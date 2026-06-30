Nossa força de trabalho global altamente qualificada aproveita profunda expertise em IA e nuvem híbrida para impulsionar as transformações digitais e as operações de missão crítica dos clientes.Os IBMistas são essenciais para cumprir nossa missão, e nossa cultura é o que os impulsiona. Juntos, pensamos grande, ditamos o ritmo do nosso setor, firmamos parcerias e geramos impacto significativo.
Nossa fórmula de cultura dá vida à experiência de trabalho na IBM. Nosso propósito expressa por que existimos e o papel que desempenhamos na sociedade e no setor, enquanto nossos três valores fundamentais servem como os princípios que orientam nossa cultura e marca. Nossos Comportamentos de Crescimento orientam como nos apresentamos uns aos outros e aos nossos clientes e parceiros.
Ser o catalisador que faz o mundo funcionar melhor.
Eles dizem respeito a “como” agimos e nos apresentamos para impulsionar crescimento, inovação e inclusão. Alcançar o sucesso exige que reflitamos sobre as necessidades dos nossos clientes e como as estamos atendendo por meio de nossas ações.
Espera-se que todos os IBMistas contribuam para um ambiente de trabalho inclusivo, colaborativo, seguro e respeitoso, livre de discriminação, assédio, intimidação e retaliação. Baseamos esse compromisso em um ambiente de trabalho inclusivo que impulsiona o crescimento dos negócios, resultados empresariais sustentáveis e valor diferenciado para nossos clientes.
Temos o compromisso com alinhamento salarial e transparência em total conformidade com todas as leis antidiscriminação, promovendo um ambiente de remuneração justa e competitiva sem distinção de gênero, etnia ou outras características pessoais protegidas por lei. Avaliações estatísticas de alinhamento salarial são realizadas em todos os países com funcionários da IBM, reforçando nosso compromisso com nossas práticas de remuneração justa de longa data.