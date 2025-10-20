Os aposentados da IBM têm um vasto histórico de doações e voluntariado. Incentivamos os aposentados a aproveitar esse legado e continuar a fazer a diferença em suas comunidades.

Use o portal IBM Giving and Volunteerism para monitorar as horas de voluntariado, ganhar recompensas de voluntário (anteriormente conhecidas como concessões de voluntário), fazer doações para causas de seu interesse e descobrir oportunidades de causar impacto com base em suas habilidades e paixões.