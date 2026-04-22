Os bancos de dados de mainframe são essenciais para oferecer alto desempenho e escalabilidade para gerenciar grandes volumes de dados e transações com eficiência. A solução garante confiabilidade e disponibilidade para aplicações críticas, segurança avançada para dados confidenciais, integração perfeita de dados e suporte robusto para processamento de transações em grande escala.

Além disso, os bancos de dados implementados em mainframes IBM® Z ajudam a manter a conformidade regulatória com trilhas de auditoria completas, tornando-os vitais para o gerenciamento seguro, eficiente e confiável de dados em grandes empresas.