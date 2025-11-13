Gerencie o desempenho do MQ para z/OS com o IBM Z IntelliMagic Vision

Gerencie gerenciadores de filas e atividades do MQ com o IBM Z IntelliMagic Vision
Infográfico com a descrição da conexão entre os dados de comando do MQ, os dados do MQPUT e a integridade do buffer pool

 

O IBM Z IntelliMagic Vision permite que analistas de desempenho gerenciem e otimizem suas configurações e atividades do MQ no z/OS com mais eficácia e eficiência, além de avaliar proativamente a integridade de seus gerenciadores de filas.

 
Benefícios
Analise e evite riscos de forma proativa

Tenha acesso a insights de integridade integrados que avaliam centenas de métricas críticas para identificar proativamente os riscos à integridade e ao desempenho de suas aplicações. A detecção de anomalias derivada da IA destaca alterações estatisticamente relevantes, acelerando a solução de problemas.
Economize tempo e resolva os problemas rapidamente

Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real, e recursos de detalhamento baseados no contexto para maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision oferece uma maneira eficaz de direcionar sua análise e gerar relatórios interativos. Você pode usar detalhamentos sensíveis ao contexto para facilitar o acesso rápido e direcionado aos dados do MQ para gerenciar, ajustar e otimizar seu ambiente.

Avaliação automática da integridade do gerenciador de filas Analise as cargas de trabalho do gerenciador de filas Utilizações do buffer pool Infraestrutura de registro MQ Veja a atividade pelo nome da fila

 

CPU por direcionadores de carga de trabalho CPU por chamada MQ Compare e correlacione várias métricas Isole os perfis de comprimento de mensagem por transações do CICS AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos
Veja a análise no dashboard do desempenho do sistema, revelando correlações entre métricas como uso da CPU, trabalho em lote, desempenho do buffer pool, entre outras.
Otimização do desempenho do MQ com insights de dados SMF
Conheça as melhores práticas para aprimorar sua análise de dados de estatísticas do MQ (SMF 115) e contabilidade (SMF 116), abordando desafios como volumes de dados e ferramentas isoladas para liberar todo o potencial dos insights do MQ.
Obtendo insights a partir de dados de estatísticas do MQ no SMF 115
Otimize o desempenho do MQ analisando dados SMF 115/116, monitorando buffer pools e usando o IBM Z IntelliMagic Vision para insights proativos.
Aumente o valor que você extrai dos dados do MQ SMF por meio de uma abordagem modernizada
Explore a modernização das análises de dados do MQ SMF para ter melhores insights. Conheça interfaces intuitivas e detalhamentos dinâmicos sobre os dados contábeis e estatísticas do MQ aprimorando a solução de problemas com avaliações de integridade classificadas e análise interativa.
Usando o zHyperWrite para melhorar o desempenho do registro em log do MQ
O zHyperWrite melhora o desempenho do registro em log do MQ ao acelerar o espelhamento e reduzir pela metade os tempos de resposta, resultando em uma melhoria de 54% em um grande ambiente de MQ.
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