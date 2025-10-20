Uma vez IBMer, sempre IBMer. Como funcionário aposentado da IBM, agradecemos a você por dedicar seu tempo e seus talentos. Você tem o poder de fazer a diferença.
Você é aposentado da IBM e deseja participar do programa de doações e voluntariado? Inscreva-se para acessar o portal IBM Giving and Volunteerism. Você receberá um e-mail de confirmação com as próximas etapas.
Os aposentados da IBM têm um vasto histórico de doações e voluntariado. Incentivamos os aposentados a aproveitar esse legado e continuar a fazer a diferença em suas comunidades.
Use o portal IBM Giving and Volunteerism para monitorar as horas de voluntariado, ganhar recompensas de voluntário (anteriormente conhecidas como concessões de voluntário), fazer doações para causas de seu interesse e descobrir oportunidades de causar impacto com base em suas habilidades e paixões.
Entre em contato com support@benevity.com.
Entre em contato com engagement@ibm.com.
Envie um e-mail para engagement@ibm.com, e confirmaremos se seu perfil foi criado e ajudaremos você com uma senha temporária.
Procure a organização (causa) para a qual você deseja doar e selecione-a.
Armazenamos apenas uma quantidade mínima de informações pessoais (IP) no portal IBM Giving and Volunteerism para proteger sua privacidade.
Sim, siga as etapas acima para fazer uma doação com cartão de crédito. Em seguida, basta selecionar Doação recorrente no formulário de doação (em Escolher uma frequência de doação).
Se você doou por meio do portal IBM Giving and Volunteerism, poderá ver o progresso de sua doação em seu perfil, em Histórico de doações.
O IBM Matching Gifts Program é exclusivo para funcionários regulares.
Você pode indicar uma causa para ser adicionada ao portal:
1. Passe o mouse sobre Links rápidos no lado direito do menu superior.
2.Selecione Indicar uma causa nas opções suspensas.
3. Preencha o formulário com as informações necessárias sobre sua organização indicada. Essas informações serão usadas para encontrar sua organização e determinar sua elegibilidade para o programa. Quanto mais informações você puder fornecer, melhor.
4. Clique em Enviar, e sua indicação será colocada na fila para aprovação.
Passe o mouse sobre Voluntário no menu superior.
- Clique em Rastrear tempo de voluntariado.
- Preencha o formulário Rastrear voluntariado externo.
- Certifique-se de que a Moeda da doação esteja selecionada, para você ganhar recompensas de voluntário.
o Confirme os detalhes e clique em Enviar tempo do voluntário.
Não. Você só deve criar uma oportunidade de voluntariado se quiser que outros voluntários (funcionários ou aposentados da IBM) participem.
O uso de recompensas de voluntário é um processo de duas etapas:
1. Ganhe recompensas rastreando suas horas de voluntariado no portal IBM Giving and Volunteerism.
2. Doe suas recompensas de voluntário.
O motivo de ser um processo de duas etapas é que você pode doar suas recompensas para uma organização diferente daquela para a qual se ofereceu como voluntário ou pode doar suas recompensas para várias organizações.
1. Role para baixo até Conta de doação (no lado direito de seu dashboard).
2. Clique em Ver recompensas, e você verá as recompensas de voluntário que estão disponíveis e todas as que você usou no passado.
1. Pesquise a organização (causa) para a qual você deseja doar suas recompensas de voluntário.
2. Clique no perfil da causa.
3. Clique em Doar agora (botão azul).
4. Preencha o formulário e escolha Saldo da conta de doação como método de pagamento – isso indica que você deseja usar suas recompensas de voluntário em vez de usar um cartão de crédito.
5. Confirme os detalhes da doação e clique em Enviar.
Os dados anteriores estão disponíveis no portal IBM Giving and Volunteerism, nas informações do histórico de voluntariado. Acesse a página Histórico de voluntariado e role até o fim da página.
Se você seguiu estas instruções e seu(s) problema(s) permanece(m) sem solução, preencha este formulário para abrir um ticket de suporte.
Você tem alguma dúvida ou pergunta para a equipe IBM Giving and Volunteerism?