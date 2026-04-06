Uma categoria de produtos CEO é uma coleção de componentes de produto oferecidos pela IBM por base de usuário CEO e está sujeita a regras de aquisição específicas, incluindo um requisito de quantidade inicial mínima de usuários (o mínimo varia por categoria de produtos CEO).

Para a primeira categoria de CEO (principal) do cliente, cliente:

deve adquirir direitos de licença de usuário para todos os usuários em sua empresa que receberam uma máquina capaz de copiar, usar ou estender o uso de qualquer produto na categoria de produtos CEO (referido como usuário CEO).

está sujeito ao requisito de quantidade inicial mínima de usuários dessa categoria de produtos CEO.

Para categorias adicionais do CEO do Cliente, o Cliente:

deve adquirir titularidades para cada categoria de produtos CEO adicional, para todos os usuários que estão utilizando qualquer componente de produto na categoria de produtos CEO, o que pode ser para o mesmo número de usuários ou para menos usuários do que a categoria de produtos CEO primária.

ainda está sujeito ao requisito de quantidade inicial mínima de usuários para a categoria de produtos CEO aplicável.

Quaisquer instalações de qualquer programa de uma categoria de produtos CEO só podem ser usadas por ou para usuários para os quais as licenças foram obtidas.

Todos os programas usados em um dispositivo de usuário final para acessar um programa em um servidor devem ser adquiridos da mesma categoria de produtos CEO que o servidor acessado pelo programa.

Os clientes podem obter direitos diretamente da IBM ou por meio de IBM Business Partner.

Os direitos incluem o uso de todos os produtos na categoria de produtos CEO e subscrição e suporte de software pelos primeiros 12 meses. As renovações de assinatura e suporte de software estão disponíveis para os anos subsequentes.

Observação: quando um produto componente é:

adicionado a uma categoria de produtos CEO existente, todos os clientes licenciados dessa categoria de produtos CEO que tenham cobertura ativa de subscrição e suporte de software têm direito ao componente adicionado.

substituído por outro produto, todos os clientes licenciados dessa categoria de produtos CEO que tenham cobertura ativa de subscrição e suporte de software no momento da substituição têm direito ao produto componente de substituição.

removido de uma categoria de produtos CEO existente, clientes licenciados dessa categoria de produtos CEO podem continuar a usar o produto componente no nível de versão/release do produto componente no momento de sua remoção da categoria de produtos CEO, ou na versão/release que o cliente baixou antes que a cobertura de subscrição e suporte de software do cliente para a categoria de produtos CEO expirasse, o que ocorrer primeiro. Em ambos os casos, o número de usuários do componente removido não pode ser aumentado acima do nível licenciado no momento da remoção do componente da Categories de produtos do CEO.

Consulte o IBM Passport Advantage ou o contrato do IBM Passport Advantage Express, conforme aplicável, para os termos referentes às categorias de produto de CEO.