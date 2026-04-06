A IBM define um dispositivo como um PE, isto é, qualquer combinação de componentes de programa, componentes de máquina (MC) e qualquer componente de código de máquina aplicável, oferecidos juntos como uma oferta única e projetados para executar uma função específica.

Agrupa componentes de hardware ("Máquina") e componentes de software ("Programa") sob um único número de peça do Passport Advantage. A manutenção de máquinas e a subscrição e suporte (S&S) para o seu dispositivo IBM são adquiridos e renovados sob um único número de peça do Passport Advantage.

Consulte o Guia de suporte de dispositivos IBM para obter informações detalhadas sobre os seguintes assuntos: