Todos os anos, os funcionários da IBM em todo o mundo participam do programa de Diretrizes de Conduta Empresarial (BCGs) da IBM para certificar seu entendimento dessas Diretrizes e renovar seu compromisso de fazer negócios com integridade. A política de BCG da IBM e o curso de certificação correspondente estão disponíveis em vários idiomas e abordam os dilemas éticos que os funcionários podem enfrentar no dia a dia.



Nossos canais internos de denúncia permitem que os funcionários relatem preocupações, incluindo suspeitas de violações de nossas BCGs e possíveis condutas antiéticas ou ilegais dentro da IBM. Canais de denúncia semelhantes foram estabelecidos para fornecedores, parceiros de negócios e outras partes apresentarem preocupações.