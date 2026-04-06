Anexo para a compra de um dispositivo IBM e de serviços de dispositivos | IBM

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza
Os anexos para compra de appliances da IBM e serviços de appliance estão disponíveis para download nos termos da IBM e são necessários apenas para clientes no PA7 de 2008 ou anterior.

Dispositivo IBM

A IBM define um dispositivo como um PE, isto é, qualquer combinação de componentes de programa, componentes de máquina (MC) e qualquer componente de código de máquina aplicável, oferecidos juntos como uma oferta única e projetados para executar uma função específica.

Agrupa componentes de hardware ("Máquina") e componentes de software ("Programa") sob um único número de peça do Passport Advantage. A manutenção de máquinas e a subscrição e suporte (S&S) para o seu dispositivo IBM são adquiridos e renovados sob um único número de peça do Passport Advantage. 

Consulte o Guia de suporte de dispositivos IBM para obter informações detalhadas sobre os seguintes assuntos:

  • O que se qualifica como um dispositivo IBM
  • Qual suporte está disponível para dispositivos IBM e
  • Como usar e renovar os benefícios de Subscrição e Suporte (S&S) da IBM para o seu dispositivo IBM

Anexo para a compra de um dispositivo IBM e de serviços de dispositivos | IBM

Os termos para dispositivos foram incorporados ao contrato do Passport Advantage na Versão 7 em 2008 e podem ser visualizados e baixados nos termos da IBM.

O anexo para appliances IBM e serviços de appliance é exigido apenas se o cliente estiver no PA versão 7 ou anterior e está disponível para download em Termos da IBM* nos diferentes idiomas.

*Observe que se esta for a sua primeira vez utilizando os termos da IBM, as instruções a seguir podem ser úteis.

  1. Use o filtro 'País' para escolher a sua localização
  2. Use o filtro 'Idioma' para selecionar o seu idioma preferido. Observação: em alguns casos, os documentos estão disponíveis apenas em inglês
  3. Acesse Termos da IBM
  4. Em 'Tipo de documento', selecione
    • Contratos Standard e então
    • Contratos do Passport Advantage
    • Contrato e Anexos
  5. Clique no bloco Anexo para Dispositivos IBM e Serviços de Dispositivos

Se você não tiver certeza sobre qual anexo usar, entre em contato com seu representante de vendas IBM ou IBM Business Partner.