Bancos de dados de software livre

A Internet das Coisas (IoT), combinada com as redes sociais, produz constantemente grandes quantidades de dados que precisam ser coletadas, organizadas e analisadas. Os clientes precisam desbloquear o potencial desses dados para acelerar a tomada de decisões, reduzir os custos operacionais e impulsionar a vantagem competitiva. Bancos de dados com base em software livre permitem que as empresas lucrem, com maior custo benefício, com a enorme quantidade de dados gerada atualmente.