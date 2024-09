Enfrente as ameaças atuais à cibersegurança com uma estratégia eficaz de resiliência cibernética para seu armazenamento em mainframe. Uma estratégia eficaz começa com soluções que complementam sua infraestrutura de TI atual e ajudam na decisão sobre quais funções de armazenamento são necessárias para lidar com essas ameaças.