10 tarefas que eu gostaria que a IA pudesse realizar para profissionais de planejamento e análise financeira

Empresário maduro conduzindo discussão de projeto com colegas de trabalho no escritório

Não é segredo que a inteligência artificial (IA) transforma a forma como trabalhamos no planejamento e análise financeira (FP&A). Isso já está acontecendo em certa medida, mas podemos facilmente sonhar com muito mais coisas que a IA poderia fazer por nós.

A maioria dos profissionais de FP&A está sobrecarregada com trabalho manual, o que prejudica sua capacidade de agregar valor ao seu trabalho. Isso frequentemente deixa os diretores financeiros e líderes empresariais frustrados com o retorno do investimento de suas equipes de FP&A. No entanto, a IA pode ajudar os profissionais de FP&A a aprimorarem o trabalho que realizam.

Os avanços na área de IA aceleraram tremendamente nos últimos anos, e os profissionais de FP&A podem nem saber o que é possível. É hora de expandirmos nossa visão e considerarmos como podemos maximizar os usos potenciais da IA.

Ao imaginar mais maneiras pelas quais a IA poderia nos ajudar, tenho me concentrado em tarefas práticas que os profissionais de FP&A realizam hoje. Também considerei fluxos de trabalho orientados por IA que são realistas para serem implementados no próximo ano.

10 tarefas de FP&A para a IA executar

  1. Previsão financeira avançada: permite atualizações contínuas de previsão em tempo real com base nos dados mais recentes. Gera automaticamente múltiplos cenários financeiros e simula seus impactos em diferentes condições. Utiliza algoritmos avançados para prever receitas, despesas e fluxos de caixa com alta precisão.
  2. Relatórios e visualização automatizados: gera e atualiza automaticamente relatórios e dashboards, extraindo dados de múltiplas fontes em tempo real. Fornece explicações contextuais e insights dentro dos relatórios para destacar motivações e anomalias importantes. Permite métricas e visualizações definidas pelo usuário, adaptadas às necessidades específicas do negócio.
  3. Interação em linguagem natural: permite aos usuários interagir com sistemas financeiros que utilizam consulta e comandos de linguagem natural, possibilitando a recuperação e análise de dados de forma integrada. Oferece interfaces baseadas em voz para operações sem o uso das mãos e insights instantâneos. Facilita a geração de linguagem natural para converter dados financeiros complexos em narrativas e resumos de fácil compreensão.
  4. Orçamento e planejamento inteligentes: ajusta os orçamentos de forma dinâmica com base no desempenho em tempo real e em fatores externos. Identifica e analisa automaticamente as variações entre os valores reais e os orçados, fornecendo explicações para os desvios. Oferece recomendações estratégicas com base em tendências e projeções dos dados financeiros.
  5. Gestão de riscos avançada: usa modelos de risco orientados por IA para identificar potenciais riscos de mercado, de crédito e operacionais. Desenvolve sistemas de alerta precoce que avisam sobre potenciais problemas financeiros ou desvios do desempenho planejado. Auxilia na garantia da conformidade com as normas financeiras por meio de monitoramento e geração de relatórios automatizados.
  6. Detecção de anomalias na previsão: melhora a precisão da previsão usando modelos avançados de aprendizado de máquina que incorporam dados históricos e inputs em tempo real. Detecta automaticamente anomalias em dados financeiros, fornecendo alertas para padrões incomuns ou desvios do comportamento esperado. Oferece explicações detalhadas e possíveis causas para as anomalias detectadas, a fim de orientar as ações corretivas.
  7. Planejamento financeiro colaborativo: facilita a colaboração entre as equipes de FP&A e outros departamentos por meio de plataformas compartilhadas e acesso a dados em tempo real. Permite interações em linguagem natural com modelos e dados financeiros. Implementa assistentes orientados por IA para esclarecer dúvidas, realizar tarefas e apoiar processos de tomada de decisão.
  8. Aprendizado e aprimoramento contínuos: desenvolve modelos de aprendizado de máquina que aprendem continuamente com novos dados e melhoram ao longo do tempo. Incorpora mecanismos de feedback para refinar as previsões e análises com base em resultados reais. Captura dados históricos e insights para tomadas de decisão futuras.
  9. Planejamento de cenários estratégicos: analisa as tendências de mercado e o posicionamento da concorrência para auxiliar no planejamento estratégico. Avalia potenciais investimentos e seus impactos financeiros utilizando uma análise de impacto ambiental orientada por IA. Otimiza o portfólio de ativos e projetos com base nas recomendações orientadas por IA.
  10. Explicações de modelos financeiros: gera automaticamente explicações claras e detalhadas de modelos financeiros, incluindo premissas, cálculos e impactos potenciais. Fornece visualizações e análises de cenários para demonstrar como as mudanças nos dados de entrada afetam os resultados. Ajuda a garantir a transparência, permitindo que os usuários explorem os componentes do modelo em detalhes e compreendam a lógica por trás das projeções e recomendações.

