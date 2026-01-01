Para saber como, assista ao vídeo de 2:44 minutos.



Se preferir, saiba como entrar ou solicitar acesso a um site do IBM Passport Advantage para revendedores:



Clique no botão “Solicitar acesso” à esquerda. Insira seu IBM ID e PW

Observação: se você ainda não tiver um IBM ID e senha, será solicitado que crie um. Depois que seu ID estiver registrado nos sistemas da IBM, ao clicar em Entrar novamente, será solicitado que você preencha um Formulário de Autorização ou um Formulário de Autonomeação. Forneça as informações solicitadas Insira o número do seu site

Observação: os números de Site estão disponíveis na maioria dos contratos do Passport Advantage e nos documentos de transação. Marque a opção apropriada em “Acredito que sou o contato principal deste site”. Se você não for o contato principal, marque NÃO. Sua solicitação de acesso será encaminhada ao contato principal do site para processamento e aprovação. Quando você receber um e-mail informando que sua solicitação de acesso foi aprovada, basta entrar novamente .

Se precisar de ajuda, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente eletrônico.