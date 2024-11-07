O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS é compatível com métricas de transações capturadas nos registros de resumo ("índice de transação") do IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo de registro x"CA01") ou nos registros de logs de transações do BMC AMI Ops Monitor for IMS (tipo de registro x"FA"). Esses dados de transações podem ser uma excelente fonte de insights de desempenho, mas seu volume pode dificultar a análise ao usar abordagens tradicionais. A navegação dinâmica e os detalhamentos sensíveis ao contexto permitem que os analistas concentrem suas análises para extrair um ótimo valor desses dados e identificar insights de tempo e métricas de atividades para otimizar o desempenho e a eficiência das cargas de trabalho de transações do IMS.