Os bancos de dados de mainframe são essenciais para oferecer alto desempenho e escalabilidade para gerenciar grandes volumes de dados e transações com eficiência. A solução garante confiabilidade e disponibilidade para aplicações críticas, segurança avançada para dados confidenciais, integração perfeita de dados e suporte robusto para processamento de transações em grande escala.
Além disso, os bancos de dados implementados em mainframes IBM® Z ajudam a manter a conformidade regulatória com trilhas de auditoria completas, tornando-os vitais para o gerenciamento seguro, eficiente e confiável de dados em grandes empresas.
Os dois principais bancos de dados implementados em mainframes IBM Z são o IBM® Db2 for z/OS e o IMS. Com o Db2 for z/OS, você pode definir e manipular seus dados usando a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). O software de banco de dados IMS armazena, gerencia e processa com segurança e confiança seus dados mais críticos.
O Db2 for z/OS é um banco de dados corporativo de mainframe que gerencia os principais dados comerciais e oferece suporte às principais aplicações de negócios de uma organização. Ele atende milhares de clientes e milhões de usuários, oferecendo disponibilidade contínua, escalabilidade e alta segurança.
Quando se trata de modernização de banco de dados de mainframe, as organizações que usam o IBM Db2 for z/OS podem seguir várias estratégias para aprimorar suas habilidades de banco de dados e se alinhar aos requisitos modernos de TI e negócios.
IBM Db2 AI for z/OS
Melhore o desempenho operacional e mantenha a integridade de seu sistema Db2 for z/OS oferecendo recursos como otimização de SQL, avaliação do sistema (aprimorada com insights de desempenho) e controle de conexão distribuída.
Db2 for z/OS Data Gate e Data Gate on Cloud
O IBM® Db2 Data Gate sincroniza dados do Db2 for z/OS para nuvem híbrida, análise de dados e iniciativas de IA com custo e esforço reduzidos. As aplicações podem acessar uma cópia sincronizada e transacionalmente consistente dos dados do Db2 for z/OS hospedados em um sistema separado, suportando diversas plataformas, incluindo implementações de nuvem pública, local e nuvem privada.
Com o Data Gate on Cloud, dados corporativos valiosos do Db2 for z/OS podem ser levados para um ambiente Db2 Warehouse SaaS para acesso direto ou acesso no lakehouse do watsonx.data por meio de um conector Db2 para Presto.
Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Um componente de alto desempenho intimamente integrado ao Db2 for z/OS que fornece processamento de alta velocidade de consultas complexas de Db2 para oferecer suporte a cargas de trabalho analíticas e relatórios críticos para os negócios.
IBM Db2 Query Management Facility
Gerencia facilmente processos em lote que devem coexistir e compartilhar recursos com um ou mais sistemas de transações on-line do IBM® CICS. Crie trabalhos em lote que usam solicitações de controle para liberar e, posteriormente, realocar recursos associados a aplicações CICS.
IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
Uma experiência separada de gerenciamento de dados pode ser instalada e ativada sobre o Unified Management Server. Essa interface gráfica baseada em navegador oferece recursos distintos para gerenciar subsistemas do z/OS. O produto baseado em funções moderniza o gerenciamento do Db2 for z/OS, permitindo que os desenvolvedores provisionem instâncias, criem aplicações, façam alterações e as enviem para aprovação. Serviços como descoberta e operações podem ser acessados por meio do IBM® Unified Management Server for z/OS, e todos os recursos do Db2 DevOps Experience podem ser acessados por meio da interface IBM® Unified Experience for z/OS .
Aprimore o desempenho do IMS com ferramentas de gerenciamento de banco de dados e transações específicas de aplicativos sob demanda.
IMS Database Manager
A plataforma de aplicações armazena, gerencia e processa seus dados mais críticos com segurança e confiança. Com o IMS Database VUE, você pode gerenciar o crescimento com eficiência com esta solução de servidor de dados IMS do tamanho certo, oferecida com uma única cobrança.
IMS Enterprise Suite
Oferece suporte a tecnologias de integração aberta para permitir o desenvolvimento de novas aplicações e ampliar o acesso às transações e dados do IMS. Ele fornece interfaces padrão fáceis de usar, simplifica a geração de metadados do IMS, facilita o desenvolvimento de aplicações e expande o acesso ao IMS.
O IMS Enterprise Suite está disponível para clientes do IMS sem custo adicional.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Um conjunto integrado de ferramentas para permitir que sua organização gerencie bancos de dados IMS com funções completas em uma única solução. Oferece recursos para ajudar a garantir que seus bancos de dados estejam ajustados e operacionais, garantindo a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Uma ferramenta usada para reorganizar bancos de dados grandes, de alta disponibilidade e com todas as funções do IMS. Integra vários utilitários do IMS e oferece recursos para ajudar a manter os bancos de dados ajustados e operacionais.
