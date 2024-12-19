Resumo de 2024: principais histórias de violações de dados e tendências do setor

Com 2025 se aproximando, é importante refletir sobre os desenvolvimentos e os vários contratempos que ocorreram na cibersegurança no ano passado. Embora tenham ocorrido muitas melhorias nas tecnologias de segurança e uma crescente consciência sobre as ameaças emergentes à cibersegurança, 2024 também foi um lembrete difícil de que a luta contínua contra os cibercriminosos está longe de terminar.

Resumimos as cinco principais histórias de violação de dados e tendências dos setores do ano passado, com conclusões principais de cada uma delas que as organizações devem observar no ano seguinte.