O IBM z/OS Workload Interaction Navigator permite interpretar dados da infraestrutura do IBM z/OS Workload Interaction Correlator. Essa infraestrutura foi projetada para ser consumida pelos exploradores do z/OS e do middleware e para determinar como os dados resumidos de cada explorador são gerados, permitindo, assim, definir e correlacionar dinamicamente anomalias de desempenho díspares e específicas do cliente, sem nenhuma política predefinida. Você pode examinar as atividades de cargas de trabalho correlacionadas para ajudar a implicar a atividade causal enquanto exonera as outras.