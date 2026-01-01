Visão geral do Passport Advantage Online

O Passport Advantage Online para revendedores oferece acesso seguro com login a informações, ferramentas e aplicações do Passport Advantage específicas do site para realizar pedidos, criar cotações, baixar arquivos de preços, gerar relatórios e gerenciar contatos.

    Se você for um revendedor distribuidor de valor agregado autorizado do Passport Advantage Online, parceiro de negócios da IBM, entre agora. 

    Novo no PAO? Faça um tour

    Leve 3 minutos para explorar o Passport Advantage Online para revendedores. Veja a lista de tudo o que você pode ver e fazer em seu site do IBM Passport Advantage:

    • Acesso a pedidos on-line (eOrder), venda guiada para parceiros e proposta, cotação e pedido
    • Baixar arquivos de preços para software e peças de licença SaaS/mensal. Você pode optar por baixar: (1) preços atuais (2) preços atuais e futuros (3) preços futuros
    • Visualizar e gerar relatórios com base exclusivamente nos seus relacionamentos transacionais
      • Informações de clientes do Passport Advantage e do Passport Advantage Express e geração de relatórios de atividade do cliente com base no seu relacionamento de vendas. É possível pesquisar por Contrato do Cliente ou número do Site, atributos do cliente, incluindo nome do cliente, país/região, tipo de inscrição e data de aniversário do contrato.
      • Itens de linha de renovação ativa por data, número do contrato, número da cotação e nome do site.
      • Itens de linha de renovação ativa de licença de prazo fixo
      • Relatórios de clientes finais
      • Relatórios de 180 dias
      • Status de atendimento do SaaS
      • Formulários de provisionamento do SaaS/relatórios de elementos de dados
      • Relatório de excesso de supressão
      • Notificações de preços de renovação de contratos
      • Atualização da licença de assinatura
    • Além das tarefas e ferramentas listadas acima, o contato principal do site e, em alguns casos, os contatos secundários podem usar o gerenciamento de conta para:
    • adicionar e excluir usuários
    • aprovar ou rejeitar solicitações de acesso (autoindicações),
    • atualizar informações do usuário
    • atribuir funções e conceder privilégios de uso e acesso a ferramentas para relatórios, pedidos on-line, proposta, cotação e pedido e e vendas guiadas por parceiros.

    Para saber como, assista ao vídeo de 2:44 minutos.

    Se preferir, saiba como entrar ou solicitar acesso a um site do IBM Passport Advantage para revendedores:

    1. Clique no botão “Solicitar acesso” à esquerda.
    2. Insira seu IBM ID e PW 
      Observação: se você ainda não tiver um IBM ID e senha, será solicitado que crie um. Depois que seu ID estiver registrado nos sistemas da IBM, ao clicar em Entrar novamente, será solicitado que você preencha um Formulário de Autorização ou um Formulário de Autonomeação.
    3. Forneça as informações solicitadas
      • Insira o número do seu site
        Observação: os números de Site estão disponíveis na maioria dos contratos do Passport Advantage e nos documentos de transação.
      • Marque a opção apropriada em “Acredito que sou o contato principal deste site”. Se você não for o contato principal, marque NÃO. Sua solicitação de acesso será encaminhada ao contato principal do site para processamento e aprovação.
    4. Quando você receber um e-mail informando que sua solicitação de acesso foi aprovada, basta entrar novamente .

    Executar relatórios

    Saiba como usar seu site do Passport Advantage Online para revendedores para:

    • extrair dados de itens de linha de renovação ativa
    • gerar cotações de renovação para seus clientes
    • baixar relatórios de alto nível e detalhados que ajudam a acompanhar renovações futuras

    Saiba como você pode usar os recursos do seu Site do PAO para gerar relatórios de histórico de pedidos resumidos e detalhados para todos os seus clientes do Passport Advantage/Passport Advantage Express e de Serviços em Nuvem, por meio de:

    1. Acordo do cliente e site n.º
    2. Menu Notificações dos atributos do cliente

    Dados para ajudar você a:

    • entender o inventário e o histórico de transações de seus clientes
    • preparar e fechar as próximas renovações
    • descobrir oportunidades adicionais de vendas
    • auxiliar seus clientes com gerenciamento de ativos de software e implementações