Com tecnologias como mobilidade, IoT e nuvem, as organizações estão conectando tipos novos e diferentes de endpoints ao ambiente empresarial. Entretanto, a sofisticação dos ataques cibernéticos continua crescendo, sendo mais difícil garantir a segurança de todos os endpoints em toda a empresa. Isso geralmente é agravado pelo fato de que você pode não ter as habilidades e a experiência necessárias para gerenciar a segurança de endpoint internamente.