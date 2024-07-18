10 tarefas que eu gostaria que a IA pudesse realizar para profissionais de planejamento e análise financeira

Não é segredo que a inteligência artificial (IA) transforma a forma como trabalhamos no planejamento e análise financeira (FP&A). Isso já está acontecendo em certa medida, mas podemos facilmente sonhar com muito mais coisas que a IA poderia fazer por nós.

A maioria dos profissionais de FP&A está sobrecarregada com trabalho manual, o que prejudica sua capacidade de agregar valor ao seu trabalho. Isso frequentemente deixa os diretores financeiros e líderes empresariais frustrados com o retorno do investimento de suas equipes de FP&A. No entanto, a IA pode ajudar os profissionais de FP&A a aprimorarem o trabalho que realizam.

Os avanços na área de IA aceleraram tremendamente nos últimos anos, e os profissionais de FP&A podem nem saber o que é possível. É hora de expandirmos nossa visão e considerarmos como podemos maximizar os usos potenciais da IA.

Ao imaginar mais maneiras pelas quais a IA poderia nos ajudar, tenho me concentrado em tarefas práticas que os profissionais de FP&A realizam hoje. Também considerei fluxos de trabalho orientados por IA que são realistas para serem implementados no próximo ano.