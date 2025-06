Alinhada com o compromisso de longa data da IBM de fazer negócios com fornecedores ambientalmente responsáveis, e como parte de seu sistema de gerenciamento ambiental global, a IBM realiza avaliações ambientais de fornecedores que:

Prestam serviços em uma unidade que não seja da IBM com impactos ambientais consideráveis (incluindo, entre outros, serviços nos quais a IBM especificou uso de produtos químicos, reparo e serviços de remanufatura);

Prestam serviços de tratamento e/ou descarte de resíduos perigosos;

Reciclam e/ou recuperam produtos de TI em fim de ciclo; ou

Fornecem soluções de Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR) usadas pela IBM.

Esses fornecedores são avaliados antes da assinatura de contratos com eles e, posteriormente, aproximadamente a cada três anos, para garantir que suas operações e práticas ambientais sólidas continuem atendendo aos requisitos da IBM. O escopo da avaliação abrange:

Atividades, recursos e serviços operacionais das instalações;

Sistema de gerenciamento ambiental estabelecido e mantido;

Permissões, licenças, outros requisitos regulamentares aplicáveis e controle de conformidade; e

Responsabilidade ambiental e garantia financeira.

De acordo com o programa de gerenciamento de resíduos da IBM, os resíduos perigosos são tratados, reciclados ou descartados em instalações aprovadas pela IBM dentro do país onde são gerados, sempre que possível. A IBM não exporta resíduos perigosos dos EUA ou de qualquer outro país onde haja instalações de processamento adequadas dentro do país.

Se não houver fornecedores em um país que atendam aos requisitos ambientais da IBM em relação ao processamento de resíduos ou produtos perigosos, os resíduos gerados pelas operações da IBM são enviados para instalações em outros países onde esses requisitos possam ser atendidos. Esse envio é feito em conformidade com as leis e regulamentações do país e de acordo com tratados internacionais como a Convenção da Basileia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Descarte.

Embora raras, às vezes há situações em que o processamento local de resíduos não é possível, e o envio para fornecedores aprovados pela IBM em outros países não é permitido devido a exigências legais. Nessas situações, a IBM armazenará resíduos e materiais de fim de ciclo de produtos em instalações de armazenamento adequadamente gerenciadas, conforme permitido por lei, até que haja instalações de processamento adequadas disponíveis.