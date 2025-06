Este programa de aprendizado inclui caminhos para adquirir o conhecimento necessário como administrador de sistemas de mainframe. Essas trilhas contêm mais de 300 horas de treinamento prático, no seu próprio ritmo, com tópicos básicos e avançados. As qualificações incluem administração de sistemas z/OS, CICS, Db2, IMS etc. Ganhe badges digitais Credly reconhecidos pelo setor para oferecer um diferencial em termos de habilidade aos empregadores no início de sua carreira.