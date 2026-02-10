Compra e renovação

Faça login no Passport Advantage Online para:

  • Adquira novos softwares pelo catálogo de ofertas populares do Passport Advantage
  • Renove assinatura e suporte de softwares da IBM

Faça login no site do PAO, navegue até "Compra e Renovação" e selecione catálogo de produtos. Pesquise por descrição do produto, categoria e tipo de licença (por exemplo, licença, assinatura e suporte de software). Se você não conseguir localizar um produto, entre em contato com seu IBM Business Partner ou representante local de vendas da IBM para obter assistência.

Funcionalidades adicionais permitem que você:

  • Veja a cobertura que deve ser renovada e compre através de um parceiro de negócios ou diretamente com a IBM em (SRP)
  • Visualize e solicite cotações ao seu representante de vendas
  • Visualize e salve o conteúdo do seu carrinho de compras
  • Veja o status dos pedidos feitos nos últimos 30 dias ou um pedido específico inserindo o número de referência do pedido
No menu Compra e Renovação, selecione Renovações para ver todas as renovações aguardando sua revisão/ação.

Você tem a opção de ver:

  • Cotações de renovação por mês
  • Detalhes da cotação de renovação por contrato/cliente

Quando você estiver pronto para renovar, você tem a opção de renovar online, por meio de um IBM Business Partner ou de seu representante local de renovação da IBM.

  1. Ao receber sua notificação de cotação de renovação, clique em Passport Advantage Online
  2. Faça login com seu IBMid e senha para ser direcionado automaticamente para a tela de cotação de renovação. Lá você encontrará as informações da sua renovação, incluindo o número da sua cotação. Você também verá duas abas adicionais.
    • A guia Informações da conta fornece informações sobre sua conta, incluindo o número de cliente da IBM e a data de vencimento da sua renovação.
    • A guia Representante de vendas fornece informações de contato do seu representante de vendas da IBM.
  3. Para renovar, clique em "Adicionar ao carrinho de compras."
  4. Na tela do carrinho de compras, você verá todos os itens referentes à sua assinatura de software e à renovação do suporte. Observe que a etapa "Preços" é concluída automaticamente. Neste momento, você tem a opção de:
    • Excluir itens*
    • Fazer alterações*
    • Checkout

      *Quaisquer alterações que você solicitar serão encaminhadas à IBM antes que você possa concluir a renovação online.

  5. Para efetuar o seu pedido, clique em “Checkout”.
    • Agora, você está na tela "Checkout – cobrança e envio".
    • Leia os termos e condições e clique em "Concordo".
    • Clique no botão "Continuar".
  6. Agora, você está na página "Revisar e enviar pedido".
    • Selecione seu método de pagamento preferido. O pagamento com cartão de crédito é a opção padrão. Você também tem a opção de pagar por pedido de compra. Observação: os métodos de pagamento podem variar de acordo com o país.
    • Para pagar com cartão de crédito:
      • Digite o número do seu cartão de crédito.
      • Selecione o mês de vencimento do seu cartão de crédito.
      • Selecione o ano de vencimento do seu cartão de crédito.
      • Digite o código de segurança.
        • Para a maioria dos cartões, informe o número de três dígitos impresso no verso do cartão. Ele aparece após e à direita do número do seu cartão.
        • Para cartões American Express procure um número de quatro dígitos impresso na frente do seu cartão. Ele aparece acima e antes ou depois do número do seu cartão.
        • Quando estiver pronto, clique no botão “Enviar”.
  7. Você está agora na tela Confirmação e informações do pedido. Esta tela mostra o número de referência do pedido de renovação da assinatura e suporte de software que você acabou de enviar.
    • Imprima esta tela para seus registros, pois ela contém o número de referência do pedido, informações sobre o método de pagamento e a descrição dos itens do pedido.

Seu processo de renovação online foi concluído.

Precisa de ajuda? Entre em contato com sua equipe local de eCustomer Care
Entre em contato agora mesmo