Esta não é uma lista de desejos curta, mas deve nos deixar entusiasmados com o futuro do FP&A. Atualmente, os profissionais de FP&A dedicam muito tempo a tarefas manuais, como atualizações de planilhas ou dashboards. Implemente esses recursos e você facilmente liberará vários dias por mês para trabalhos de valor agregado.

Faça as escolhas estratégicas certas

Finalmente, aproveite seu tempo livre recém-adquirido para concretizar a missão do FP&A de impulsionar as escolhas estratégicas corretas na empresa. Quantas empresas têm equipes de FP&A que facilitam o processo da estratégia? Ainda não conheci nenhuma.

No entanto, com o aumento dos recursos de IA, isso poderá em breve se tornar realidade. Vamos detalhar como alguns dos recursos da lista de desejos podem elevar nosso trabalho a um nível estratégico.

  • Planejamento estratégico de cenários: como saber quais opções estão disponíveis? Isso pode facilmente se tornar um exercício interminável na mesa de trabalho, sem produzir resultados úteis. Ao usar IA na análise, você pode fazer mais em menos tempo e desafiar seu pensamento. Isso ajuda a área de FP&A a trazer opções e insights relevantes para a mesa de planejamento estratégico, em vez de ser apenas uma facilitadora passiva.
  • Previsão avançada: como saber se está fazendo a escolha estratégica certa? A resposta é simples: não se sabe. No entanto, você pode melhorar a qualificação da escolha. É aí que entra a previsão. Ao considerar todas as informações internas e externas disponíveis, você pode prever os resultados mais prováveis de uma escolha. Se a previsão estiver alinhada com suas aspirações estratégicas, provavelmente é a escolha certa.
  • Planejamento colaborativo: muitas estratégias não conseguem alcançar os resultados financeiros esperados devido ao desalinhamento e ao pensamento baseado em silos. Executar as escolhas certas é um desafio se a estratégia não foi fruto de um esforço colaborativo ou se sua implementação foi feita de forma isolada. Por meio do planejamento colaborativo, o FP&A pode facilitar a conscientização interfuncional sobre o progresso estratégico e destacar áreas que necessitam de atenção.

Se você não souber por onde começar, identifique uma tarefa concreta hoje que esteja alinhada com algum item da sua lista de desejos. Em seguida, explore as ferramentas já disponíveis em sua empresa para automatizar ou aprimorar a produção usando IA.

Caso não haja ferramentas disponíveis, você precisará elaborar a justificativa comercial, alinhando-se com seus colegas sobre as necessidades mais urgentes e apresentando-as à gerência.

Ou você pode experimentar o IBM® Planning Analytics gratuitamente no seu trabalho. Quando essas ferramentas funcionam para você, elas podem funcionar para os outros também.

Não pense demais no assunto. Comece a implementar ferramentas de IA no seu trabalho diário hoje mesmo. É fundamental usar esses elementos como facilitadores para aprimorar o trabalho que realizamos na FP&A. Por onde você vai começar?

 

Autora

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
