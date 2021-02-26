Dez aspectos de um time ágil perfeito

Quando um time tem química, o bem-estar de cada membro é tão importante quanto a produção do time. Os colegas de equipe têm orgulho de sua produção e, com o tempo, o grupo desenvolve um senso de camaradagem à medida que as relações de trabalho se transformam em amizades.

Esse vínculo é por isso que é crucial fazer o possível para manter um time ágil unido. Quanto mais desafios e sucessos o grupo compartilha, mais profundo esse vínculo se torna e mais eficaz a equipe se torna. Como construir relacionamentos leva tempo, você vai querer minimizar as mudanças na equipe o máximo possível.