Nossa cultura

Espera-se que todos os IBMistas contribuam para um ambiente de trabalho inclusivo, colaborativo, seguro e respeitoso, livre de discriminação, assédio, intimidação e retaliação. Baseamos esse compromisso em um ambiente de trabalho inclusivo que impulsiona o crescimento dos negócios, resultados empresariais sustentáveis e valor diferenciado para nossos clientes.

Temos o compromisso com alinhamento salarial e transparência em total conformidade com todas as leis antidiscriminação, promovendo um ambiente de remuneração justa e competitiva sem distinção de gênero, etnia ou outras características pessoais protegidas por lei. Avaliações estatísticas de alinhamento salarial são realizadas em todos os países com funcionários da IBM, reforçando nosso compromisso com nossas práticas de remuneração justa de longa data.