Tempo de resposta versus taxa de transações Ver a taxa geral de transações e os tempos de resposta ao mesmo tempo ajuda você a restringir o espaço do problema em caso de problemas ou traçar o perfil de suas cargas de trabalho para análise de tendências. Também é possível ver o detalhamento do tempo de resposta em componentes, como o tempo gasto no sistema de registro (SOR). Visualize os dados de forma tão granular quanto você precisar.

Dados do provedor da API e do solicitante da API As APIs possibilitam o acesso a recursos do mainframe (como fornecedor) ou permitem que a aplicação no mainframe requisite dados fora da plataforma (como solicitante). O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS torna intuitiva a análise e a geração de relatórios para ambos os tipos. Nos casos em que existem diferenças, como o componente de tempo de resposta relatado, todas as principais métricas são fornecidas.