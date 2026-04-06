As categorias de produtos CEO são coleções de produtos intimamente associados que, juntos, criam uma solução de infraestrutura empresarial
Uma categoria de produtos CEO é uma coleção de componentes de produto oferecidos pela IBM por base de usuário CEO e está sujeita a regras de aquisição específicas, incluindo um requisito de quantidade inicial mínima de usuários (o mínimo varia por categoria de produtos CEO).
Para a primeira categoria de CEO (principal) do cliente, cliente:
Para categorias adicionais do CEO do Cliente, o Cliente:
Quaisquer instalações de qualquer programa de uma categoria de produtos CEO só podem ser usadas por ou para usuários para os quais as licenças foram obtidas.
Todos os programas usados em um dispositivo de usuário final para acessar um programa em um servidor devem ser adquiridos da mesma categoria de produtos CEO que o servidor acessado pelo programa.
Os clientes podem obter direitos diretamente da IBM ou por meio de IBM Business Partner.
Os direitos incluem o uso de todos os produtos na categoria de produtos CEO e subscrição e suporte de software pelos primeiros 12 meses. As renovações de assinatura e suporte de software estão disponíveis para os anos subsequentes.
Observação: quando um produto componente é:
Consulte o IBM Passport Advantage ou o contrato do IBM Passport Advantage Express, conforme aplicável, para os termos referentes às categorias de produto de CEO.
A tabela a seguir lista cada categoria de produtos CEO existente, os componentes de produto incluídos em cada categoria de produtos CEO e uma breve descrição da solução fornecida por essa categoria de produtos CEO.
Atualizado em: 17 de dezembro de 2019
|Categoria de produto
|Produtos incluídos no pacote
|Solução
Mínimo
Requisito inicial do usuário
|Oferta IBM Db2 Advanced CEO
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|Fornece uma ampla gama de recursos de servidor de dados Db2, incluindo as edições Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition e Db2 Connect. A oferta IBM Db2 Advanced CEO atende às necessidades das empresas de hoje, fornecendo um sistema de gerenciamento de informações seguro e resiliente para os valiosos ativos de informações da sua empresa.
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|Oferta IBM Hybrid Data Management Platform CEO
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|Uma família completa de soluções impulsionadas por IA que podem traduzir consultas entre fornecedores, idiomas, locais e estruturas, para que os líderes de arquitetura empresarial possam criar uma base otimizada para gerenciar e analisar dados. Ele permite coletar, gerenciar e fornecer insights de negócios para dados locais, em nuvem privada e pública, ou integrados em tipos de dados estruturados e não estruturados.
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