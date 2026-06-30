O Conselho e seus comitês mantêm supervisão sobre as iniciativas de negócios responsáveis, interagindo com a alta gerência sobre gerenciamento de riscos e atividades, políticas e progresso nesses temas.
O Comitê Executivo Diretor de Negócios Responsáveis é um órgão multifuncional que se reúne trimestralmente para fornecer liderança e direcionamento sobre os principais temas de negócios responsáveis e metas de toda a organização. As prioridades de negócios responsáveis são integradas em toda a organização por meio de mecanismos de engajamento multifuncionais que levam insights e recomendações ao Comitê Diretor.
Na IBM, acreditamos que inovação e liderança são impossíveis sem assumir riscos. Também reconhecemos que a aceitação imprudente de riscos ou a falha em identificar e mitigar riscos de forma adequada pode impactar negativamente o valor para os acionistas. A supervisão dos processos de gerenciamento de riscos da IBM é uma responsabilidade compartilhada:
Todos os anos, os funcionários da IBM em todo o mundo participam do programa de Diretrizes de Conduta Empresarial (BCGs) da IBM para certificar seu entendimento dessas Diretrizes e renovar seu compromisso de fazer negócios com integridade. A política de BCG da IBM e o curso de certificação correspondente estão disponíveis em vários idiomas e abordam os dilemas éticos que os funcionários podem enfrentar no dia a dia.
Nossos canais internos de denúncia permitem que os funcionários relatem preocupações, incluindo suspeitas de violações de nossas BCGs e possíveis condutas antiéticas ou ilegais dentro da IBM. Canais de denúncia semelhantes foram estabelecidos para fornecedores, parceiros de negócios e outras partes apresentarem preocupações.