Dez aspectos de um time ágil perfeito

Um time ágil bem estabelecido trabalha em harmonia para iterar incansavelmente e gerar resultados de alto valor. Elas mantêm um ritmo constante e oferecem resultados quantificáveis e de alta qualidade, que se alinham à sua estratégia de negócios. Como aprendi trabalhando dentro de uma equipe do IBM Garage, é preciso ter a estrutura certa de equipe (uma mistura de personalidades, talentos e habilidades com uma mentalidade única de crescimento compartilhado) para que um time alcance esse nível de eficiência. Estes são 10 aspectos do time ágil perfeito:
Quando um time tem química, o bem-estar de cada membro é tão importante quanto a produção do time. Os colegas de equipe têm orgulho de sua produção e, com o tempo, o grupo desenvolve um senso de camaradagem à medida que as relações de trabalho se transformam em amizades.
Esse vínculo é por isso que é crucial fazer o possível para manter um time ágil unido. Quanto mais desafios e sucessos o grupo compartilha, mais profundo esse vínculo se torna e mais eficaz a equipe se torna. Como construir relacionamentos leva tempo, você vai querer minimizar as mudanças na equipe o máximo possível.
Um time é composto por vários especialistas no assunto (SMEs), mas o líder do time é o agente de mudança. Esse membro da equipe deve ter experiência em startup lean, experiência de usuário (UX) lean, Enterprise Design Thinking, metodologia ágil e até mesmo alguns conceitos de DevOps.
Os líderes de equipes mais bem-sucedidos não apenas têm experiência em enterprise design thinking, mas também são coaches certificados. Criativos por natureza, esses coaches facilitam workshops complexos que inspiram as equipes a pensar fora da caixa e a superar desafios. Um ótimo líder de equipe acredita firmemente nos benefícios das práticas ágeis e tem a capacidade de garantir que a metodologia ágil seja uma parte fundamental da cultura da equipe.
Outra força motriz em uma equipe ágil é o arquiteto. O arquiteto ajuda o time a se concentrar no objetivo principal de um sprint e evita que eles se percam nos detalhes. O arquiteto pode confiar em sua experiência para pegar uma solução complexa e simplificá-la com base na especialidade de cada membro da equipe.
O arquiteto também controla o projeto e a implementação de uma solução e lida com quaisquer riscos técnicos ou empecilhos que surjam ao longo do caminho. Enquanto ouve as opiniões de todos sobre o time, o arquiteto tem autoridade para tomar decisões técnicas. É importante que o time confie em sua experiência.
Um produto nunca será bem-sucedido se a UX não for cuidadosa e baseada em pesquisas reais. Embora você possa argumentar que alguns produtos não têm uma interface de usuário, portanto, eles não precisam de um projetista de UX, você estaria prestando um desserviço à sua equipe. Se houver um usuário, o projetista de UX adiciona uma perspectiva valiosa e objetiva que ajuda a manter sua equipe focada nas necessidades do usuário.
Embora o resto dos membros do time não tenha uma seção exclusiva neste artigo, eles têm a mesma importância do líder e do arquiteto do time. O sucesso de um time depende das contribuições de cada pessoa e de seus esforços para ajudar quando surgem desafios.
O restante das características do time depende do produto que está sendo desenvolvido. Se você está modernizando a tecnologia de um fluxo de trabalho pré-existente, isso exige habilidades diferentes da criação de um novo algoritmo para otimizar um processo diário e garantir o desempenho máximo. Como resultado, os outros membros do time precisam de conjuntos de habilidades complementares tanto para a tarefa em questão quanto para os outros membros da equipe.
Depois de identificar de quais conjuntos de habilidades você precisa em sua equipe ágil, é necessário selecionar as pessoas certas dentro desses conjuntos de habilidades. Tanto a profundidade quanto a amplitude são igualmente importantes, como se pode ver no modelo de habilidades em forma de T. Cada membro do time deve não apenas ter uma variedade de habilidades grande o suficiente para poder ajudar os outros e acompanhar o progresso da equipe, mas também aproveitar um profundo conhecimento especializado em uma única área como um SME.
E só porque você tem um engenheiro full stack (alguém que pode desenvolver soluções de aplicações móveis e web de ponta a ponta sem depender de outras pessoas) não significa que o conjunto de habilidades dele seja mais bem usado dessa forma. Quando você tem equipes que têm profundidade e variedade de habilidades, você pode delegar trabalho de acordo para realizar o máximo em um sprint sem sobrecarregar um único indivíduo.
A cultura de um time impulsiona a eficiência e a produtividade. Apenas praticar a metodologia ágil, DevOps ou Enterprise Design Thinking não é suficiente. Essas ideologias devem ser uma parte inseparável das interações diárias do time. As equipes ganham maior autonomia e capacitação para tomar decisões com a cultura ágil e de DevOps.
Com o Enterprise Design Thinking, os times também enfatizam a comunicação aberta e igualmente valorizada de todos os membros da equipe, a prototipagem e a iteração normalizam as falhas e falhas rápidas. Esse processo promove ideias criativas e originais e permite que as ideias mais promissoras brilhem. Mas a cultura se estende aos relacionamentos pessoais na base do time, incluindo hábitos como saídas de fim de semana, happy hours casuais ou até mesmo comemorações de aniversário mensais.
Para continuar crescendo e melhorar seu desempenho com o tempo, um time precisa refletir sobre seu trabalho. As retrospectivas, uma parte importante do framework ágil, permitem que as equipes lidem com desafios e colaborem para identificar soluções.
Por exemplo, se um novo membro da equipe não tem habilidades em uma determinada área ou não se move no ritmo dos demais membros da equipe, isso pode aparecer na retrospectiva. A equipe poderia trabalhar em conjunto para falar sobre como apoiar melhor essa pessoa, capacitando e capacitando ela e a equipe para terem mais sucesso em iterações futuras.
Viajar para encontros presenciais nem sempre é sustentável ou possível. Para remediar isso, algumas equipes adotam abordagens híbridas em que os membros permanecem por uma semana e depois trabalham remotamente por uma semana, enquanto outras apenas se reúnem durante cerimônias ágeis importantes.
O importante é que o time estabeleça um tempo e uma cadência que ajudem a construir e reforçar a química e a harmonia. Esses encontros regulares otimizam a comunicação, dão a oportunidade de apoiar uns aos outros e, por fim, impulsionam o sucesso do time. Mesmo em ambientes totalmente virtuais, os happy hours virtuais e as câmeras da web sempre ativas incentivam os trabalhadores remotos a permanecerem conectados.
A colocação pode melhorar a dinâmica da equipe, mas, como vimos com a pandemia, não é uma necessidade. Como a obtenção de talentos de diferentes locais pode ajudar a reduzir os custos, é possível que alguns membros do time residam em locais geográficos dispersos. A chave para o sucesso aqui é manter a maioria dos membros da equipe no mesmo fuso horário para que esses encontros regulares do time ainda possam acontecer.
Identificar e selecionar os talentos certos para seu time ágil pode ser assustador no início, mas à medida que você migra no processo, descobre que, por meio de pequenas iterações, sua equipe está preparada para o sucesso.
No modelo de ponta a ponta do IBM Garage, nossa equipe trabalha com você para identificar problemas, desenvolver ideias inovadoras e implementar soluções iterativas com risco gerenciável. Equipamos sua equipe com as práticas, técnicas e conhecimentos para executar ao longo do caminho. A colaboração resultante agrega valor por meio de implementações resilientes, uma expansão de recursos e transformação digital acelerada e valor para nossos clientes.
