O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aprimora os dados do RMF/SMF e aplica seu conhecimento integrado para entender como a arquitetura z/OS lida com sua carga de trabalho. Isso ajuda você a ajustar o z/OS para melhorar o desempenho e proteger a disponibilidade. Você também pode usá-lo para ajustar a configuração do processador para aumentar o MIPS obtido com o hardware do mainframe.