As soluções de armazenamento de mainframe da IBM para IBM® Z e LinuxONE oferecem confiabilidade, escalabilidade e segurança inigualáveis para suas cargas de trabalho mais exigentes. Projetados para lidar com grandes volumes de dados com desempenho excepcional, nossos sistemas de storage garantem que sua empresa opere sem problemas, mesmo diante do rápido crescimento e de transações complexas.

Uma solução integrada de armazenamento em mainframe oferece uma experiência nativa da nuvem, criptografia em todos os lugares, resiliência cibernética, disponibilidade permanente e implementação flexível para empresas de todos os portes.