Governança empresarial responsável

Retrato de uma executiva em um ambiente de lounge com inspiração tecnológica

Supervisão de negócios responsáveis

O Conselho de Administração

O Conselho e seus comitês mantêm supervisão sobre as iniciativas de negócios responsáveis, interagindo com a alta gerência sobre gerenciamento de riscos e atividades, políticas e progresso nesses temas. 

O Comitê de Diretores e Governança Corporativa
Supervisiona políticas e práticas relacionadas à responsabilidade social corporativa, sustentabilidade e outros temas ambientais, sociais e de governança.
O Comitê de Remuneração Executiva e Recursos de Gerenciamento
Supervisiona os programas de remuneração da IBM e o engajamento dos funcionários como indicador da cultura da empresa, e analisa os programas de gerenciamento de talentos, inclusão e outros recursos de gerenciamento da IBM. 
O Comitê de Auditoria
Supervisiona os principais controles e processos relacionados aos dados ambientais, sociais e de governança divulgados publicamente, bem como a conformidade com requisitos legais e regulatórios.
Líderes da IBM em discussão

Comitê Executivo Diretor de Negócios Responsáveis

O Comitê Executivo Diretor de Negócios Responsáveis é um órgão multifuncional que se reúne trimestralmente para fornecer liderança e direcionamento sobre os principais temas de negócios responsáveis e metas de toda a organização. As prioridades de negócios responsáveis são integradas em toda a organização por meio de mecanismos de engajamento multifuncionais que levam insights e recomendações ao Comitê Diretor.

Gerenciamento de risco

Na IBM, acreditamos que inovação e liderança são impossíveis sem assumir riscos. Também reconhecemos que a aceitação imprudente de riscos ou a falha em identificar e mitigar riscos de forma adequada pode impactar negativamente o valor para os acionistas. A supervisão dos processos de gerenciamento de riscos da IBM é uma responsabilidade compartilhada:

  • O Conselho de Administração e seus Comitês são responsáveis pela supervisão dos processos e controles de gerenciamento de riscos da IBM e recebem regularmente relatórios da gerência sobre riscos relevantes e estratégias de mitigação. Os Comitês fornecem regularmente relatórios ao Conselho pleno sobre as áreas de risco pelas quais são responsáveis e outros riscos que possam surgir.
  • A gerência da IBM é responsável pela implementação e execução diárias dos processos e controles de gerenciamento de riscos, bem como por gerenciar e tratar os riscos identificados por meio da análise anual abrangente de riscos corporativos da IBM.
 
Mulher lidera sua equipe na estratégia para o próximo lançamento do novo produto

Ética empresarial

Todos os anos, os funcionários da IBM em todo o mundo participam do programa de Diretrizes de Conduta Empresarial (BCGs) da IBM para certificar seu entendimento dessas Diretrizes e renovar seu compromisso de fazer negócios com integridade. A política de BCG da IBM e o curso de certificação correspondente estão disponíveis em vários idiomas e abordam os dilemas éticos que os funcionários podem enfrentar no dia a dia.  

Nossos canais internos de denúncia permitem que os funcionários relatem preocupações, incluindo suspeitas de violações de nossas BCGs e possíveis condutas antiéticas ou ilegais dentro da IBM. Canais de denúncia semelhantes foram estabelecidos para fornecedores, parceiros de negócios e outras partes apresentarem preocupações. 

Veja as Diretrizes de Conduta Empresarial (BCGs) da IBM
Uma equipe de IBMistas colaborando