Seguimos o Código de Conduta da RBA e exigimos que nossos fornecedores de primeira linha de hardware, software e serviços sigam o Código de Conduta da RBA ou um código semelhante, que contenha disposições sobre trabalho, saúde e segurança, requisitos ambientais, ética e sistemas de gerenciamento.



Desde 2010, exigimos que nossos fornecedores de primeira linha mantenham um sistema de gerenciamento social e ambiental alinhado ao Código da RBA. Com nossos requisitos de responsabilidade da cadeia de suprimentos, buscamos ajudar os fornecedores a desenvolver seu próprio recurso para ter sucesso nessas áreas.