O IBM Z Operations Unite é uma plataforma com IA que simplifica as operações de mainframe ao unificar fluxos de trabalho, priorizar eventos e avaliar o impacto nos negócios. Ela agrega, correlaciona e contextualiza eventos e dados para ajudar as equipes a tomar decisões mais rápidas e com mais confiança, maximizando a resiliência e reduzindo o downtime das aplicações em uma solução única e simplificada.