Gerenciamento de ocupação e espaço

Aproveite as informações dos dados de IoT, da IA, do seu IWMS e de outras fontes externas, como dados de sensores, WiFi e badge, para tomar decisões críticas de planejamento de espaço com base em insights de ocupação em tempo real. Ganhe visibilidade e uma compreensão mais ampla da utilização do espaço e do uso em todo o seu portfólio.