Software de gerenciamento de infraestrutura híbrida

Acerte na nuvem híbrida

Unifique o gerenciamento da infraestrutura, a automação de segurança, a observabilidade e os custos para acelerar a entrega, reduzir os riscos e otimizar o desempenho em qualquer ambiente. Essa abordagem voltada para o ciclo de vida permite que as organizações se modernizem com confiança, operem com eficiência e tenham retornos mais rápidos e mensuráveis sobre os investimentos em nuvem híbrida e IA.​

Transformação da IA em nuvem híbrida com automação unificada e conectividade segura

A abordagem de automação unificada libera todo o potencial da IA, superando as barreiras de ambientes híbridos fragmentados. Veja como o HashiCorp Terraform e o Vault, Red Hat Ansible e OpenShift, e IBM Hybrid Cloud Mesh trabalham juntos para provisionar, configurar e conectar com segurança cargas de trabalho portáteis de IA entre nuvens.

Otimize custos, desempenho e prazos de entrega em ambientes híbridos

Automação em nuvem híbrida

Simplifique a automação e a governança na nuvem com uma base híbrida baseada em políticas e uma experiência de autoatendimento para o desenvolvedor.
Estratégia de nuvem zero trust

Automatize o princípio zero trust em ambientes híbridos de nuvem, integrando o gerenciamento de segredos, a validação de políticas e a conformidade contínua ao ciclo de vida da infraestrutura.
Gerenciamento e visibilidade de custos

Tenha insights em tempo real sobre os gastos com a nuvem híbrida para otimizar o desempenho e conectar as decisões de investimento aos resultados do negócio.
Gerenciamento de acesso e identidade

Unifique o gerenciamento de identidades e segredos para implementar o princípio zero trust em toda a organização sem sacrificar a agilidade.
Gerenciamento de desempenho e resiliência da nuvem híbrida

Otimize o desempenho e a resiliência da nuvem híbrida para cumprir os SLAs e viabilizar as cargas de trabalho em escala empresarial.
DNS híbrido e gerenciamento de tráfego

Garanta a disponibilidade constante das aplicações e a resiliência entre regiões e nuvem para apoiar a continuidade dos negócios.
IBM Terraform

O IBM Terraform permite automatizar o provisionamento e o gerenciamento de infraestrutura por meio de uma abordagem de plataforma sistemática.A infraestrutura e as políticas são codificadas, compartilhadas, com versões distintas e executadas em um fluxo de trabalho padronizado e coerente em toda a infraestrutura, dos serviços de nuvem a data centers locais.

IBM Vault

O IBM Vault oferece uma camada de confiança centralizada para infraestrutura híbrida, gerenciando segredos, credenciais e criptografia em escala. Ele permite o acesso sob demanda baseado em identidade para fluxos de trabalho de infraestrutura automáticos e agênticos, integrando a confiança na forma como os sistemas operam e não somente na forma como as pessoas acessam esses sistemas. 

IBM Cloudability

O IBM Cloudability maximiza o valor comercial extraído de seus investimentos em nuvem, trazendo visibilidade e responsabilidade financeira para o modelo de gastos variável e baseado em consumo da nuvem pública.

50%
de aumento na cobertura do RDS
35%
de redução dos gastos com nuvem por meio do FinOps e automação de políticas
IBM® NS1 Connect

Os serviços de DNS gerenciados do IBM NS1 Connect oferecem conexões de DNS resilientes, rápidas e autoritativas para impedir interrupções na rede.

15%
melhoria na latência para usuários nos percentis 75 e 95
200
de redução de latência em milissegundos para usuários de cauda longa

Red Hat OpenShift

O Red Hat OpenShift prepara as organizações para inovar com práticas nativas da nuvem, acelerar o desenvolvimento de aplicações e estimular o crescimento. Com opções flexíveis de implementação e consumo, o Red Hat OpenShift oferece uma experiência de desenvolvimento uniforme e eficiente em toda a nuvem híbrida, conforme os requisitos e práticas modernas para Application Platforms voltadas para a segurança.

29%
de redução no tempo do ciclo de vida das aplicações, acelerando o tempo de lançamento
20%
mais produtividade dos desenvolvedores para maior eficiência
Red Hat Ansible Automation Platform

A Red Hat Ansible® Automation Platform transforma a TI liberando operações mais eficientes, resilientes e conectadas em toda a empresa. Uma solução única e confiável para orquestrar fluxos de trabalho críticos em escala, viabilizando os casos de uso de automação em qualquer ambiente de nuvem híbrida, para unificar equipes e processos para a conformidade.

58%
menos downtime não planejado para evitar riscos
65%
de implementação mais rápida de novos recursos computacionais

IBM Apptio

O IBM® Apptio prepara as organizações para o sucesso na gestão financeira da TI e no gerenciamento de ambientes de TI híbridos complexos, automatizando a ingestão e a estruturação de dados financeiros e operacionais. Isso proporciona visibilidade e insights baseados em dados para gerenciar e otimizar os gastos com a TI e demonstrar o valor e o impacto dela nos negócios.

20-25%
de racionalização do seu portfólio de aplicações
3-5%
do gasto de TI redirecionado de operação para crescimento, viabilizando investimentos em inovação
IBM Kubecost

O IBM® Kubecost prepara a sua equipe de DevOps para monitorar os gastos com a nuvem e o Kubernetes, otimizar os custos de infraestrutura e alinhar às diretrizes das políticas para uma entrega eficiente e em conformidade que nunca prejudica a inovação.  

Software IBM Z

Com a combinação de inteligência em tempo real com automação por meio dos agentes de IA, você pode aumentar a produtividade com economia, agilizar as operações e aprimorar as equipes com mais rapidez com novação de mainframe resiliente e aprimorada por IA.

* O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto nem serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner constituem as opiniões da organização de consultoria e Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.