Metas de redução de emissões de GEE da IBM

A IBM definiu e atingiu uma série de metas de redução de emissões de GEE em suas operações.

Definimos nossa meta de redução de emissões de GEE da quinta geração em 2021: reduzir as emissões operacionais de GEE em 65% até 2025 em relação ao ano de referência de 2010, levado em consideração aquisições e desinvestimentos.1 Ela abrange todas as emissões de Escopo 1 e Escopo 2 da IBM, além das emissões de Escopo 3 associadas ao uso de eletricidade da IBM em data centers de colocalização. A IBM incluiu essas emissões específicas do Escopo 3 em suas metas energéticas e climáticas porque sabe a quantidade real de eletricidade que consume e tem controle sobre esse consumo.

O objetivo da empresa baseia-se em ciência. O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (UN IPCC) das ONU, em seu "Relatório Especial: 1,5 C°", indica que as emissões antropogênicas de CO₂ devem diminuir 45% entre 2010 e 2030 para limitar o aquecimento da Terra a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Isso se traduz em uma taxa anual de redução de 2,25%. A meta da IBM é atingir uma taxa de redução de 4,3% ao ano.

Além disso, a IBM definiu uma nova meta: atingir a neutralidade de carbono dos GEE em suas operações até 2030, utilizando tecnologias viáveis para remover uma quantidade de emissões igual ou superior às que ainda forem geradas. A empresa tem como objetivo limitar suas emissões residuais a, no máximo, 350.000 mtCO₂e até 2030. Essa meta também abrange todas as emissões de Escopo 1 e Escopo 2 da IBM, além das emissões de Escopo 3 associadas ao uso de eletricidade da IBM em data centers de colocalização.

Em 2023, reduzimos as emissões operacionais de GEE da IBM em 68,5% em relação ao ano de referência de 2010, considerando as aquisições e desinvestimentos, e atingimos nossa meta de 2025 dois anos antes. Essas reduções ocorreram devido ao aumento em nossas compras de eletricidade renovável, nossa busca constante pela eficiência operacional e pela conservação e redução do consumo de energia.

Pretendemos manter e melhorar nosso desempenho por meio do uso responsável e eficiente da energia, além da ampliação da compra de eletricidade renovável. Nosso objetivo continua sendo a neutralidade de carbono nas emissões operacionais de GEE até 2030, com emissões residuais não superiores a 350.000 mtCO₂e. Para isso será necessário reduzir ainda mais as emissões e usar tecnologias viáveis para remover nossas emissões residuais até 2030.

Para mais informações, consulte:

Inventário de emissões de GEE

Declaração de garantia limitada de GEE e certificado ISO 14064-1



Abordagem da IBM para lidar com as emissões de GEE da cadeia de valor

As emissões de Escopo 3 ocorrem na cadeia de valor da empresa, tanto a montante quanto a jusante. Essas emissões resultam das atividades de fornecedores, clientes e funcionários da empresa que está reportando. A precisão na estimativa das emissões do Escopo 3 pode ser um desafio devido à falta de dados primários e à complexidade das cadeias de valor.

Para promover um impacto duradouro, nossos esforços a montante se concentram no desenvolvimento de capacidades em toda a nossa cadeia de suprimentos. Por exemplo, a IBM exige que todos os fornecedores de primeira linha estabeleçam metas de redução de emissões de GEE e divulguem publicamente os resultados. Além disso, os principais fornecedores dos setores com uso intensivo de emissões devem estabelecer metas com base científica alinhados às recomendações do IPCC da ONU. Para lidar com as emissões a jusante, uma das metas de longa data da IBM é melhorar constantemente a eficiência energética de seus servidores. Também temos o compromisso de usar as ofertas da IBM para ajudar os clientes a obter eficiência operacional e aplicar nossas tecnologias para acelerar as soluções para os desafios ambientais globais.

Muitas de nossas outras metas voluntárias, incluindo aquelas associadas à conservação de recursos, prevenção da poluição e gerenciamento de resíduos, também ajudam a reduzir as emissões em nossa cadeia de valor.

Para saber como as ferramentas da IBM podem ajudar a automatizar o cálculo de emissões de GEE, consulte nosso IBM Envizi Suite.

1 Os números foram ajustados para levar em conta o desligamento da unidade de serviços gerenciados de infraestrutura da IBM, concluído em 3 de novembro de 2021. A IBM não contabiliza a redução de emissões de GEE por conta de um desinvestimento significativo. No que diz respeito a esses desinvestimentos, removemos as emissões de GEE relevantes do ano-base do cálculo. Em relação às aquisições, não ajustamos o ano base, mas nossos dados do ano atual e o desempenho em relação à nossa meta incluem as emissões de GEE adquiridas.