O IBM Z IntelliMagic Vision é compatível com os registros de solicitações do WebSphere Liberty para z/OS (SMF 120 subtipo 11), para que você possa acompanhar o tempo de resposta da solicitação e o consumo de recursos. Esses registros fornecem métricas detalhadas em nível de solicitação sobre onde o trabalho é executado e a natureza do trabalho, incluindo o consumo do processador, bytes retornados e tempos de resposta.

Esses dados de requisição HTTP podem ser uma fonte rica de insights de desempenho, mas seu volume pode tornar a análise desafiadora ao usar abordagens tradicionais. Navegação dinâmica e análises sensíveis ao contexto permitem que os analistas concentrem suas análises para extrair grande valor desses dados e identificar insights a partir de métricas de tempo e atividade, otimizando o desempenho e a eficiência das cargas de trabalho do Liberty.