Esse pacote de soluções ajuda a reduzir a complexidade operacional e o impacto da reorganização do banco de dados nos recursos do sistema. A integração com o IBM® Management Console for IMS and Db2 for z/OS fornece uma interface web para as tarefas de administrador de banco de dados.
IMS Fast Path Solution Pack for z/OS
Uma ferramenta que fornece utilitários abrangentes e fáceis de usar para ajudar os administradores a analisar, manter e ajustar bancos de dados IMS Fast Path, incluindo recursos que ajudam a aumentar a disponibilidade do sistema.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Um pacote de softwares que ajuda a reduzir a complexidade operacional e o impacto do backup e da recuperação do banco de dados nos recursos do sistema. Ele combina um conjunto de produtos IBM que permite o backup e recuperação simultâneos de vários conjuntos de dados e áreas Fast Path (em ambientes IBM® Parallel Sysplex e outros).
IMS Performance Analyzer for z/OS
Essa ferramenta do IMS oferece relatórios abrangentes sobre o desempenho das transações e o uso de recursos do sistema para seus sistemas IMS Database e IMS Transaction Manager. Fornece detalhes sobre o desempenho do sistema IMS para monitoramento, ajuste, gerenciamento de níveis de serviço, análise de tendências e planejamento de capacidade.
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
Um software de ferramentas de monitoramento de desempenho para cargas de trabalho do IMS, que fornece um único ponto de controle no Parallel Sysplex e monitora transações TCP/IP do IBM® IMS Connect. Faz parte da linha de softwares IBM® OMEGAMON .
IMS Problem Investigator for z/OS
Uma ferramenta de análise de log para todas as tarefas de determinação de problemas do IMS. Identifica e soluciona problemas de forma mais rápida e fácil com um avançado auxílio de análise de problemas para sistemas IMS Database e IMS Transaction Management.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
Uma ferramenta abrangente que verifica a lógica do programa de aplicações, interfaces de aplicações IMS, atividade de teleprocessamento, blocos de controle de formato 3270 e atividade de banco de dados. Simula o comportamento das aplicações e gera relatórios com informações detalhadas sobre as transações processadas.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
Uma ferramenta que mantém a integridade dos dados dos bancos de dados do IMS e reduz o tempo necessário para recuperar bancos de dados de entrada de dados (DEDB) após uma falha de reinicialização de emergência do IMS.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Uma ferramenta que fornece uma maneira de analisar o desempenho do buffer pool do banco de dados para trabalhos em lote do IMS e subsistemas do IMS. Ele proporciona relatórios de análise estatística que ajudam a avaliar os atuais buffer pools de banco de dados de trabalhos em lote e on-line do IMS.
IMS Cloning Tool for z/OS
Uma ferramenta que facilita a clonagem rápida de subsistemas e bancos de dados do IMS para aumentar a disponibilidade dos dados. Por meio da tecnologia de cópia rápida combinada com automação e esforços manuais reduzidos, a ferramenta de clonagem do IMS ajuda a aumentar a produtividade. Também pode diminuir significativamente o downtime on-line da produção e os custos de criação de uma cópia exata ou da clonagem de um subsistema e banco de dados do IMS.
IMS Program Restart Facility for z/OS
Uma ferramenta que automatiza o processamento de ponto de verificação, backout e reinicialização dos programas de mensagens em lote do IMS e dos programas em lote DLI/DBB do IMS. Ela gerencia o processo de seleção de ID de ponto de verificação identificando o conjunto de dados de log correto a ser usado e criando programaticamente o trabalho de reinicialização.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
Um servidor de aplicações que consolida informações sobre seu IMS e Db2 for z/OS em uma interface web gráfica unificada e intuitiva. Essa interface é usada em um cliente para se conectar a diferentes serviços no z/OS.A solução pode acelerar a análise do seu ambiente z/OS e reduzir a necessidade de skills avançadas de mainframe.
IBM Common Services Library for z/OS
Um software sem custo que contém vários componentes e funções comuns relacionadas à infraestrutura, obrigatórias e compartilhadas entre ferramentas selecionadas do IBM IMS. Ele compartilha essas funções entre produtos, em vez de incluir essa funcionalidade separadamente.
Use ferramentas e processos padronizados para simplificar e acelerar a inovação de software, proporcionando uma experiência de desenvolvedor consistente e mais produtiva.
Modernize aplicações de mainframe com práticas de DevOps e ferramentas de desenvolvimento modernas que incluem IA generativa.
Use aprendizado de máquina para converter dados de cada transação em insights em tempo real.