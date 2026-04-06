A IBM define um dispositivo como um PE, isto é, qualquer combinação de componentes de programa, componentes de máquina (MC) e qualquer componente de código de máquina aplicável, oferecidos juntos como uma oferta única e projetados para executar uma função específica.
Agrupa componentes de hardware ("Máquina") e componentes de software ("Programa") sob um único número de peça do Passport Advantage. A manutenção de máquinas e a subscrição e suporte (S&S) para o seu dispositivo IBM são adquiridos e renovados sob um único número de peça do Passport Advantage.
Consulte o Guia de suporte de dispositivos IBM para obter informações detalhadas sobre os seguintes assuntos:
Os termos para dispositivos foram incorporados ao contrato do Passport Advantage na Versão 7 em 2008 e podem ser visualizados e baixados nos termos da IBM.
O anexo para appliances IBM e serviços de appliance é exigido apenas se o cliente estiver no PA versão 7 ou anterior e está disponível para download em Termos da IBM* nos diferentes idiomas.
*Observe que se esta for a sua primeira vez utilizando os termos da IBM, as instruções a seguir podem ser úteis.
Se você não tiver certeza sobre qual anexo usar, entre em contato com seu representante de vendas IBM ou IBM Business Partner.