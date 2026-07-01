A IBM mantém um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança (HSMS) abrangente, concebido para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e minimizar lesões e doenças relacionadas ao trabalho. O HSMS conta com certificação externa desde 2019, de acordo com a norma ISO 45001:2018, ressaltando nossa dedicação em manter um ambiente de trabalho seguro e saudável.



Oferecemos programas globais de apoio ao bem-estar físico, mental e financeiro, incluindo recursos confidenciais de saúde mental disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de programas de assistência aos funcionários. Esses programas inclusivos são personalizados para atender às necessidades de uma força de trabalho global. Iniciativas adicionais incluem treinamento em resiliência e ergonomia, além de ferramentas digitais que promovem hábitos saudáveis.