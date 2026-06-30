A IBM atua em mais de 175 países ao redor do mundo. Nossa estratégia de nuvem híbrida e IA centrada em plataforma é executada por meio de quatro segmentos de negócios: software, consultoria, infraestrutura e financiamento. Como catalisador que faz o mundo funcionar melhor, estamos incorporando práticas responsáveis em todas as nossas operações e soluções para clientes. Colocamos a tecnologia em ação e ajudamos a acelerar o progresso, aumentando a produtividade, reduzindo custos, conservando recursos naturais e criando resultados positivos para as comunidades e os ambientes onde vivemos e trabalhamos.
Software
A IBM Software desenvolve tecnologia líder de mercado que entrega inovação e produtividade, com recursos para ajudar os clientes a prever, automatizar e modernizar seus ambientes. Entregamos esse valor em quatro grandes áreas. A Nuvem Híbrida (Red Hat), criada com tecnologias de código aberto, unifica ambientes locais, nuvens públicas, nuvens privadas e edge computing para escalar aplicações e IA. Os Dados, sustentados pelo watsonx com governança, conformidade e IA responsável integradas, permitem que os clientes usem seus dados em tempo real e incorporem IA pronta para uso empresarial em aplicações e processos de negócios. A Automação, incluindo o portfólio de FinOps com a Apptio, ajuda os clientes a gerar transparência, valor e redução de custos em tecnologia. Recursos como o HashiCorp Terraform permitem que os clientes operem e automatizem a TI para criar, implementar e gerenciar aplicações e infraestrutura híbridas. O Processamento de Transações impulsiona o IBM Z para entregar resiliência, escalabilidade, segurança, disponibilidade e detecção de fraudes em tempo real incomparáveis para cargas de trabalho essenciais. Os clientes podem usar IA e agentes de IA diretamente no IBM Z para simplificar as operações. Criada com arquitetura aberta, a IBM Software garante escolha, flexibilidade e capacidade de escalar a IA com confiança, maximizando o valor dos investimentos existentes.
Consulting
A IBM® Consulting oferece profundo conhecimento de domínio, técnico e do setor, com recursos líderes de mercado em transformação de negócios, implementação de tecnologia e serviços gerenciados. A Consulting projeta, cria e opera processos de tecnologia e negócios com base em arquiteturas abertas de nuvem híbrida, usando dados, IA generativa e automação para gerar eficiência e escala. Por meio da tecnologia da IBM e de soluções de parcerias do ecossistema, ajudamos os clientes a modernizar aplicações e incorporar e operacionalizar a IA em fluxos de trabalho em escala para alcançar retorno sobre o investimento mensurável. Nossa plataforma IBM Consulting Advantage e o método Garage permitem a cocriação com os clientes, implementando ativos digitais e soluções baseadas em IA que aceleram a transformação.
A IBM Infrastructure fornece soluções confiáveis e seguras para nuvem híbrida e é otimizada para incorporar IA a transações essenciais. A IBM desenvolve produtos considerando a facilidade de manutenção e atualização, além da reutilização, reciclabilidade e recuperabilidade dos materiais que os compõem. Sempre que possível, a Infrastructure projeta nossos produtos para que sejam eficientes em termos de energia, incorporem conteúdo reciclado e materiais ambientalmente preferíveis e facilitem a reutilização e a reciclagem no fim da vida útil do produto. O Global Asset Recovery Services (GARS) da IBM é responsável por remarketing externo de ativos IBM usados e ao fim do leasing, reutilização e realocação interna de ativos, além de fornecer um processo ambientalmente responsável para o descarte de equipamentos de TI sucateados.
O Financing facilita a aquisição de hardware, software e serviços pelos clientes IBM por meio de nossas soluções de financiamento. Os clientes podem devolver hardware à IBM para reutilização, revenda e reciclagem. Isso reduz o desperdício e facilita upgrades para hardware mais eficiente em termos de energia e menos custoso para os clientes IBM. Os acordos de financiamento são predominantemente para produtos ou serviços essenciais às operações de negócios dos usuários finais e dão suporte à estratégia de nuvem híbrida e IA da IBM.