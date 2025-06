O IBM® Storage for Red Hat® OpenShift® ajuda as equipes a desenvolver um ambiente de cloud híbrida local robusto e ágil unificando o armazenamento tradicional e armazenamento de contêiner, além de facilitar a implementação de arquiteturas de microsserviços escaláveis de nível empresarial. A IBM suporta o CSI para suas famílias de armazenamento de bloco e arquivo a fim de melhorar a utilização de contêineres em ambientes do Kubernetes. O Red Hat OpenShift oferece suporte a arquiteturas de vários computadores, incluindo IBM Power® e IBM® Z.