Se você for um revendedor distribuidor de valor agregado autorizado do Passport Advantage Online, parceiro de negócios da IBM, entre agora.
Leve 3 minutos para explorar o Passport Advantage Online para revendedores. Veja a lista de tudo o que você pode ver e fazer em seu site do IBM Passport Advantage:
Para saber como, assista ao vídeo de 2:44 minutos.
Se preferir, saiba como entrar ou solicitar acesso a um site do IBM Passport Advantage para revendedores:
Se precisar de ajuda, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente eletrônico.
Saiba como usar seu site do Passport Advantage Online para revendedores para:
Saiba como você pode usar os recursos do seu Site do PAO para gerar relatórios de histórico de pedidos resumidos e detalhados para todos os seus clientes do Passport Advantage/Passport Advantage Express e de Serviços em Nuvem, por meio de:
Dados para ajudar você a: