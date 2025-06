Uso e conservação de materiais

A preservação dos recursos hídricos e a proteção das bacias hidrográficas são prioridades importantes na proteção ambiental. A primeira meta de conservação de água da IBM foi estabelecida em 2000 e evoluiu com o tempo.

As operações da IBM geralmente não consomem muita água. A meta de conservação de água da empresa prioriza as ações de redução do uso de água onde há o maior potencial de impacto ambiental. A IBM tem como meta reduzir, a cada ano, a quantidade de água captada em suas maiores unidades situadas em regiões com escassez de recursos hídricos. Cerca de 85% da captação de água nesses locais são para consumo doméstico no local de trabalho, sendo que cerca de 60% são para água potável, refeitórios, banheiros etc., e cerca de 25% são para aquecimento, ventilação e ar condicionado dos prédios. Em 2023, nossas captações de água aumentaram em 3,4% em regiões com escassez de água em relação a 2022, apesar dos esforços de conservação que evitaram a captação de cerca de 25.800 metros cúbicos. Esse aumento se deve, principalmente, ao retorno gradual dos funcionários ao trabalho presencial.

As ações de conservação consistiram na substituição de áreas gramadas que exigiam irrigação por plantas nativas resistentes à seca, na expansão dos programas de detecção e reparo de vazamentos do sistema hídrico em nossas unidades, na atualização de equipamentos de umidificação e na instalação de mictórios secos e arejadores de torneiras nos banheiros. Para nos ajudar a identificar mais oportunidades de conservação e viabilizar medidas mais precisas do uso de água, continuamos instalando medidores de água nos campi e prédios com vários inquilinos.