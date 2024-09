Parceria IBM e Adobe

Arvind Krishna destacou a essência da parceria entre IBM e Adobe em seu discurso principal no Think 2024: "A Adobe e a IBM têm a missão conjunta de digitalizar a cadeia de suprimentos de informações dentro das empresas e a IA generativa desempenha um papel importante ajudando executar a tarefa em escala. Estamos passando de uma era de experimentação com IA generativa para outra em que as empresas procuram implementar os benefícios da IA em escala. A parceria da IBM com a Adobe é fundamental para liberar a próxima fase".

Shantanu Narayen comentou sobre a trajetória da parceria e como ela pode entregar valor aos clientes: “em todas as nossas áreas de atuação, há muito mais que podemos fazer juntos, mas acredito que o teste verdadeiro será entregar valor aos nossos clientes. Quanto mais estivermos envolvidos com todos aqui presentes com a certeza de que estamos ajudando a alcançar os resultados de negócios certos, maior será o valor que a Adobe e a IBM vão gerar".