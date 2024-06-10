Gerencie o desempenho do z/OS Connect com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS 

Monitore e trace o perfil de suas chamadas de API e serviços de back-end em um ambiente de API moderno
As APIs são a interface entre os recursos de seu z/OS e o mundo externo. O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite que seus analistas de desempenho gerenciem e otimizem seu ambiente de API de mainframe e tracem o perfil das solicitações que chegam ao seu sistema para obter geração de relatórios gerenciais essenciais e planejamento de recursos.

 
Benefícios
Otimize seu ambiente e suas solicitações de perfis

Acesse informações críticas sem dificuldades, como fatores significativos da demanda, taxas de API e tempo de resposta, níveis de serviço e muito mais. Gere relatórios e tendências dos índices de chamadas ao longo do tempo por API, sistema, servidor, serviço, SOR ou qualquer outro indicador-chave disponível.
Economize tempo e resolva os problemas rapidamente

Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real, e recursos de detalhamento baseados no contexto para maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS aplica seu conhecimento especializado e inteligência artificial incorporados para extrair automaticamente esses insights e fornecê-los em uma interface gráfica intuitiva. Isso elimina a necessidade de esforços manuais demorados de codificação, amplia consideravelmente a expertise no domínio e acelera o aprendizado sobre essa nova área da infraestrutura z/OS.

Geração de relatórios em nível de empresa Tempo de resposta versus taxa de transações Mapeamento de chamadas de API para serviço Dados do provedor da API e do solicitante da API Detalhe do SOR

 

Detalhes do solicitante da API Personalização dinâmica de relatórios Dashboards compartilhados personalizados AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos Total Economic Impact do IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
A Forrester Consulting realizou um estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Intellimagic Vision para z/OS para organizações em termos de redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
Modernização da análise de desempenho do z/OS Connect
Esse webinar apresenta conceitos para ajudar a modernizar sua análise dos dados do z/OS Connect e obter insights sobre como gerenciar servidores, acompanhar o crescimento das APIs e analisar dados de desempenho.
Como entender as cargas de trabalho de suas APIs que determinam a utilização dos recursos de seu sistema
Esse blog ajudará você a entender a atividade das APIs do z/OS Connect de seu sistema para ajudá-lo a gerenciar os níveis de serviço e a demanda por recursos do sistema.
Dê o próximo passo

Se estiver realizando uma pesquisa de produto, precisar de serviços de emergência ou quiser conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudá-lo, conte com a ajuda dos nossos especialistas.

