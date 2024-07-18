10 tarefas que eu gostaria que a IA pudesse realizar para profissionais de planejamento e análise financeira

Não é segredo que a inteligência artificial (IA) transforma a forma como trabalhamos no planejamento e análise financeira (FP&A). Isso já está acontecendo em certa medida, mas podemos facilmente sonhar com muito mais coisas que a IA poderia fazer por nós.
A maioria dos profissionais de FP&A está sobrecarregada com trabalho manual, o que prejudica sua capacidade de agregar valor ao seu trabalho. Isso frequentemente deixa os diretores financeiros e líderes empresariais frustrados com o retorno do investimento de suas equipes de FP&A. No entanto, a IA pode ajudar os profissionais de FP&A a aprimorarem o trabalho que realizam.
Os avanços na área de IA aceleraram tremendamente nos últimos anos, e os profissionais de FP&A podem nem saber o que é possível. É hora de expandirmos nossa visão e considerarmos como podemos maximizar os usos potenciais da IA.
Ao imaginar mais maneiras pelas quais a IA poderia nos ajudar, tenho me concentrado em tarefas práticas que os profissionais de FP&A realizam hoje. Também considerei fluxos de trabalho orientados por IA que são realistas para serem implementados no próximo ano.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Esta não é uma lista de desejos curta, mas deve nos deixar entusiasmados com o futuro do FP&A. Atualmente, os profissionais de FP&A dedicam muito tempo a tarefas manuais, como atualizações de planilhas ou dashboards. Implemente esses recursos e você facilmente liberará vários dias por mês para trabalhos de valor agregado.
Finalmente, aproveite seu tempo livre recém-adquirido para concretizar a missão do FP&A de impulsionar as escolhas estratégicas corretas na empresa. Quantas empresas têm equipes de FP&A que facilitam o processo da estratégia? Ainda não conheci nenhuma.
No entanto, com o aumento dos recursos de IA, isso poderá em breve se tornar realidade. Vamos detalhar como alguns dos recursos da lista de desejos podem elevar nosso trabalho a um nível estratégico.
Se você não souber por onde começar, identifique uma tarefa concreta hoje que esteja alinhada com algum item da sua lista de desejos. Em seguida, explore as ferramentas já disponíveis em sua empresa para automatizar ou aprimorar a produção usando IA.
Caso não haja ferramentas disponíveis, você precisará elaborar a justificativa comercial, alinhando-se com seus colegas sobre as necessidades mais urgentes e apresentando-as à gerência.
Ou você pode experimentar o IBM® Planning Analytics gratuitamente no seu trabalho. Quando essas ferramentas funcionam para você, elas podem funcionar para os outros também.
Não pense demais no assunto. Comece a implementar ferramentas de IA no seu trabalho diário hoje mesmo. É fundamental usar esses elementos como facilitadores para aprimorar o trabalho que realizamos na FP&A. Por onde você vai começar?
Saiba como as previsões orientadas por IA, a análise automática de variações e os insights de desempenho em tempo real estão ajudando as equipes financeiras.
Explore como CFOs e líderes financeiros podem tirar o máximo proveito da IA generativa, inclusive como preparar, onde aplicá-la e o que é necessário para fazer da IA uma adição valiosa.
Veja como as soluções orientadas por IA estão remodelando o papel do CFO atual e aprimorando o planejamento financeiro.
Tenha planejamento integrado de negócios com liberdade para implementar no ambiente que melhor apoiar seus objetivos.
Transforme as finanças com o IBM AI for Finance - Com automação inteligente e insights preditivos para impulsionar operações financeiras mais inteligentes, mais rápidas e mais resilientes.
Reimagine as finanças com a IBM Consulting, combinando conhecimento especializado e soluções orientadas por IA para proporcionar uma função financeira mais eficiente e estratégica.
Unifique o planejamento financeiro e as operações com IA para aprimorar o forecasting, agilizar processos e elevar o desempenho.