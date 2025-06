Prevenção da poluição

O gerenciamento do descarte de água é feito em cada unidade, e as informações são comunicadas aos órgãos reguladores sempre que há exigência legal. Internamente, a IBM também monitora, registra e gerencia o volume total de descarte de água nas unidades da empresa no mundo que possuem licenças regulatórias para lançamento de efluentes. A IBM mede e gerencia o descarte de águas residuais nos locais pertinentes da IBM para manter as condições operacionais e a conformidade com as autorizações de descarte. O sistema global de gerenciamento ambiental da IBM define as exigências de tratamento para as unidades que fazem o despejo diretamente em corpos d’água. As unidades da IBM que possuem estações de tratamento de efluentes industriais ou sanitários devem cumprir esses requisitos corporativos da IBM, independentemente de onde estejam localizadas.