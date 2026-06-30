Software

A IBM Software desenvolve tecnologia líder de mercado que entrega inovação e produtividade, com recursos para ajudar os clientes a prever, automatizar e modernizar seus ambientes. Entregamos esse valor em quatro grandes áreas. A Nuvem Híbrida (Red Hat), criada com tecnologias de código aberto, unifica ambientes locais, nuvens públicas, nuvens privadas e edge computing para escalar aplicações e IA. Os Dados, sustentados pelo watsonx com governança, conformidade e IA responsável integradas, permitem que os clientes usem seus dados em tempo real e incorporem IA pronta para uso empresarial em aplicações e processos de negócios. A Automação, incluindo o portfólio de FinOps com a Apptio, ajuda os clientes a gerar transparência, valor e redução de custos em tecnologia. Recursos como o HashiCorp Terraform permitem que os clientes operem e automatizem a TI para criar, implementar e gerenciar aplicações e infraestrutura híbridas. O Processamento de Transações impulsiona o IBM Z para entregar resiliência, escalabilidade, segurança, disponibilidade e detecção de fraudes em tempo real incomparáveis para cargas de trabalho essenciais. Os clientes podem usar IA e agentes de IA diretamente no IBM Z para simplificar as operações. Criada com arquitetura aberta, a IBM Software garante escolha, flexibilidade e capacidade de escalar a IA com confiança, maximizando o valor dos investimentos existentes.