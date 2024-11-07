Gerencie o desempenho do IMS com o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitore e crie perfis de transações e desempenho do IMS com o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Uma ilustração de IU híbrida de capturas de tela do Intellimagic

O IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS oferece uma ótima visibilidade das cargas de trabalho das transações de PA e FA do IMS, permitindo que os analistas de desempenho gerenciem e otimizem essas cargas de trabalho de forma eficaz.
Benefícios
Otimize seu ambiente e suas solicitações de perfis

Acesse informações críticas, como motivações significativas da demanda, CPU e volume de transações. Faça solicitações de perfil e navegue facilmente pelo seu ambiente do IMS em uma visão unificada com todo o seu ambiente z/OS de ponta a ponta.
Economize tempo e resolva os problemas rapidamente

Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Deixe que os recursos de detalhamento baseados em contexto ajudem você a maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS é compatível com métricas de transações capturadas nos registros de resumo ("índice de transação") do IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo de registro x"CA01") ou nos registros de logs de transações do BMC AMI Ops Monitor for IMS (tipo de registro x"FA"). Esses dados de transações podem ser uma excelente fonte de insights de desempenho, mas seu volume pode dificultar a análise ao usar abordagens tradicionais. A navegação dinâmica e os detalhamentos sensíveis ao contexto permitem que os analistas concentrem suas análises para extrair um ótimo valor desses dados e identificar insights de tempo e métricas de atividades para otimizar o desempenho e a eficiência das cargas de trabalho de transações do IMS.

Fácil detalhamento de dados em tempo real Detecte desequilíbrios entre subsistemas Personalização de relatórios sem dificuldades Milhares de relatórios criados previamente Crie e compartilhe dashboards personalizados Visibilidade integrada no z/OS
Principais transações por CPU Principais transações por volume de transações Visão do CPU por transação Componentes de tempo por código de transação Ver métricas de atividades do IMS AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos Total Economic Impact of IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade sobre as operações da infraestrutura do z/OS.
Otimize o gerenciamento de desempenho de transações do IMS
Com esse webinar, que abrange os mais recentes avanços no gerenciamento de desempenho de transações do IMS, fique à frente no cenário em constante evolução da análise de dados do IMS.
Dê o próximo passo

Não importa se você está fazendo uma pesquisa de produto, se precisa de serviços de emergência ou se quer conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudar, conte com a ajuda dos nossos especialistas.

 Agende uma demonstração em tempo real Inscreva-se para receber o boletim informativo
Outras maneiras de explorar Documentação Suporte Centro de demonstração Portfólio de produtos do IBM Z AIOps