As APIs são a interface entre os recursos de seu z/OS e o mundo externo. O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite que seus analistas de desempenho gerenciem e otimizem seu ambiente de API de mainframe e tracem o perfil das solicitações que chegam ao seu sistema para obter geração de relatórios gerenciais essenciais e planejamento de recursos.
Acesse informações críticas sem dificuldades, como fatores significativos da demanda, taxas de API e tempo de resposta, níveis de serviço e muito mais. Gere relatórios e tendências dos índices de chamadas ao longo do tempo por API, sistema, servidor, serviço, SOR ou qualquer outro indicador-chave disponível.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real, e recursos de detalhamento baseados no contexto para maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS aplica seu conhecimento especializado e inteligência artificial incorporados para extrair automaticamente esses insights e fornecê-los em uma interface gráfica intuitiva. Isso elimina a necessidade de esforços manuais demorados de codificação, amplia consideravelmente a expertise no domínio e acelera o aprendizado sobre essa nova área da infraestrutura z/OS.
Sua gerência comercial e técnica precisa ver suas cargas de trabalho em termos significativos. O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS tem mais de 30.000 relatórios compartilháveis criados previamente, dashboards personalizados, gráficos e relatórios para ajudar a melhorar a comunicação e o planejamento entre a empresa e a TI.
Ver a taxa geral de transações e os tempos de resposta ao mesmo tempo ajuda você a restringir o espaço do problema em caso de problemas ou traçar o perfil de suas cargas de trabalho para análise de tendências. Também é possível ver o detalhamento do tempo de resposta em componentes, como o tempo gasto no sistema de registro (SOR). Visualize os dados de forma tão granular quanto você precisar.
Muitas chamadas de API invocam um único serviço, mas esse nem sempre é o caso. O detalhamento visual de uma API específica até os serviços invocados permite que você investigue alterações ou problemas no nível do serviço ou do SOR. Os volumes de chamadas, tempos de resposta e filtros estão disponíveis em qualquer nível no IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS.
As APIs possibilitam o acesso a recursos do mainframe (como fornecedor) ou permitem que a aplicação no mainframe requisite dados fora da plataforma (como solicitante). O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS torna intuitiva a análise e a geração de relatórios para ambos os tipos. Nos casos em que existem diferenças, como o componente de tempo de resposta relatado, todas as principais métricas são fornecidas.
Uma compreensão completa das aplicações de seu provedor de API requer um conhecimento dos sistemas back-end invocados. Com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS, é possível mapear os serviços para o identificador do sistema de registro (SOR) e o recurso do sistema de registro para identificar a região e a transação invocada por um determinado serviço.
Ao analisar as chamadas de API feitas fora da plataforma pela sua aplicação no mainframe, é importante saber quem realizou as chamadas, o endpoint, as informações da carga útil, os volumes de chamadas e os tempos de resposta. Com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS, todos esses dados estão disponíveis e podem ser apresentados em formatos tabular ou de gráfico para atender às suas necessidades.
Aproveite os recursos avançados de personalização de relatórios para uma análise rápida, sem programação ou etapas complicadas, e visualize os dados relevantes que você precisa. As opções de personalização intuitivas abrangem o tipo de relatório, o nível de síntese, a filtragem e as comparações de intervalos.
Os dashboards personalizados coletam e exibem rapidamente visualizações em tempo real de qualquer coleção de métricas de seu interesse. Quando compartilhados, eles incentivam a colaboração e oferecem uma fonte de verdade comum para toda a organização. Você pode expandir qualquer relatório e usar recursos de detalhamento para análise adicional das métricas necessárias.
Entre as vantagens de adotar um modelo de nuvem estão a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto no local), pouca configuração (apenas para transmissão de dados do SMF), liberação de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
