As atividades operacionais, os produtos e os serviços da IBM não afetam a biodiversidade de forma relevante. No entanto, em2021, a IBM estabeleceu um programa global voltado para criação, aprimoramento e restauração de habitats de polinizadores. Estabelecemos a meta de plantar 50 jardins polinizadores nas instalações da IBM em todo o mundo até o fim do ano de 2023. A IBM superou essa meta, implementando 70 jardins polinizadores em 54 unidades da IBM em 26 países. Os jardins consistiam em áreas de vegetação nativa reflorestadas, jardins em terraços, canteiros de flores no nível do solo, vasos e jardineiras, além do estabelecimento de um paisagismo que tolera a seca, com plantas e flores que atraem os polinizadores. Juntos, essas áreas e jardins cobriam cerca de 68.300 m2.

A IBM também é membro do Wildlife Vivet Council (WHC) desde 1991, há mais de 30 anos. Há mais de 18 anos, quatro instalações da IBM (sede corporativa da IBM, em Nova York, IBM Research Triangle Park na Carolina do Norte, IBM Almaden Research Center e IBM Silicon Valley Laboratory, na Califórnia) mantêm a certificação de conservação do WHC para seus programas de educação para a conservação e gerenciamento de habitats da vida selvagem.

Além disso, a EcoTeams@IBM oferece aos funcionários em todo o mundo a oportunidade de liderar e participar voluntariamente de iniciativas ambientais locais, que sejam relevantes para eles e ajudem nas metas e nos objetivos ambientais da IBM. Em 2023, havia 23 EcoTeams ativos abrangendo 58 locais da IBM em 16 países. As EcoTeams apoiaram mais de 70 atividades, como eventos de aprendizado, plantio de árvores, limpeza de praias e parques, iniciativas para pedalar até o trabalho, além de disponibilizar kits de plantas para os funcionários utilizarem em casa e manutenção de ninhos artificiais para pássaros. As EcoTeams também participaram ativamente de eventos globais como o Dia da Terra, o Dia Internacional da Diversidade Biológica e o Dia Sem Emissões de Carbono.