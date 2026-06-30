Compromisso com o respeito aos direitos humanos

Na base dos padrões e práticas de responsabilidade corporativa da IBM está nosso compromisso com o respeito aos direitos humanos.



Temos uma forte cultura de ética e integridade em toda a nossa cadeia de valor, orientada por um sistema de governança corporativa que promove transparência em nível global e conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis onde atuamos.



Nossa posição sobre direitos humanos é orientada por padrões internacionais, incluindo os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, a Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU.