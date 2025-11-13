Gerencie gerenciadores de filas e atividades do MQ com o IBM Z IntelliMagic Vision
O IBM Z IntelliMagic Vision permite que analistas de desempenho gerenciem e otimizem suas configurações e atividades do MQ no z/OS com mais eficácia e eficiência, além de avaliar proativamente a integridade de seus gerenciadores de filas.
Tenha acesso a insights de integridade integrados que avaliam centenas de métricas críticas para identificar proativamente os riscos à integridade e ao desempenho de suas aplicações. A detecção de anomalias derivada da IA destaca alterações estatisticamente relevantes, acelerando a solução de problemas.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real, e recursos de detalhamento baseados no contexto para maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision oferece uma maneira eficaz de direcionar sua análise e gerar relatórios interativos. Você pode usar detalhamentos sensíveis ao contexto para facilitar o acesso rápido e direcionado aos dados do MQ para gerenciar, ajustar e otimizar seu ambiente.
O desempenho responsivo do MQ depende de dados na memória, por isso o gerenciamento do buffer pool é importante. O IBM Z IntelliMagic Vision avalia automaticamente cada buffer pool em cada gerenciador de filas para identificar áreas para investigação e as apresenta em vermelho, amarelo ou verde. Os recursos de drill-down facilitam análises adicionais.
A visualização do número de solicitações por tipo de comando MQ ajuda a definir uma referência para a carga de trabalho e a identificar quaisquer alterações relevantes nessa carga. A visibilidade desses dados pode mostrar o volume de solicitações de mensagens PUT para as filas, quais gerenciadores de filas têm mais atividade, o perfil da hora do dia, entre outras informações.
As visualizações das utilizações do buffer pool no período podem indicar quando esses valores estão se aproximando dos limites que indicam a necessidade de desinstar o disco automaticamente.
É essencial ter uma infraestrutura de registros MQ eficiente para garantir a recuperação e o retrocesso (principalmente por mensagens persistentes) sem afetar o desempenho contínuo. As métricas do gerenciador de registros podem mostrar o volume de dados registrados e ajudar a identificar quaisquer gargalos no processamento de registros.
Os dados contábeis do MQ trazem métricas detalhadas das atividades em vários níveis, que são inestimáveis para os especialistas em desempenho ao investigarem os problemas da aplicação e realizarem ajustes de desempenho. Este exemplo de taxas de comando por nome de fila mostra as distribuições em vários tipos de filas.
Outro nível de detalhe encontrado nos dados contábeis do MQ é o tipo de trabalho que chama o MQ ("tipo de conexão"). Neste exemplo, as duas principais direcionadores da CPU do MQ são o trabalho que chega do CICS e os iniciadores de canal.
Podem ser feitos outros tipos de análise sobre as métricas como CPU e tempos decorridos por chamada. Embora os números absolutos sejam pequenos, essa visualização indica que o tempo de CPU por chamada MQGET para trabalho proveniente do IMS é aproximadamente o dobro do tempo de outros tipos de trabalho.
Os recursos de personalização de relatórios para combinar diversas variáveis e analisar possíveis correlações podem ajudar muito na análise, como neste exemplo. Em muitas soluções atuais que utilizam catálogos de relatórios estáticos, essa análise demanda um trabalho de programação para criar um novo relatório.
Mesmo com grandes volumes de dados contábeis do MQ, a navegação dinâmica e os recursos de detalhamento baseados em contexto permitem que você se concentre em um subconjunto específico de dados. Neste exemplo, detalhamentos no trabalho originado no CICS, classificados pela ID da transação do CICS, analisam o comprimento das mensagens que estão sendo "PUT" (inseridas) por transação.
Entre as vantagens de adotar um modelo de nuvem estão a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto no local), pouca configuração (apenas para transmissão de dados do SMF), liberação de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.