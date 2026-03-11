Monitore e crie perfis de solicitações do Liberty no z/OS com o IBM Z IntelliMagic Vision
Acesse informações críticas, como motivações significativas da demanda, CPU e volume de solicitações. Faça solicitações de perfil e navegue com facilidade no seu ambiente do Liberty em uma visão unificada com todo o seu ambiente do z/OS de ponta a ponta.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Deixe que os recursos de detalhamento baseados em contexto ajudem você a maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision é compatível com os registros de solicitações do WebSphere Liberty para z/OS (SMF 120 subtipo 11), para que você possa acompanhar o tempo de resposta da solicitação e o consumo de recursos. Esses registros fornecem métricas detalhadas em nível de solicitação sobre onde o trabalho é executado e a natureza do trabalho, incluindo o consumo do processador, bytes retornados e tempos de resposta.
Esses dados de requisição HTTP podem ser uma fonte rica de insights de desempenho, mas seu volume pode tornar a análise desafiadora ao usar abordagens tradicionais. Navegação dinâmica e análises sensíveis ao contexto permitem que os analistas concentrem suas análises para extrair grande valor desses dados e identificar insights a partir de métricas de tempo e atividade, otimizando o desempenho e a eficiência das cargas de trabalho do Liberty.
Os detalhamentos em tempo real e sensíveis ao contexto nos dados do Liberty aceleram a identificação e a resolução de problemas e eliminam a necessidade de programação de relatórios personalizados. Neste exemplo, a análise detalhada de um URI específico mostra que o tempo de resposta dispara independentemente das taxas de solicitação e do tempo de CPU consumido.
Os relatórios de interface em tempo real podem ser facilmente personalizados por meio de uma caixa de diálogo interativa para visualizar os dados que você deseja da maneira que deseja; este exemplo mostra a interface de edição de relatórios com uma visão de amostra do uso do GCP e zIIP por nome do trabalho do servidor. As variáveis personalizáveis incluem tipo de visualização de relatórios, origem dos dados, variáveis, condições, valores dos eixos x e y e muito mais.
Entender o comportamento típico de suas aplicações ajuda você a reconhecer quando ocorrem mudanças que podem levar a problemas. Traçar o perfil de suas cargas de trabalho ao longo do tempo ajuda a determinar se as mudanças são tendências típicas de vários dias, semanas ou meses. Gráficos e tabelas predefinidos estão disponíveis para visualizar os dados da solicitação resumidos por níveis de granularidade de sistema, servidor, classe de transação, usuário ou URI.
Visualizar a taxa geral de solicitações e os tempos de resposta na mesma tela permite restringir o espaço de problemas em caso de falhas ou analisar o perfil das suas cargas de trabalho em busca de tendências. Você também pode ver quanto do tempo de resposta é tempo de CPU. Visualize os dados de forma tão granular quanto você precisar.
A visualização do tempo de CPU de uso geral (GCP) e do tempo do zIIP consumido fornece insights valiosos para a otimização de recursos e análise de problemas, facilitando a tomada de decisão e aprimorando o desempenho. Se você tiver classes de transação WLM definidas, também poderá visualizar o tempo de GCP e zIIP do enclave, pois as solicitações invocam recursos em outros subsistemas (por exemplo, Db2). Visualize os dados de forma tão granular quanto você precisar.
Mude de visualizações de gráfico para visualizações tabulares e resuma os dados de maneiras mais relevantes para sua tarefa imediata. Esse relatório predefinido e personalizável com as principais métricas de transações por URI mostra as principais métricas de tempo de CPU, taxas de transações e tempos de resposta, com mais detalhes, incluindo a proporção de tempo de resposta do enclave, que ajuda a verificar se os objetivos de WLM estão sendo atingidos.
Relatórios predefinidos para detecção de alterações ajudam você a reconhecer quando ocorrem alterações estatisticamente significativas em suas principais métricas, como taxas de solicitação, tempos de resposta ou consumo de CPU. Os detalhamentos permitem ver os padrões de uso que antecederam a mudança. O relatório abaixo mostra as alterações no nível do URI. Também estão incluídos relatórios para níveis de granularidade de sistema, servidor, classe de transação e usuário.
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