro dessas ferramentas.

Aqui estão quatro metas para ajudar você a operacionalizar a IA agêntica com disciplina em 2026, liderando com responsabilidade, inovando com ousadia e entregando impacto mensurável além dos pilotos. 

Meta 1: adotar a orquestração multiagente

A fase de prova de conceito acabou. Em 2026, o desafio não é se a IA agêntica funciona, mas se você consegue implementá-la de forma confiável em toda a organização, em escala. Cada vez mais, isso significa implementar protocolos para dar suporte a sistemas multiagentes. Como o Gartner previu recentemente, até 2027 a especialização de agentes levará a que 70% dos sistemas multiagentes contenham agentes com funções restritas e focadas. Isso melhorará a precisão, mas esses ecossistemas interdependentes trazem novos desafios — especialmente porque carregam o potencial de erros cumulativos.

Como chegar lá:

  • Identifique casos de uso de alto valor para sistemas multiagentes, com fluxos de trabalho bem definidos
  • Projete agentes para tarefas especializadas em vez de soluções amplas
  • Abandone testes manuais e propensos a erro e adote ferramentas abrangentes capazes de observar e avaliar agentes
  • Avalie continuamente o comportamento dos agentes em múltiplas dimensões, incluindo conclusão de jornadas e precisão de chamadas de ferramentas
  • Implemente controles granulares em nível de fluxo de trabalho que permitam à organização isolar e otimizar processos individuais sem danos colaterais 

Meta 2: construir governança e confiança para sistemas autônomos

À medida que os sistemas de IA agêntica se tornam mais poderosos e sofisticados, os frameworks de governança da última década já não são suficientes. Em 2026, observabilidade simplesmente não basta. Para orquestrar grandes ambientes agênticos de forma confiável, as organizações precisam repensar sua infraestrutura operacional.

Como chegar lá:

  • Monitore não apenas o tempo de atividade, mas o tempo de execução — adotando métricas como precisão, deriva, relevância de contexto e custo.
  • Projete sistemas que capturem imediatamente rastros de raciocínio, mantendo a responsabilização incorporada ao processo.
  • Abandone avaliações em massa propensas a erro em favor de testes de estresse em pré-produção, para garantir estabilidade de longo prazo.
  • Implemente proteções de segurança independentes para testar jailbreaks, injeção de prompt e envenenamento
  • Otimize de forma ativa e contínua as trocas entre custo e desempenho, em vez de depender de orçamentos preditivos para orientar um projeto.

Construir confiança na IA agêntica exige estabelecer sistemas de responsabilização que entreguem gerenciamento de risco de ponta a ponta e avançar de dados brutos ruidosos para insights práticos e aplicáveis ao mundo real.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funções autônomas e aplicações no mundo real

Saiba como a IA orientada por objetivos e baseada em utilidade se adapta a fluxos de trabalho e ambientes complexos.
Crie, implemente e monitore agentes de IA

Meta 3: integrar segurança a todas as implementações de IA agêntica

A segurança não é uma reflexão tardia: os sistemas agênticos precisam de segurança empresarial.

Os sistemas de IA agêntica apresentam desafios de segurança inéditos que os frameworks tradicionais de cibersegurança não foram projetados para enfrentar. Priorize segurança de nível corporativo criando controles robustos de autenticação, credenciais e autorização.

Como chegar lá:  

  • A segurança corporativa começa com passagem de acesso baseada em funções. Garanta que cada usuário receba uma função estritamente limitada e governada, que determine o acesso aos dados e às ferramentas que ele está autorizado a utilizar.
  • Priorize suporte a uma variedade de esquemas de autenticação, incluindo autenticação básica, autenticação por token do portador, variantes de OAuth e autenticação baseada em chave de API.
  • Projete processos de credenciais que sejam criptografados, isolados e se integrem sem dificuldade a sistemas externos de gerenciamento de credenciais.
  • Crie práticas sólidas de autorização: estabeleça continuidade do contexto do usuário entre sistemas e aplicação consistente da autorização, além de permitir rastreabilidade total das ações dos agentes associadas a usuários específicos.

Ao implementar políticas e controles robustos de segurança operacional, organizações bem preparadas obterão uma vantagem competitiva significativa em 2026. 

Meta 4: vincular investimentos em IA ao retorno sobre o investimento e a resultados de negócio

Todo programa de IA agêntica deve estar vinculado a KPIs claros e a um modelo de ROI defensável antes de ser escalado.

Como chegar lá:

A era dos investimentos em IA justificados apenas por seu potencial inovador está chegando ao fim. De acordo com a Forrester, 25% dos gastos planejados com IA serão adiados até 2027 devido a preocupações com o ROI.

Em 2026, iniciativas relevantes de IA devem ter um caminho claro para impacto mensurável dentro de frameworks específicos:

  • Eficiência operacional (tempo de ciclo, rendimento, taxa de erro, porcentagem de retrabalho)
  • Experiência e crescimento (pontuações de CSAT/NPS, aumento de conversão e retenção)
  • Financeiro (custo por atendimento, impacto na margem bruta, melhorias no capital de giro)
  • Risco e conformidade (violações de políticas evitadas, horas de auditoria economizadas)

Comece com casos de uso de IA agêntica bem definidos e estabeleça KPIs específicos do negócio em torno da eficiência operacional e da experiência do cliente. Defina métricas de sucesso antes da implementação e implemente sistemas de acompanhamento que atribuam resultados de negócios a recursos específicos de IA. Crie um ciclo de feedback relatando esses resultados em toda a organização.

Acompanhe as principais métricas de liderança, incluindo:

  • Período de retorno e taxa interna de retorno por iniciativa
  • Percentual do investimento em IA vinculado a benefícios validados
  • Variação mensal em relação ao caso de negócio
  • Reprodutibilidade de resultados entre regiões e unidades

Os líderes de IA mais bem-sucedidos serão aqueles capazes de articular não apenas o que sua IA faz, mas quais problemas ela resolve e quanto valor ela cria.

Vamos liderar o caminho com negócios mais inteligentes. 

Essas seis metas representam mais do que uma lista de tarefas para 2026. Em conjunto, elas formam um plano orientador para empresas sobre responsabilidade e uso eficaz da IA agêntica. Os líderes que dominarem orquestração, governança e mensuração não apenas definirão 2026 — eles estabelecerão a trajetória da próxima década da IA. Comece com foco, escale de forma deliberada e governe como uma plataforma.

Autora

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

