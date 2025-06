Design de produtos para o ambiente

Há mais de duas décadas, mantemos a meta de aumentar a capacidade de processamento computacional entregue por cada quilowatt-hora de eletricidade consumida nos novos servidores, em comparação com produtos equivalentes da geração anterior, com caminho de upgrade válido.

Como parte importante de nosso portfólio abrangente de soluções de sustentabilidade, os sistemas IBM z16 e IBM LinuxONE 4 continuam sendo desenvolvidos levando-se em consideração seus impactos ambientais. Em 2023, apresentamos o IBM z16 single frame e o IBM LinuxONE Rockhopper 4, ambos com novas opções de montagem em rack, projetados para oferecer benefícios de sustentabilidade na movimentação de cargas de trabalho dos X86 Servers.

Como seus antecessores multi-frame, o IBM z16 single frame e o IBM LinuxONE Rockhopper 4 utilizam o processador IBM Telum com chip duplo. O IBM Telum contém dois chips de processador separados que atuam como se fossem um, por meio de um barramento de comunicação de alta velocidade para aumentar o desempenho. O maior IBM z16 single frame oferece cerca de 14% mais capacidade do IBM z/OS do que o maior IBM z15 T02 (ambos com seis processadores configuráveis).1 No entanto, em comparação com os sistemas da geração imediatamente anterior, embora a nova arquitetura do chip e a redução do tamanho da funcionalidade aumentassem o desempenho, também contribuíram para a redução no poder de computação por quilowatt entregue de 11% no IBM z16 single frame com seis processadores configuráveis e 5% no IBM LinuxONE Rockhopper 4 com 68 processadores configuráveis.2

A consolidação de cargas de trabalho Linux em um IBM z16 single frame ou IBM LinuxONE Rockhopper 4, em vez da execução em X86 Servers comparáveis, com condições e localização semelhantes, pode reduzir o consumo de energia em 75% e o uso de espaço físico em 67%.3 Com isso, é possível reduzir a demanda por resfriamento nos data centers e diminuir a necessidade de ampliar a infraestrutura física de TI. Dessa forma, os clientes com espaço limitado podem adiar ou até eliminar a necessidade de expansão ou construção de novos data centers.

A IBM continua utilizando inovações em semicondutores, sistemas de discos rígidos/armazenamento e tecnologias de rede para melhorar o desempenho dos servidores e do sistema de armazenamento para cada unidade de energia consumida pelo equipamento.

A empresa também continua certificando produtos para o programa ENERGY STAR® da Environmental Protection Agency dos EUA.

1Com base em medições internas. Os resultados podem variar de acordo com o cliente com base na carga de trabalho individual, configuração e níveis de software. Para obter o dimensionamento da capacidade dos seus sistemas, use a ferramenta IBM zPCR Capacity Planning e consulte o site IBM Z Large Systems Performance Reference (LSPR).

2Capacidade do sistema baseada nos dados disponíveis no site do IBM Z LSPR. O consumo de energia está publicado no Manual de Instalação para Planejamento Físico do IBM 8562 e no Manual de Instalação para Planejamento Físico do IBM 3932. Foram utilizados MIPS baseados em thread única. Para o IBM Z, o desempenho baseia-se nos dados LSPR (Average RNI Based) (GCP-IBM Z), considerando o número máximo de núcleos de propósito geral disponíveis para o cliente. Para o IBM LinuxONE, o desempenho é baseado nos dados LSPR (Low RNI Based) (IFL-LinuxONE), considerando o número máximo de núcleos IFL disponíveis para o cliente. Todos os sistemas são refrigerados externamente a ar. Os cálculos consideram condições de energia no pior cenário, com a configuração máxima de energia do sistema no nível máximo de uso e ambiente operando nas condições de maior demanda energética. Os resultados podem variar.

3Comparação do modelo IBM Machine Type 3932 Max 68, que consiste em duas gavetas CPC e uma gaveta de E/S para oferecer suporte à rede e armazenamento externo com 68 IFLs e 7 TB de memória em um quadro em comparação com 36 X86 Servers (dois chips Skylake Xeon Gold, 40 núcleos) com um total de 1440 núcleos. O consumo de energia do modelo IBM Machine Type 3932 Max 68 foi medido em sistemas e confirmado usando o estimador IBM Power para a configuração do modelo IBM Machine Type 3932 Max 68. Os valores de potência do x86 foram baseados nos valores de potência do IDC QPI de fevereiro de 2023 e reduzidos para 55% com base na medição de X86 Servers pela IBM e valores observados em campo. O X86 Server da comparação utiliza aproximadamente 0,6083 kWh, 55% do valor em watts do sistema IDC QPI. A economia pressupõe um fator PUE (Power Utilization Effectiveness, eficiência de uso da energia) do data center mundial de 1,55 para calcular a energia extra necessária para resfriamento. A PUE é baseada no Uptime Institute 2022 Global Data Center Survey. Os cálculos de espaço do sistema x86 exigem três racks. Os resultados podem variar de acordo com o uso e a localização específica do cliente.