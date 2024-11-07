O IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS oferece uma ótima visibilidade das cargas de trabalho das transações de PA e FA do IMS, permitindo que os analistas de desempenho gerenciem e otimizem essas cargas de trabalho de forma eficaz.
Acesse informações críticas, como motivações significativas da demanda, CPU e volume de transações. Faça solicitações de perfil e navegue facilmente pelo seu ambiente do IMS em uma visão unificada com todo o seu ambiente z/OS de ponta a ponta.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Deixe que os recursos de detalhamento baseados em contexto ajudem você a maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS é compatível com métricas de transações capturadas nos registros de resumo ("índice de transação") do IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo de registro x"CA01") ou nos registros de logs de transações do BMC AMI Ops Monitor for IMS (tipo de registro x"FA"). Esses dados de transações podem ser uma excelente fonte de insights de desempenho, mas seu volume pode dificultar a análise ao usar abordagens tradicionais. A navegação dinâmica e os detalhamentos sensíveis ao contexto permitem que os analistas concentrem suas análises para extrair um ótimo valor desses dados e identificar insights de tempo e métricas de atividades para otimizar o desempenho e a eficiência das cargas de trabalho de transações do IMS.
Os detalhamentos em tempo real e sensíveis ao contexto nos dados do IMS aceleram a identificação e a resolução de problemas e eliminam a necessidade de programação de relatórios personalizados. Neste exemplo, a análise detalhada por tipo de região identifica que quase todo o trabalho do CICS DBCTL está sendo executado em um dos seis subsistemas do IMS.
Com centenas de relatórios criados previamente e uma fácil personalização de relatórios por meio da GUI, nunca foi tão fácil detectar desequilíbrios ou configurações incorretas. Neste exemplo, uma visão de nível superior do CPU por ID do IMS identifica um desequilíbrio de cargas de trabalho nos subsistemas do IMS.
Os relatórios de interface em tempo real podem ser facilmente personalizados por meio de uma caixa de diálogo interativa para visualizar os dados que você deseja da maneira que deseja; este exemplo mostra a interface de edição de relatórios com uma visão de amostra do uso do CPU por nome do programa. As variáveis personalizáveis incluem tipo de visualização de relatórios, origem dos dados, variáveis, condições, valores dos eixos x e y e muito mais.
O IBM Z IntelliMagic Vision fornece relatórios detalhados criados previamente com interface em tempo real sobre todas as principais métricas do IMS, bem como inúmeras outras métricas do IMS, incluindo a atividade de chamadas de bancos de dados por transação. Este exemplo mostra o nível de resumo por categoria de chamada para as principais transações.
Os dashboards personalizados permitem que os usuários coletem e agrupem qualquer número de relatórios em tempo real em uma visão unificada para atender às suas necessidades exclusivas de análise. Exibindo atribuições de códigos de transações em classes de transações, esse dashboard específico mostra que a classe 0 é usada para muitos códigos de transação distintos e mostra várias transações de alto volume que são atribuídas a classes de transações distintas.
Desfrute de uma interface única e compartilhada para toda a sua infraestrutura do z/OS de ponta a ponta para melhorar a colaboração entre as equipes e agilizar a resolução de problemas. Este exemplo mostra um dashboard personalizado com visões de atividades do CPU e tempo decorrido no Db2 para o trabalho conduzido por BMPs e MPRs do IMS focados por Nome da correlação ou Nome do plano.
Essa visão de alto nível das transações que mais consomem CPU é importante para a conscientização e é um ponto de partida comum para análises mais detalhadas.
A conscientização de transações de alto volume é importante, pois atrasos no tempo de resposta podem gerar rapidamente um problema de serviço. Esse também é um ponto de partida comum para análises mais detalhadas.
A conscientização imediata de aumentos significativos no CPU por transação para transações de alto volume é importante quando se busca otimizar a eficiência.
Visões combinadas de alto nível de componentes de tempo por código de transação. As visões de interesse podem ser selecionadas para exploração em níveis adicionais de detalhamento (que variam de acordo com a origem da entrada de dados).
Os dados de transações do IMS também incluem muitas métricas de atividades, incluindo visões de chamadas de bancos de dados. Essa é uma visão por tipo específico de chamada de banco de dados DL/I para uma transação selecionada.
Entre as vantagens de adotar um modelo de nuvem estão a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto no local), pouca configuração (apenas para transmissão de dados do SMF), liberação de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
Não importa se você está fazendo uma pesquisa de produto, se precisa de serviços de emergência ou se quer conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudar, conte com a ajuda dos nossos especialistas.